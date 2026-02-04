આજે વિશ્વ કેન્સર દિવસ: જૂનાગઢમાં દર વર્ષે કેમ વધી રહ્યા છે કેન્સરના દર્દીઓ?
જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં પણ ખૂબ જ ચિંતા ઉપજાવે તે પ્રકારે કેન્સરગ્રસ્ત દર્દીઓની સંખ્યા વધી રહી છે, જે ખૂબ ચિંતાનો વિષય છે.
જુનાગઢ : આજે વિશ્વ કેન્સર દિવસ પાછલા કેટલાક વર્ષોમાં કેન્સરનું પ્રમાણ અને તેના દર્દીઓની સંખ્યામાં ચિંતાજનક રીતે વધારો થયો છે. પાછલા 4/5 વર્ષમાં જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં પણ ખૂબ જ ચિંતા ઉપજાવે તે પ્રકારે કેન્સરગ્રસ્ત દર્દીઓની સંખ્યા વધી રહી છે, જે ખૂબ ચિંતાનો વિષય છે.
એક સમયે કેન્સરની સારવાર માટે અમદાવાદ કે રાજકોટ જવું પડતું હતું, પરંતુ આજે સતત દર્દીઓની સંખ્યા વધતા જુનાગઢ શહેરમાં પણ ચાર કરતાં વધારે ખાનગી હોસ્પિટલ માત્ર કેન્સર રોગની સારવાર માટેની બની ચૂકી છે. જે ખૂબ જ ઝડપથી અને ગંભીર ગણાતો કેન્સરનો રોગ કેટલી હદે પ્રસરી રહ્યો છે, તેનુ બિહામણુ ચિત્ર આપી રહ્યું છે.
આજે વિશ્વ કેન્સર દિવસ
આજે વિશ્વ કેન્સર દિવસ છે. આજથી બે દસકા પુર્વે કેન્સર રોગ અસાધ્ય માનવામાં આવતો હતો. તેની સરખામણીએ આજે હોસ્પિટલો વધતા કેન્સરની સારવાર સરળ બની છે, પરંતુ તેની પાછળ સૌથી મોટું બિહામણુ સત્ય એ છે, કે આજથી બે દશકા પૂર્વે કેન્સરના એકલ દોકલ દર્દીઓ જોવા મળતા હતા. તેની સામે હવે ખૂબ જ ચિંતાજનક અને ભયજનક કહી શકાય તે રીતે પ્રતિ વર્ષ કેન્સરના દર્દીઓની સંખ્યામાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે.
એક સમયે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાંથી કેન્સરના આંગળીને વેઢે ગણી શકાય તેટલા દર્દીઓ હતા. આ દર્દીઓ કેન્સરની સારવાર માટે રાજકોટ અને અમદાવાદ જતા હતા, પરંતુ આજે બે દસકા પછી આ પરિસ્થિતિમાં ખૂબ જ ગંભીર અને ચિંતાજનક ફેરફાર આવ્યો છે. આજે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં અંદાજિત પ્રતિ વર્ષ 1000 થી લઈને સરેરાશ 2000 જેટલા દર્દીઓ કેન્સરના રોગોથી પીડાતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
કેન્સર સર્જન અજય સિંહ પરમારનો પ્રતિભાવ
જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલના કેન્સર વોર્ડના સર્જન ડો. અજય સિંહ પરમારે ઈટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી હતી. આ દરમિયાન તેમણે સતત અને દર વર્ષે કેન્સરના દર્દીઓનું પ્રમાણ અને શહેરમાં દર વર્ષે નવી હોસ્પિટલો ખાસ કેન્સરની સારવાર માટે બની રહી છે, જેને ખૂબ ચિંતાજનક ગણાવી છે. લોકોએ હવે સ્વયંમ જાગૃત બનવું પડશે, કેન્સરના પ્રમાણમાં સૌથી મોટું કારણ તમાકુ અત્યાર સુધી સામે આવ્યું છે. લોકોએ સ્વયંમ કાળજી રાખીને તમાકુને છોડવાનો નિર્ધાર પણ કરવો પડશે તો જ દર વર્ષે કેન્સરના દર્દીમાં જે વધારો થઈ રહ્યો છે, તેના પર આપણે થોડે ઘણે અંશે કાબુ મેળવી શકીશું.
સિવિલ હોસ્પિટલમાં વિનામૂલ્યે સારવાર
જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખાસ ઉભા કરવામાં આવેલા પેલેટીવ કેર અને કેન્સર વોર્ડમાં કીમોથેરાપી પેલેટીવ કેર અને કેન્સર સાથે જોડાયેલી અન્ય સારવારો વિનામૂલ્યે આપવામાં આવે છે. કેન્સરના સામાન્ય લક્ષણો જોઈએ તો પેટમાં પાણી ભરાવું, લોહીના ટકા ઘટવા, કમર અને હાડકામાં દુખાવો થવો શ્વાસ લેવામાં તકલીફ મોઢામાં નાની-નાની ચાંદી અને અસામાન્ય રીતે લાળ પડવી આવા અનેક સામાન્ય લક્ષણો શરીરમાં કેન્સરની શરૂઆત ના હોઈ શકે છે.
જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં આજે પણ સૌથી વધારે મોઢાના કેન્સરના દર્દીઓ જોવા મળે છે. જેનું પ્રમાણ 55 થી 60 ટકા જેટલુ ઉંચુ જોવા મળે છે. મહિલાઓમાં સ્તન અને અંડાશયના કેન્સરના કિસ્સાઓ પણ 50%ની આસપાસ જોવા મળે છે. આધુનિક સમયમાં સર્વાઇકલ કેન્સર કે જે ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર પુખ્ત ઉંમરે મહિલાઓમાં થતું હોય છે, તેની રસી આપવામાં આવી રહી છે. આ રસી યોગ્ય સમયે અને યોગ્ય વયે કોઈ પણ કુમારીકાને આપવામાં આવે તો તે 10 થી 15 વર્ષે અસરકારક બનતી હોય છે.
જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દર મહિને 100 થી 200 જેટલા દર્દીઓ કેન્સરની વિવિધ તબક્કાની સારવાર લેવા માટે આવતા હોય છે. પ્રતિ વર્ષ દર્દીઓની સંખ્યામાં પણ ચિંતાજનક રીતે વધારો જોવા મળે છે. આજના દિવસે સામાન્ય સંજોગોમાં 1000 થી લઈને 2000 કરતાં પણ વધુ કેન્સરના દર્દીઓ સિવિલ હોસ્પિટલના કેન્સર વર્ડમાં સારવાર માટે આવી રહ્યા છે.
