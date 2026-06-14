વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ: ધ્રાંગધ્રાના સરગમભાઈ ચૌહાણે 41 વર્ષમાં 112 વખત કર્યું રક્તદાન, અનેક જિંદગીઓ બચાવી
કોઈપણ વ્યક્તિના જીવને બચાવવા માટે કુદરતે દરેક વ્યક્તિને રક્તદાન થકી માનવતાની સુવાસ ફેલાવવા માટે સક્ષમ બનાવ્યા છે.
Published : June 14, 2026 at 5:25 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : આજે 14 જૂન વિશ્વ રક્તદાતા દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. રક્તદાન એ જ મહાદાન છે. ખાસ કરીને અકસ્માત તેમજ મહિલાઓને ડિલિવરી સમયે રક્તની જરૂર પડતી હોય છે. કોઈપણ વ્યક્તિના જીવને બચાવવા માટે કુદરતે દરેક વ્યક્તિને રક્તદાન થકી માનવતાની સુવાસ ફેલાવવા માટે સક્ષમ બનાવ્યા છે.
ધ્રાંગધ્રામાં રહેતા અને મજૂરી કામ કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા સરગમભાઈ ચૌહાણ છેલ્લા 41 વર્ષમાં 112 વખત પોતાના રક્તનું દાન કરીને એક ઉમદા કાર્ય કર્યું છે. સરગમભાઈ પોતે એક સામાન્ય માણસ છે. બીજા લોકોને મદદરૂપ થવા માટે તેઓ હંમેશા તત્પર હોય છે અને કોઈપણ વ્યક્તિનો કોઈ પણ સમયે ફોન આવે તો બધા કામ મૂકીને તે પોતે રક્તદાન કરવા માટે દોડી જાય છે. જ્યાં સુધી શરીર સાથ આપે ત્યાં સુધી રક્તદાન કરવા માટે તૈયાર છે. 112 વખત રક્તનું દાન કરેલ તે સિદ્ધિ બદલ તેમનું સન્માન પણ વિવિધ સંસ્થાઓ તેમજ નગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.
રક્તદાન કરનાર સવજીભાઈ ચૌહાણએ જણાવ્યું હતું કે, "જ્યારે પણ હાઇવે પર અકસ્માત અથવા ડિલિવરી સમયે રક્તની જરૂર હોય તો લોકો મારો સંપર્ક કરે છે. અડધી રાત્રે પણ હું રકતદાન કરવા પહોંચી જાઉ છું. અત્યાર સુધી 112 લોકોની જિંદગી બચાવી અને ભગીરથ કાર્ય કર્યું છે. જીવનનો સંકલ્પ છે કે જ્યાં સુધી જીવીશ ત્યાં સુધી આ કામગીરી કરતો રહીશ."
રક્તદાન કરીને 112થી વધુ લોકોની જિંદગી બચાવામાં ધ્રાંગધ્રાના આ સરગમભાઈ ચૌહાણનો સિંહફાળો છે. આ કામગીરીને વહીવટી તંત્ર, આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા પણ બિરદાવામાં આવી છે. જ્યારે પણ રક્તની જરૂર હોય ત્યારે સરગમભાઈ ચૌહાણનો સંપર્ક કરવામાં આવે છે. આ વ્યક્તિ સમય જોયા વગર રક્તદાન કરવા પહોંચી જાય છે અને સેવાનું ભગીરથ કામ કરે છે. અકસ્માત અને ડિલિવરી સમયે જ્યારે પણ લોહીની જરૂર પડે ત્યારે આ વ્યક્તિ અડીખમ રીતે ઉભા રહે છે. આ વ્યક્તિ રક્તદાન કરવા માટે અન્ય લોકોને પણ જાગૃત કરે છે. રક્તદાન કરી જીવન બચાવી શકાય તે સૂત્ર પણ સાર્થક કરે છે.
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