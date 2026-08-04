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50 ટકા માતાઓ શિશુઓને નથી કરાવતી સ્તનપાન, સ્તનપાનના અભાવે બાળકને આ બીમારી થવાની શક્યતા

સ્તનપાનથી બાળકને મળતું પોષણ અને સ્તનપાન વગર ઉદભવતી સમસ્યાને લઈને માતાઓમાં જાગૃતિ આવે તે હેતુથી વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહની ઉજવણી
વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહની ઉજવણી (પ્રતિકાત્મક તસ્વીર/ Pexels)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 7:19 AM IST

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ભાવનગર: કહેવાઈ છે કે, શિશુ માટે માતાનું દૂધ અમૃત સમાન છે, દૂનિયામાં આવ્યા બાદ બાળકનો પહેલો ખોરાક માતાનું દૂધ જ હોય છે. તબીબોએ પણ બાળક માટે માતાના દૂધને સર્વોચ્ચ માન્યું છે. આપણા દેશમાં બાળકના જન્મ બાદ સ્તનપાન કેટલું જરૂરી છે, સ્તનપાનથી બાળકને મળતું પોષણ અને સ્તનપાન વગર ઉદભવતી સમસ્યાને લઈને માતાઓમાં જાગૃતિ આવે તે હેતુથી વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

સરકારના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સમયાંતરે કામગીરી પણ કરવામાં આવે છે. ત્યારે ભાવનગર જિલ્લા અને શહેરમાં વિશ્વ માતા સ્તનપાન સપ્તાહની ઉજવણીને લઈને કાર્યક્રમમાં યોજાતા રહે છે.

સ્તનપાન વિશે માતાઓમાં જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયાસ (Etv Bharat Gujarat)

સ્તનપાનને લઈને જિલ્લાની સ્થિતિ

ભાવનગર જિલ્લામાં સ્તનપાનને લઈને જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય વિભાગના ઇન્ચાર્જ અધિકારી ડૉક્ટર કોકીલાબેન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લામાં વાર્ષિક 26,000 જેટલા બાળકોનો જન્મ થાય છે. સ્તનપાન વિશે લગભગ તમામ સગર્ભા મહિલાઓને સમજાવવામાં આવે છે, મમતા કાર્ડમાં પણ લખેલું હોય છે અને તેનો પણ અમલ કરવા કહીએ છીએ. અમારા રિપોર્ટ પ્રમાણે લગભગ 92 થી 94 ટકા સ્તનપાન કરાવે છે. જેમાં જન્મથી બે-ત્રણ કલાકમાં સ્તનપાન કરાવવામાં આવતું હોય છે, અને અમારી પાસે એવી ફરિયાદ આવે છે કે ધાવણ ઓછું આવે છે પણ લગભગ બધી મહિલા સ્તનપાન કરાવતા જ હોય છે.

શિશુ માટે સ્તનપાન કેટલું જરૂરી તે વિશે મહિલાઓને માર્ગદર્શન
શિશુ માટે સ્તનપાન કેટલું જરૂરી તે વિશે મહિલાઓને માર્ગદર્શન (Etv Bharat Gujarat)

વિશ્વભરમાં સ્તનપાન દિવસ સપ્તાહની ઉજવણી

ભાવનગર શહેરમાં સ્તનપાનને પગલે મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી આર.કે.સિન્હાએ જણાવ્યું હતું કે, આખા વિશ્વભરમાં બ્રેસ્ટ ફીડીગ દિવસ સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આજે પણ ભારતભરમાં માત્ર 5 ટકા શિશૂને સ્તનપાન કરાવવામાં આવે છે. આપણા આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સંપૂર્ણ જાગૃતિ લાવવા માટેના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે અમારા તરફથી પણ 100 ટકા કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

સ્તનપાનને લઈને મહિલાઓમાં જાગૃતિ લાવવા માટેનો કાર્યક્રમ
સ્તનપાનને લઈને મહિલાઓમાં જાગૃતિ લાવવા માટેનો કાર્યક્રમ (Etv Bharat Gujarat)

સ્તનપાનથી બાળકમાં ન્યુમોનિયલ ઝાડા વગેરે થાય નહી

મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી ડોક્ટર આર.કે.સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે, 0 થી છ મહિના સુધીના બાળકને સ્તનપાન કરાવવામાં આવે તો ઘણી બીમારી થતી નથી, કુપોષણ અટકે છે, ન્યુમોનિયા ઝાડાના કેસો ખૂબ ઓછા થઈ જાય છે. ભાવનગરમાં વર્ષમાં છ થી સાત હજાર જેટલા બાળકો જન્મ લે છે, અને સો ટકા પ્રયત્ન કરીએ છીએ પણ કેન્દ્ર સરકારના NFSAનો ઇન્ડિપેન્ડેન્ટ સર્વે છે જેમાં 53 ટકા જ જાગૃતિ હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.

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