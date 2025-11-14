સમગ્ર વિશ્વની સરખામણીએ ભારતમાં સૌથી વધારે આ દિનચર્યા રોગોને આપે છે નિમંત્રણ, જાણો શું કહે છે તબીબ ?
આજે વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસ ભારતમાં સમગ્ર વિશ્વ ની સરખામણીએ સૌથી વધારે ડાયાબિટીસ દર્દી બેઠાડું જીવન અને દિનચર્યા રોગોને આપે છે નિમંત્રણ
જુનાગઢ: આજે વિશ્વ ડાયાબિટીસ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. એક અંદાજ મુજબ સમગ્ર વિશ્વમાં જેટલા ડાયાબિટીસના દર્દીઓ છે, તે પૈકી સૌથી વધારે દર્દીઓ ભારતમાં જોવા મળે છે. જેની પાછળ બેઠાડું જીવન શારીરિક શ્રમનો અભાવ જંગ ફૂડ અને અન્ય કેટલાક કારણોને લીધે ડાયાબિટીસ દર્દીઓની સંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે.
આજે સમગ્ર વિશ્વમાં ડાયાબિટીસ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. આ દિવસની ઉજવણી કરવા પાછળનો એકમાત્ર હેતુ કે ધ્યેય સતત ચિંતાજનક રીતે વધી રહેલા ડાયાબિટીસના દર્દીઓને કંટ્રોલ કરી શકાય તે માટે વિશેષ ઉજવણી કરાઈ છે. એક અંદાજ મુજબ સમગ્ર વિશ્વમાં જેટલા દર્દીઓ ડાયાબિટીસના છે તે પૈકી સૌથી વધારે દર્દીઓ ભારતમાં જોવા મળે છે.
જેથી ભારત માટે ડાયાબિટીસનો રોગ સાચા અર્થમાં રાજ રોગ બનીને ઉભરી રહ્યો છે. તેના પર કાબુ કરવો ખૂબ મહત્વનો છે. ડાયાબિટીસને કારણે શરીરના મહત્વના આંતરિક અંગોને પણ ખૂબ મોટું નુકસાન થાય છે, જેથી પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પોતાની દિનચર્યા અને ખોરાકમાં તંદુરસ્તીને અનુરૂપ ફેરફાર કરીને ડાયાબિટીસ જેવા રાજ રોગને નિયંત્રણ કરવા માટે આગળ આવવું જોઈએ.
આધુનિક જીવન શૈલી જંક ફૂડ અને શારીરિક શ્રમનો અભાવ
પ્રત્યેક પરિવાર કે વ્યક્તિની જીવનશૈલી પણ આધુનિક બની રહી છે. જેને કારણે રાજ રોગ સમાન ડાયાબિટીસના દર્દીઓની સંખ્યા વધી રહી છે. તેની પાછળ જંક ફૂડ અને શારીરિક શ્રમનો અભાવ સૌથી મોટું કારણ સામે આવી રહ્યું છે. આજે પણ લોકો શરીરને વ્યાયામ મળે તે પ્રકારની કસરતો કરવાથી દૂર રહેતા હોય છે. બેઠાડું જીવન પણ રાજ રોગને નિમંત્રણ આપવા સમાન માનવામાં આવે છે. શારીરિક રીતે સ્વસ્થ રહેવા માટે લોકોએ કસરત અને શારીરિક શ્રમને જીવનની દિનચર્યા સાથે વણી લેવી જોઈએ તો સાથે સાથે જંક ફૂડને કાયમી ધોરણે તીલાંજલિ આપીને રાજ રોગ એવા ડાયાબિટીસથી બચી શકાય છે. પ્રત્યેક સ્વસ્થ વ્યક્તિ એ દિવસમાં 40 મિનીટ સુધી ચાલવા જેવી સામાન્ય કસરત કરવાની સાથે જે ખોરાકમાં શુગરનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે, આવા ખોરાકો ટાળીને પણ ડાયાબિટીસ જેવા રોગને પોતાનાથી દૂર રાખી શકે.
ડાયાબિટીસ આંતરિક અંગો માટે પણ ભયાનક
ડાયાબિટીસ નામનો રાજ રોગ કોઈપણ વ્યક્તિના શારીરિક અને માનસિક જીવનને ખૂબ જ નુકસાન કરે છે. ડાયાબિટીસ શરીરના ખૂબ જ મહત્વના અંગો ગણાતા મગજ હૃદય, કિડની અને ચેતાતંતુને ખૂબ જ ગંભીર અસરો પહોંચાડે છે. ડાયાબિટીસને કારણે કોઈ પણ રોગ ન ધરાવતો વ્યક્તિ પણ જાણે કે હાલતું ચાલતું રોગોનું ઘર બની જાય છે. જેથી દરેક લોકોએ આધુનિક યુગમાં દિનચર્યાની સાથે ભોજનનો પ્રકાર અને શારીરિક શ્રમને પ્રાધાન્ય આપીને સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી વધારે વધતા ડાયાબિટીસના દર્દીઓમાં ભારતનું નામ છે, તેને દૂર રાખવામા પણ પ્રત્યેક વ્યક્તિએ તેમનો સહકાર આપવો પણ આટલો જ જરૂરી છે.