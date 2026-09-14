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ગાંધીનગરમાં આવતીકાલથી 'વર્લ્ડ સર્ક્યુલર ઇકોનોમી ફોરમ- 2026'નો પ્રારંભ, 65થી વધુ દેશના 2000 હિસ્સેદારો લેશેભાગ

આ ફોરમ સર્ક્યુલર ફાઇનાન્સની સુવિધા અને સર્ક્યુલરિટી માટે નવીનતાને આગળ વધારવા માટે આંતર-ક્ષેત્રીય ભાગીદારી માટેનું એક વૈશ્વિક મંચ છે.

ગાંધીનગરમાં આવતીકાલથી 'વર્લ્ડ સર્ક્યુલર ઇકોનોમી ફોરમ- 2026'નો પ્રારંભ
ગાંધીનગરમાં આવતીકાલથી 'વર્લ્ડ સર્ક્યુલર ઇકોનોમી ફોરમ- 2026'નો પ્રારંભ (Gujarat Government)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 14, 2026 at 10:35 PM IST

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ગાંધીનગર: સમગ્ર દક્ષિણ એશિયામાં પ્રથમવાર આવતીકાલથી તા.15 થી 16 સપ્ટેમ્બર, 2026 દરમિયાન મહાત્મા મંદિર ગાંધીનગર ખાતે 'વર્લ્ડ સર્ક્યુલર ઇકોનોમી ફોરમ (WCEF) 2026'નું આયોજન કરશે. ફોરમનું સંયુક્ત ઉદ્ઘાટન કેન્દ્રીય પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવશે.

આ ફોરમનું આયોજન 'સર્ક્યુલર ઇકોનોમી: ટ્રાન્સિશન ફોર પીપલ એન્ડ પ્રોસ્પેરીટી' થીમ હેઠળ કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ 17 થી 18 સપ્ટેમ્બર, 2026 દરમિયાન એક્સેલરેટર સત્રો યોજાશે. જ્યારે તા.15 સપ્ટેમ્બર, 2026ના રોજ ઉદ્ઘાટન સત્રમાં હાજરી આપનાર અન્ય મહાનુભાવોમાં મંત્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા, ભારતમાં ફિનલેન્ડના રાજદૂત એચ.ઈ. મિક્કો કિવિકોસ્કી, સિત્રા (SITRA) ના પ્રમુખ એટે જાસ્કેલાઈનન, આર્થિક બાબતો અને આબોહવા મંત્રાલય (નેધરલેન્ડ) ના સર્ક્યુલર ઇકોનોમી નિયામક મેરીકે સ્પાઇકરબોઅર તેમજ ભારત સરકાર અને ગુજરાત સરકારના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સહભાગી થશે.

સર્ક્યુલરિટીનો મુખ્ય હેતુ હાલની સામગ્રી અને ઉત્પાદનોનો પુનઃઉપયોગ, રિફર્બિશિંગ અને રિસાઇક્લિંગ કરીને તેને મૂલ્યવાન સંસાધનો તરીકે ફરીથી અર્થતંત્રમાં લાવવાનો છે. આ કાર્યક્રમનું સંયુક્ત આયોજન સેન્ટ્રલ પોલ્યુશન કંટ્રોલ બોર્ડ (CPCB), ફિનિશ ઇનોવેશન ફંડ સિત્રા (Sitra), ફિનલેન્ડ સરકાર, પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય (MoEF&CC), ગુજરાત સરકાર અને ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB) દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે.

WCEF 2026 નો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સર્ક્યુલરિટીને પ્રોત્સાહન આપવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ વધારવા માટેના ભારતના પ્રયાસોને દર્શાવવાનો છે. આ ઇવેન્ટમાં અંદાજે 65 થી વધુ દેશોના 2000થી વધુ હિસ્સેદારો ભાગ લેશે. જેમાં વ્યાપારી નેતાઓ, ઉદ્યોગસાહસિકો, સંશોધકો, નીતિ ઘડવૈયાઓ, શિક્ષણવિદો અને અન્ય મહાનુભાવો સામેલ થશે.

તા.15-16 સપ્ટેમ્બર 2026 દરમિયાન, આ ફોરમમાં AI નો ઉપયોગ, રોજગારની ક્ષમતા, ઉર્જા ઉત્પાદન, નાણા, શાસન, ટકાઉ ઉત્પાદનો અને સ્ટાર્ટ-અપ ઇકોસિસ્ટમ જેવા વિષયો પર 4 પ્લેનરી અને 16 સંતોષકારક થીમ આધારિત સત્રો યોજાશે. આ ઉપરાંત 125થી વધુ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રદર્શનકર્તાઓ સાથેનો એક્સ્પો સ્ટાર્ટ-અપ્સ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલા વ્યવહારુ ઉકેલોનું પ્રદર્શન કરશે.

આ ઉપરાંત તા. 17-18 સપ્ટેમ્બર 2026ના રોજ, વૈશ્વિક સહયોગીઓ ગાંધીનગર તેમજ વિશ્વભરના અન્ય સ્થળોએ ઓનલાઇન/હાઇબ્રિડ અને રૂબરૂમાં 80 એક્સેલરેટર સત્રો સ્વતંત્ર રીતે યોજશે.

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TAGGED:

WORLD CIRCULAR ECONONY FORUM 2026
GANDHINAGAR MAHATRA MANDIR
WCEF 2026
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