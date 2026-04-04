વિશ્વ ગાજર દિવસ: એક સમયે માત્ર પશુઓની ગમાણમાં દેખાતું ગાજર આજે દરેક રસોડા અને હોટલનું અનિવાર્ય શાકભાજી બન્યું
પોષકતત્વોથી ભરપૂર અને સ્વાદમાં ઉત્તમ ગાજર આજે સલાડ, જ્યુશ અને હલવા રૂપે દરેક વ્યક્તિનું ભાવતું શાકભાજી (કંદમૂળ) ગણાય છે
Published : April 4, 2026 at 5:08 PM IST
જુનાગઢ: દર વર્ષે 4 એપ્રિલના દિવસે વિશ્વ ગાજર દિવસની ઉજવણી થાય છે. એક સમયે ગાજર પશુઓનો ચારો તેમાં પણ ખાસ કરીને દૂધ આપતા પશુઓ માટે ગાજર સર્વશ્રેષ્ઠ ખાણદાણ હોવાનું માનવામાં આવતું હતું પરંતુ લોકોની આ માન્યતા આજે આધુનિક યુગમાં ધીમે ધીમે બદલાતી જોવા મળી રહે છે અને આજે ગાજર પ્રત્યેક ઘર અને મોટી ફાઈવ સ્ટાર હોટેલમાં પણ સલાડ, જ્યુસ અને હલવાના રૂપમાં પીરસવામાં આવી રહ્યું છે.
આજે વિશ્વ ગાજર દિવસ
એક સમયે ગાજર એ માત્ર પશુનો ઘાસચારો અને ખાણદાણ તરીકે ઓળખાતું હતું. ગાજરની સાર્વત્રિક ખેતી પણ ખૂબ મુશ્કેલ હતી. શાકભાજીની બજારમાં ગાજર વેચાતું પણ જોવા મળતું ન હતુ. સમય જતા ગાજરના સ્વાસ્થ્ય માટેના ફાયદાઓ વિશે અવગત થવાની સાથે-સાથે તેના ઉપયોગમાં પણ બદલાવ આવ્યો અને તે માત્ર પશુઓનો આહાર ન રહીને દરેક વ્યક્તિને ભાવતું કંદમૂળ બની ગચું. લોકોમાં જેમ-જેમ સ્વાસ્થ્ય અંગેની સભાનતા વધતી જાય છે તેમ-તેમ ગાજર જેવા સ્વાસ્થ્યવર્ધન શાકભાજી (કંદમૂળ)ની સ્વીકાર્યતા પણ વધી રહી છે. ગાજરની વિશેષતા એ છે કે, દેખાવે આકર્ષક હોવાની સાથે-સાથે સ્વાદમાં પણ મીઠું હોવાથી નાના બાળકોથી લઈ દરેક વ્યક્તિને ભાવે છે. આજે ગાજર લગભગ પ્રત્યેક ઘરના રસોડામાં અને ફાઇવ સટાર હોટલોમાં અનિવાર્ય રીતે સામેલ થતુ શાકભાજી બની ગયું છે.
શું કહે છે નિષ્ણાંત
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્રના વૈજ્ઞાનિક એચ વી કાછડીયા જણાવે છે કે, 'આપણા પૂર્વજો ગાજરનો ઉપયોગ પશુઓ, ખાસ કરીને દુધાળા પશુઓને ખવડાવવા માટે કરતા હતા પરંતુ છેલ્લા થોડા વર્ષોથી તેની ઉપયોગીતાનો વ્યાપ ખૂૂબ વધ્યો છે. આજે તે સંભારા, સલાડ, જ્યુસ અને હલવાના રૂપમાં લગભગ દરેક વ્યક્તિ દ્વારા આરોગવામાં આવે છે. બીટા કેરોટીનથી ભરપૂર એવું ગાજર સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ જ સારું અને ઉત્તમ માનવામાં આવે છે.'
- ગાજરમાં વિટામીન એ પ્રચૂર માત્રામાં હોય છે, જે આંખોનું તેજ વધારે છે
- તેમાં રહેલું ફાઈબર મંદ પડેલી પાચનશક્તિને દુરુસ્ત કરે છે
- ગાજરમાં રહેલા એન્ટિઑક્સિડેન્ટ ચામડીના એજિંગને ઘટાડી તેની ચમકને વધારે છે
- તેમાં પાણીનું પ્રમાણ સારું હોવાને કારણે વજન ઘટાડવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે
- પોટેશિયમના સારા પ્રમાણને કારણે ગાજર હૃદયના સ્વાસ્થ્ય પણ સારું માનવામાં આવે છે.
પશુની ગમાણથી ફાઇવ સ્ટાર હોટલમાં સ્થાન
એક સમયે દુધાળા પશુઓની ગમાણમાં જોવા મળતું ગાજર આજે દરેક ઘરના રસોડાથી લઈને ફાઇવસ્ટાર હોટલમાં અચૂકપણે છે. વળી ફિટનેસને પ્રાધાન્ય આપતા લોકો નિયમિતપણે તેને સલાડ અને જ્યુસ રૂપે લે છે. ગુજરાતમાં ફરસાણની દુકાનો પર દરરોજ સંભારા રૂપે હજારો કિલ્લો ગાજર ખવાઈ જાય છે. આ ઉપરાંત શિયાળામાં બનતો ગાજરનો હલવો એક એવી વાનગી છે જે લગભગ દરેક વ્ચક્તિની પ્રિય મીઠાઈમાં સ્થાન પામતી હશે. આમ ગાજરની આટલી બધી ઉપયોગીતાને ધ્યાને રાખીને દર વર્ષે 4થી એપ્રિલના દિવસે વિશ્વ ગાજર દિવસ મનાવવામાં આવે છે.
આ પણ વાંચો: