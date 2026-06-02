અમદાવાદમાં 9 બ્રિજ નીચે બનશે વિશ્વ કક્ષાના સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી સેન્ટર્સ: AMCની અનોખી પહેલ
Published : June 2, 2026 at 7:40 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા શહેરને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની “સ્પોર્ટ્સ સિટી” તરીકે વિકસાવવાના મહત્ત્વાકાંક્ષી વિઝન સાથે એક સરાહનીય પહેલ કરવામાં આવી છે. શહેરના બ્રિજ નીચેની બિનઉપયોગી જગ્યાઓને આધુનિક સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી સેન્ટર્સમાં પરિવર્તિત કરવાનું કામ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે.
આ પહેલ અંગે AMC સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, 2030માં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને 2036માં ઓલિમ્પિક ગેમ્સની તૈયારીમાં અમદાવાદ સક્રિય છે. આ લક્ષ્યને પાર પાડવા માટે રમતગમતની વૈશ્વિક કક્ષાની સુવિધાઓ વિકસાવવામાં આવી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે ઓવરબ્રિજ અને અંડરબ્રિજ નીચેની બિનઉપયોગી જગ્યાઓને સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી સેન્ટર્સમાં રૂપાંતરિત કરવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે.
હાલની પ્રગતિ:
- સિમ્સ અને રાણીપ અંડરબ્રિજ નીચે અત્યાધુનિક સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી સેન્ટર તૈયાર થઈ ગયા છે.
- લક્ષ્મણરાવ વકીલ સાહેબ બ્રિજ, અંજલી બ્રિજ અને ઘોડાસર બ્રિજ નીચે કામ ચાલુ છે.
- દિનેશ ચેમ્બર ફ્લાયઓવર, ગુરુજી ઓવરબ્રિજ, ગુજરાત કોલેજ રેલ્વે ઓવરબ્રિજ અને રાજેન્દ્ર પાર્ક ફ્લાયઓવર નીચે પણ સ્પોર્ટ્સ સુવિધાઓ વિકસાવવાનું કામ શરૂ થયું છે.
આ તમામ પ્રોજેક્ટ્સ પબ્લિક-પ્રાઈવેટ પાર્ટનરશિપ (PPP) મોડલ હેઠળ અમલમાં મૂકવામાં આવશે.
સુવિધાઓ:
આ સેન્ટર્સમાં ક્રિકેટ, ફૂટબોલ, બાસ્કેટબોલ, સ્કેટિંગ, બેડમિન્ટન, એરહોકી, ટેબલ ટેનિસ, ચેસ, કેરમ, બોક્સ ક્રિકેટ, પિકલબોલ, પૂલ ટેબલ, ફુઝબોલ અને લૂડો જેવી વિવિધ રમતો માટે અલગ-अલગ ઝોન બનાવવામાં આવ્યા છે. બાળકો અને યુવાનો માટે જરૂરી સાધનસામગ્રી પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે.
મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો:
- શહેરને “ફિટ અમદાવાદ – સ્પોર્ટ્સ ફ્રેન્ડલી અમદાવાદ” બનાવવું.
- બિનઉપયોગી જગ્યાઓને ઉપયોગી અને આકર્ષક સ્થળોમાં ફેરવવી.
- યુવાનો અને બાળકોમાં રમતગમત પ્રત્યે રસ વધારવો.
- સ્થાનિક ટૂર્નામેન્ટ્સ, કોચિંગ કેમ્પ અને સ્પોર્ટ્સ એકેડમી વિકસાવવી.
AMC દ્વારા સુરક્ષા અને સ્વચ્છતાને પણ ખાસ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. તમામ સેન્ટર્સમાં CCTV કેમેરા, પર્યાપ્ત LED લાઇટિંગ, નિયમિત સફાઈ અને મેન્ટેનન્સની વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે.
આ પ્રોજેક્ટને ભવિષ્યમાં દેશના અન્ય શહેરો માટે “અર્બન સ્પોર્ટ્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મોડલ” તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે. આ પહેલ રમતગમત, રોજગાર અને સ્પોર્ટ્સ ટુરિઝમને પણ નવી ગતિ આપશે.