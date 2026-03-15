આજે વિશ્વ ગ્રાહક અધિકાર દિવસ, અધિકારોથી ગ્રાહકોએ અનેક કેસોમાં મેળવી છે રાહત, જાણો રસપ્રદ કિસ્સાઓ
ગ્રાહકો સાથે જોડાયેલા તેમના અધિકારોને લઈને પ્રત્યેક ગ્રાહક તેમને મળતી સુવિધાઓથી વાકેફ થાય તે માટે ગ્રાહક અધિકાર દિવસની ઉજવણી થતી હોય છે.
Published : March 15, 2026 at 6:56 AM IST
જુનાગઢ: આજે વિશ્વ ગ્રાહક અધિકાર દિવસ મનાવવામાં આવે છે. ગ્રાહકો સાથે જોડાયેલા તેમના અધિકારોને લઈને પ્રત્યેક ગ્રાહક તેમને મળતી સુવિધાઓથી વાકેફ થાય તે માટે ગ્રાહક અધિકાર દિવસની ઉજવણી થતી હોય છે, ત્યારે જૂનાગઢમાં પણ ગ્રાહક અધિકાર અને તેનો ઉપયોગ કરનાર તેમજ ગ્રાહકોના કેસોની સુનાવણી કરનાર જજ પણ આ દિવસને ખાસ મહત્વનો માને છે. ગ્રાહકોની જાગૃતિને કારણે વ્યક્તિગત લાભ તો થાય જ છે, પરંતુ ગ્રાહક અધિકારોની જાગૃતિ માટે પણ વ્યક્તિગત કેસ આજે પણ આટલા જ મહત્વના બને છે.
દર વર્ષની 15 માર્ચે વિશ્વ ગ્રાહક અધિકારીતા દિવસ મનાવવામાં આવે છે, આ દિવસની ખાસ ઉજવણી ગ્રાહકોને મળતા તેમના અધિકારોનો ઉપયોગ પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાના દ્વારા ખરીદ કરવામાં આવેલી કે રૂપિયા ચૂકવીને મેળવેલી સુવિધામાં જો ક્યાંય ઉણપ કે તેની ગુણવત્તા નબળી જોવા મળે તો પ્રત્યેક ગ્રાહક તેમને મળેલા અધિકારો થી ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમમાં જે તે ચીજ વસ્તુઓના ઉત્પાદકો અથવા તો કંપની કે વ્યક્તિગત લોકો સામે તેમને થયેલા નુકસાનના વળતરનો દાવો કરી શકે છે. આ પ્રકારના અનેક અધિકારો ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમ માં પ્રત્યેક ગ્રાહકને ધ્યાને રાખીને બનાવવામાં આવ્યા છે, ત્યારે ગ્રાહકોને મળતી સુવિધા અને તેના અધિકારોને વ્યક્તિગત અને જન સમુદાય સુધી પહોંચે અને પ્રત્યેક વ્યક્તિ પોતાને થયેલા અન્યાય સામે આવા અધિકારોનો ઉપયોગ કરીને પોતાને થયેલા નુકસાનનું વળતર પ્રાપ્ત કરે તે હેતુથી ગ્રાહક સુરક્ષા અધિકાર દિવસની ઉજવણી થતી હોય છે.
ગ્રાહક સુરક્ષા કોર્ટમાં નોંધાયા કેટલાક રસપ્રદ કિસ્સાઓ
પાછલા એક દસકા દરમિયાન ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમમાં મહિલા જજ તરીકે કામ કરી ચૂકેલા હેમાબેન શુક્લા એ તેમના કાર્યકાળ દરમિયાન કેટલાક રસપ્રદ કિસ્સાઓનું વર્ણન ઈટીવી ભારત સાથે કર્યું હતું. જેમાં એક મહિલાએ બજારમાંથી સાડીની ખરીદી કરી હતી પરંતુ તે સાડીનો રંગ નીકળતો હોવાને કારણે તે જ સાડીમાં રંગ અન્ય જગ્યા પર લાગી ગયો. સાડીના ઉત્પાદકો અને તેને વેચાણ કરતા વેપારીઓએ સાડી બદલી આપવાની કે તેના વળતર આપવાની સદંતર ના પાડી દીધી. આવા કિસ્સામાં જે મહિલાએ સાડી ખરીદી હતી તેણે ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમનો સહારો લીધો અને દુકાનદાર પાસેથી નુકસાનીના વળતર પેટે સારું એવું આર્થિક વળતર પણ પ્રાપ્ત કર્યું હતું, તો અન્ય એક કિસ્સામાં એક વ્યક્તિને મગજમાં ટ્યુમર જેવી બીમારી હતી પરંતુ તબીબો એ તેને ઓળખી શકવામાં અને તેની યોગ્ય સારવાર કરવામાં ઉણા ઉતરતા અંતે તે દર્દીનું મોત મગજના કેન્સરને કારણે થયું. સમગ્ર ઘટનાની જાણ જ્યારે મૃતકના પત્નીને થઈ ત્યારે તેમણે તેમના પતિની સારવાર કરનાર તબીબો સામે ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમમાં તેને મળતા અધિકારોનો ઉપયોગ કરીને ડોક્ટરો સામે વળતરનો કેસ દાખલ કર્યો હતો. જેમાં પણ તબીબી બેદરકારીને કારણે તબીબોએ મૃતકના પત્નીને આર્થિક વળતર ચૂકવવું પડ્યું હતું અન્ય એક રસપ્રદ કિસ્સામાં એક વ્યક્તિને કૂતરું કરડ્યું હતું. આ વ્યક્તિને કુતરુ કરડવાથી હડકવા થયો અને તેનું મોત થયું. ત્યારબાદ તેના પરિવારજનો દ્વારા વીમા કંપની સામે વળતરનો દાવો કર્યો ત્યારે વીમા કંપનીએ તે દાવાને એમ ગણીને ઠુકરાવી દીધો કે આમાં કોઈ પણ પ્રકારની પોલીસ ફરિયાદ થઈ નથી, આવા કિસ્સામાં મૃતકના પરિવારજનો દ્વારા ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમનો સહારો લેતા વીમા કંપનીને મૃતકના પરિવારજનોને આર્થિક વળતર ચૂકવવાનો આદેશ કર્યો હતો.
દવા અને ઇલેક્ટ્રોનિક આઈટમમાં પણ અનેક છેતરામણી
દવા અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમમાં પણ અનેક પ્રકારની છેતરપિંડી થતી હોવાનું આધુનિક યુગમાં સામે આવ્યું છે, કેટલાક ડોક્ટરો દ્વારા જે દવા લખવામાં આવી હોય છે, તેની સામે મેડિકલ સ્ટોર અથવા તો દવાનું છૂટક વેચાણ કરતા વેપારીઓ દ્વારા જે તે દવાના ભળતા નામ સાથે દવા લેવા આવનાર વ્યક્તિને આપતા હોય છે, આવી સ્થિતિમાં કોઈ એક દર્દીને ચોક્કસ દવાની એલર્જી હોવાને કારણે તે સાજો થવાની જગ્યા પર તેની બીમારીમાં વધારો થતો હોય છ.આવા કિસ્સામાં પણ ગ્રાહક સુરક્ષા ફરોમે ન્યાય અપાવ્યો છે. ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમમાં પણ આજે અનેક છેતરપિંડી થતી હોય છે, જેમાં પણ ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમ અને ગ્રાહકોને મળેલા અધિકારો ખૂબ જ મહત્વના અને આ પ્રકારની છેતરપિંડી કરનાર ઉત્પાદકો અને વેપારીઓ સામે રામબાણ શસ્ત્ર પણ બની રહ્યા છે.
અધિકારોનો ઉપયોગ કરનાર ગ્રાહકોનો પ્રતિભાવ
બે વર્ષ પૂર્વે અંદામાન નિકોબાર ટાપુ પર પ્રવાસે જનાર જીતેન્દ્રભાઈ ઝાલાએ પણ આ જ પ્રકારે ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમ દ્વારા મળતા અધિકારોનો ઉપયોગ કરીને વિમાનન કંપની પાસેથી વળતર મેળવ્યું હતું. એડવાન્સ બુકિંગ થયા બાદ પ્રવાસના થોડા જ દિવસો પૂર્વે આ કંપની દેવાળિયા જાહેર થતાં તેની તમામ વિમાની સેવાઓ સમગ્ર દેશમાં ઠપ થઈ ગયેલી જોવા મળી, જેને કારણે જીતેન્દ્રભાઈ અને તેનો સમગ્ર પરિવાર પ્રવાસ કરી શક્યા નહીં. જેની સામે તેમણે વીમા કંપની સામે વળતરનો દાવો કર્યો, તેમાં પણ ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમે જીતેન્દ્રભાઈને આર્થિક વળતર અપાવ્યું હતું. આવા અનેક કિસ્સાઓ છે કે, જે ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમ દ્વારા ગ્રાહકોના અધિકારોનું રક્ષણ કરીને તેમને થયેલા અન્યાય અથવા તો જે સુવિધા પૈસા ચૂકવીને મેળવવાની હોય છે, તેમાં ઉણપ રહેતા ગ્રાહકને મળેલા અધિકારો થકી ગ્રાહક સુરક્ષા ફોરમ તેમાં ન્યાય ચોક્કસપણે અપાવી શકે છે.