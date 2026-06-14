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વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ: જૂનાગઢના કેન્સર નિષ્ણાંત સર્જને 100 વાર રક્તદાન કેમ કર્યુ?

રક્તદાન પ્રવૃત્તિ કરતી અને કરાવતી સંસ્થા અને રક્તદાતાઓની મહેનતને કારણે આજે રક્તદાતા દિવસ ઉજવી શકાય તેવો ગૌરવભર્યો સમય પણ ચાલી રહ્યો છે.

જૂનાગઢના કેન્સર નિષ્ણાંત સર્જને કેમ 100 વાર રક્તદાન કેમ કર્યુ?
જૂનાગઢના કેન્સર નિષ્ણાંત સર્જને કેમ 100 વાર રક્તદાન કેમ કર્યુ? (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 14, 2026 at 3:32 PM IST

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જૂનાગઢ : આજે વિશ્વ રક્તદાતા દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. રક્તદાનને સૌથી શ્રેષ્ઠ દાન તરીકે પણ માનવામાં આવે છે. કોઈ પણ વ્યક્તિના જીવને બચાવવા માટે કુદરતે દરેક વ્યક્તિને રક્તદાન થકી માનવતાની સુવાસ ફેલાવવા માટે સક્ષમ બનાવ્યા છે, ત્યારે આજે જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કેન્સર વિભાગના નિષ્ણાંત તબિયત તરીકે કામ કરતા ડો. અજયસિંહ પરમાર કેન્સરના દર્દીઓની સેવા કરવાની સાથે પોતાના જીવનમાં સૌથી સારું કહી શકાય તેવું માનવતાનું અને ઉમદા કામ કરીને અત્યાર સુધીમાં 100 કરતાં વધારે વખત રક્તદાન કરીને તબીબની સાથે એક રક્તદાતા તરીકેની પણ દર્દીઓની સેવા કરી છે.

વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ

14મી જૂન એટલે 'આંતરરાષ્ટ્રીય રક્તદાતા દિવસ'. વર્ષ 2005માં 14મી જુનના દિવસે પ્રથમ વખત રક્તદાતા દિવસની ઉજવણી કરવાની શરૂઆત થઈ હતી. આજે બે દસકા જેવો સમય વીતી ચૂક્યો છે. રક્તદાતા દિવસની ઉજવણી કરવા પાછળનો એકમાત્ર હેતુ વિશ્વ હેલ્થ સંગઠન દ્વારા સતત વધી રહેલી લોહીની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે રક્તદાતાઓ રક્તદાન થકી અન્ય લોકોના જીવોને બચાવવામાં જેટલા મદદરૂપ બની શકે તેવી સામાન્ય લોકોને પ્રેરણા મળે તે માટે રક્તદાતા દિવસની ઉજવણી શરૂ કરવામાં આવી તેનું આજે ચોક્કસ પરિણામ મળી રહ્યું છે.

જૂનાગઢના કેન્સર નિષ્ણાંત સર્જને 100 વાર રક્તદાન કર્યુ? (ETV Bharat Gujarat)

બે દશકા સુધીના આ સમયગાળામાં ધાર્યું પરિણામ મેળવવામાં હજુ કેટલો સમય લાગી શકે છે, પરંતુ આજથી બે દસકા પૂર્વે રક્તદાતાની સંખ્યા અને બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ ખૂબ જ ભાગ્યેજ જોવા મળતા હતા, તેની સંખ્યા હવે નોંધપાત્ર રીતે વધી છે, તેની પાછળ રક્તદાન પ્રવૃત્તિ કરતી અને કરાવતી સંસ્થા અને રક્તદાતાઓની મહેનતને કારણે આજે રક્તદાતા દિવસ ઉજવી શકાય તેવો ગૌરવભર્યો સમય પણ ચાલી રહ્યો છે.

કેન્સર નિષ્ણાંત સર્જને કેમ 100 વાર રક્તદાન કર્યુ
કેન્સર નિષ્ણાંત સર્જને કેમ 100 વાર રક્તદાન કર્યુ (ETV Bharat Gujarat)

કેન્સર તબીબે આપ્યું આદર્શ દ્રષ્ટાંત

જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કેન્સર વિભાગમાં નિષ્ણાંત તબીબ તરીકે સેવા આપતા ડો અજયસિંહ પરમાર અત્યાર સુધીના તેના જીવનમાં 100 કરતા પણ વધારે વખત રક્તદાન કરી ચૂક્યા છે.

કેન્સર નિષ્ણાંત સર્જને કેમ 100 વાર રક્તદાન કર્યુ
કેન્સર નિષ્ણાંત સર્જને કેમ 100 વાર રક્તદાન કર્યુ (ETV Bharat Gujarat)

ડો.અજય પરમાર એ જણાવ્યું હતું કે, "કુદરતે પ્રત્યેક વ્યક્તિને રક્તદાન કરવા જેટલા સક્ષમ બનાવ્યા છે. જે લોકો તબીબી રીતે સ્વસ્થ્ય છે, તેવા તમામ લોકો રક્તદાન કરીને અન્યના જીવોને બચાવવામાં પોતાનું યોગદાન આપી શકે તેની પાછળ કોઈ પણ પ્રકારનો ખર્ચ પણ થતો નથી અને સાથે સાથે રક્તદાન જેવી મહાદાન પ્રવૃત્તિમાં જોડાઈને લોકોના જીવ બચાવવાનું ગર્વ કોઈ પણ વ્યક્તિ મેળવી શકે છે.

ડો. અજયસિંહ પરમાર વધુમાં કહે છે કે, તેઓ સ્વયંમ 100 કરતાં વધારે વખત રક્તદાન કરી ચૂક્યા છે અને જ્યારે તક મળશે ત્યારે રક્તદાન કરવાનું ચૂકશે નહીં. તેઓ અન્ય લોકોને પણ જણાવી રહ્યા છે કે કોઈના જીવને બચાવવા માટે જો જીવનમાં રક્તદાન કરવાની તક પ્રાપ્ત થાય તો તેવી વ્યક્તિઓએ પોતાનું રક્તદાન કરીને અન્યના જીવને બચાવવાનું ઉમદા કાર્ય કરવું જોઈએ અને આ પ્રકારની સેવામાં તેઓ સ્વયંમ અને અન્ય લોકોને જોડીને પણ એક શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પણ આપી શકે છે."

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TAGGED:

વિશ્વ રક્તદાતા દિવસ
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