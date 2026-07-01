વિશ્વ ડૉક્ટર દિવસ: સુરેન્દ્રનગર સિવિલ હોસ્પિટલમાં ડૉક્ટરોની ભારે અછત, માત્ર 2 ડૉક્ટરોના ખભે આખી હોસ્પિટલનો ભાર
સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં દરરોજ 700થી વધુ દર્દીઓની ઓપીડી થાય છે, પરંતુ ફરજ પર માત્ર બે તબીબ હોવાથી સારવારની પ્રક્રિયા ધીમી પડી ગઈ છે.
Published : July 1, 2026 at 3:00 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાની એકમાત્ર મુખ્ય સિવિલ હોસ્પિટલની સ્થિતિ હાલમાં અત્યંત ચિંતાજનક બની ગઈ છે. સરકાર દ્વારા હોસ્પિટલના ડેવલપમેન્ટ અને દર્દીઓની સારવાર માટે કરોડો રૂપિયાના ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવામાં આવે છે, પરંતુ તમામ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ હોવા છતાં ડૉક્ટરોની ભારે અછત સર્જાઈ છે. આજે વિશ્વ ડોક્ટર દિવસ છે, ત્યારે સુરેન્દ્રનગરની સિવિલ હોસ્પિટલમાં આ સમસ્યાએ ગંભીર રૂપ ધારણ કર્યું છે.
સિવિલ હોસ્પિટલમાં કુલ 14 મેડિકલ ઓફિસરોની જગ્યાઓ છે, પરંતુ હાલમાં માત્ર બે જ મેડિકલ ઓફિસરો આખી હોસ્પિટલની કામગીરી સંભાળી રહ્યા છે. તે પૈકી એક RMO ડૉ.કુમાર આશિત છે, જેઓ દર્દીઓની તપાસ કરે છે અને બીજા ડૉક્ટર ઇમર્જન્સી વિભાગમાં 12 કલાક સતત ડ્યુટી કરીને આવતા દર્દીઓને સારવાર આપી રહ્યા છે.
"અમે સતત ૧૨ કલાક ફરજ બજાવીને દર્દીઓની સેવા કરીએ છીએ. પૂરતા ડોક્ટરો ન હોવાના કારણે અમને માનસિક અને શારીરિક થાક અનુભવાય છે. આ અંગે રાજ્ય આરોગ્ય વિભાગ, કલેક્ટર, ધારાસભ્ય અને સાંસદ સુધી રજૂઆત કરવામાં આવી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી." - ડૉ. કુમાર આશિત, RMO, સિવિલ હોસ્પિટલ, સુરેન્દ્રનગર
આ હોસ્પિટલ જિલ્લાની મુખ્ય સિવિલ હોસ્પિટલ હોવાના કારણે દરરોજ 700થી વધુ દર્દીઓની ઓપીડી થાય છે, તે ઉપરાંત અકસ્માતો અને ઇમરજન્સી રોગોના દર્દીઓની સંખ્યા પણ વધુ હોય છે. ડૉક્ટરોની અછતને કારણે દર્દીઓને સારવાર માટે કલાકો સુધી લાઈનમાં ઊભા રહેવું પડી રહ્યું છે, જેના કારણે દર્દીઓને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે.
હાલની પરિસ્થિતિમાં ઇમર્જન્સી વિભાગમાં દર્દીઓનો ધસારો વધારે હોવાથી અન્ય વિભાગોમાંથી ડૉક્ટરોને તપાસ માટે બોલાવવામાં આવી રહ્યા છે, પરંતુ તે પૂરતું સાબિત થઈ રહ્યું નથી. આ સ્થિતિમાં ગુજરાત સરકારના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા તાત્કાલિક પગલાં લઈને ૧૪ ડોક્ટરોની જગ્યાઓ ભરવામાં આવે તેવી માંગ ઉઠી છે, જેથી દર્દીઓને યોગ્ય સારવાર મળી શકે અને હાલના ડૉક્ટરો પરનો ભાર ઓછો થઈ શકે.
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