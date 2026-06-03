વિશ્વ સાયકલ દિવસ: તન, મન અને ધન માટે ફાયદાકારક સાયકલિંગ, ધ્રાંગધ્રાનું અનોખું પ્રેરણાદાયી 'પેડલ પ્રવાસી સાયકલિંગ ગ્રુપ'
25 કિલોમીટર સાયકલીંગને અંતે છેલ્લા 12 મહિનામાં આ ગ્રુપે અંદાજે 70000 હજાર કિલોમીટરથી પણ વધુ સાયકલીંગ કર્યું.
Published : June 3, 2026 at 4:50 PM IST
સુરેન્દ્રનગર : કોરોના મહામારીએ સમગ્ર વિશ્વના લોકોને તેમના સ્વાસ્થ્યનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. કોરોનાની આ મહામારીના સમયમાં લોકોએ વ્યક્તિગત રીતે અથવા તો ગ્રુપ બનાવીને પોતાના સ્વાસ્થ્યને તંદુરસ્ત રાખવાના અનેક રસ્તાઓ અપનાવ્યા છે. જેમ કે, કેટલાક લોકોએ સવારે ચાલવાનું તો કેટલાકે સવારે દોડવાનું અને કેટલાકે તો યોગા અને સાયકલીંગ કરીને પોતાની ફિટનેસ પર ધ્યાન આપવાનું શરુ કર્યું છે.
ધ્રાંગધ્રા શહેરના કેટલાક ઉત્સાહી લોકો 'પેડલ પ્રવાસી સાયકલિંગ ગ્રુપ'ના નામથી એક મોર્નિંગ સાયકલીંગ ગ્રુપ શરૂ કર્યું. ફક્ત પાંચથી 6 વ્યક્તિઓથી શરુ કરવામાં આવેલા આ ગ્રુપમાં આજે છ વર્ષના અંતે લગભગ 70 થી વધુ જેટલા સભ્યો જોડાઈ ચૂક્યા છે. શરૂઆતમાં ફક્ત રવિવારના દિવસે જ સાઈકલિંગ કરતાં આ ગ્રુપમાં જેમ જેમ સભ્યોની સંખ્યા વધતી ગઈ તેમ આ ગ્રુપ દ્વારા ફક્ત રવિવારને બદલે દરરોજ સાઈકલિંગ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું.
ધ્રાંગધ્રા શહેરમાં સવારના સાડા પાંચે વાગે સાયકલ અને પાણીની બોટલો સાથે ગ્રુપના તમામ સભ્યો નક્કી કરવામાં આવેલા મિટિંગ પોઇન્ટ પર એકત્રિત થઈ જાય અને પછી જાતે જ કેટલા કિલોમીટર અંતર કાપવું તેવો લક્ષ્ય નક્કી કરીને સાઇકલ સવારો નીકળી પડે. દરરોજના સરેરાશ 25 કિલોમીટર સાયકલીંગને અંતે છેલ્લા 12 મહિનામાં આ ગ્રુપે અંદાજે 70000 હજાર કિલોમીટરથી પણ વધુ સાયકલીંગ કર્યું. ઉનાળાની બળબળતી ગરમી હોય, ચોમાસાનો વરસાદ હોય કે પછી શિયાળાની કાતિલ ઠંડી હોય, આમાંથી કોઈ પણ ઋતુ આ સાયકલીંગ ગ્રુપના જુસ્સાને ડગમગાવી શકી નથી.
સાયકલિંગ કરનાર હિતેશભાઈએ જણાવ્યું કે, "છેલ્લા છ વર્ષથી સાયકલિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેને લઈને શારીરિક ફિટનેસ પણ જળવાય છે અને માનસિક રીતે પણ ફાયદો થાય છે. અત્યાર સુધીમાં ચાર લાખ કિલોમીટર સુધીની સાયકલિંગ કરી ચૂક્યા છીએ અને આખું ગ્રુપ બનાવી અને સાયકલિંગ કરીએ છીએ. ધાંગધ્રાના દરેક મિત્રોને આહ્વાન કરવામાં આવે છે કે રોજ સાયકલિંગ કરવામાં આવે જેને લઈને ફિટનેસ તન મન અને ધનથીનો પણ ફાયદો થાય છે."
આ સાયકલીંગ ગ્રૂપમાં તમામ વયના લોકો સભ્ય બન્યા છે, આ સાયકલીંગ ગ્રુપમાં 10 વર્ષથી લઈને 60 વર્ષ સુધીની વય ધરાવતા લોકો રોજ સવારે સાયકલીંગ કરવા આવે છે, તેમજ રોજ સાથે સાયકલીંગ કરતા કરતા આ ગ્રુપ હવે એક પરિવાર જેવું બની ગયું છે.
આજે "વિશ્વ સાયકલ દિવસ" નિમિત્તે આ ગ્રુપના તમામ સભ્યોએ બીજા લોકોને પણ આવા ગ્રુપ બનાવવા તેમજ આવા ગ્રુપમાં જોડાઈને પોતાના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સભાન રહેવા અનુરોધ કર્યો હતો. આજે આ ગ્રૂપના સભ્યો દ્વારા ધ્રાંગધ્રા શહેરના લોકોને જાગૃત કરવા માટે શહેરના વિવિધ માર્ગો પર સાયકલિંગ કર્યું હતું. જેમાં રોકડીયા હનુમાન સર્કલ થઇને સીતા દરવાજા શાક માર્કેટ રાજકમલ ચોક, શક્તિ ચોક ગ્રીનચોક, ઝાલા રોડ હળવદ રોડ ગુરુકુળ બાયપાસ જેવા માર્ગ પર સાયકલિંગ કર્યું હતું.
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