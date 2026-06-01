વિશ્વ સાયકલ દિવસ: બરડા ડુંગરમાં સિંહોની ડણક વચ્ચે સાયકલની રેસ પસાર થઈ, રાજ્યના 350 સાયકલિસ્ટ જોડાયા

તેમની આ સફર કેવી રહી અને સાવજની ડણકો કેવી સંભળાય છે. ચાલો જાણીએ તેમની આ સાયકલ સફર વિશે વિગતે...

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 7:00 PM IST

ભાવનગર : 3 જૂનના રોજ વિશ્વ સાયકલ દિવસ છે ત્યારે વાત કરવી છે ભાવનગરના સાયકલ ક્લબની કે જેઓ સિંહોનો એક સમયનો ગઢ કહેવાતા બરડા ડુંગરની પરિક્રમા કરીને આવ્યા છે. ભાવનગર જિલ્લાનું સાયકલ ક્લબ પોરબંદર સાયકલ ક્લબ દ્વારા આયોજિત સાયકલ રાઈડમાં ભાગ લેવા પહોંચ્યુ હતું. જેમાં તેમને ડુંગરની પરિક્રમા કરીને સૌંદર્યતા માણી રેસને પૂર્ણ કરી હતી. તેમની આ સફર કેવી રહી અને સાવજની ડણકો કેવી સંભળાય છે. ચાલો જાણીએ તેમની આ સાયકલ સફર વિશે વિગતે...

ટ્રેનમાં પહોંચ્યા સાયકલ લઈને

ભાવનગર સાયકલ ક્લબના અધ્યક્ષ કલ્પેશસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "બરડા પરિક્રમા સાયકલ રેસ 100 કિલોમીટરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પોરબંદર સાયકલ ક્લબ અને શ્રી રામ શી સ્વિમિંગ ક્લબ દ્વારા આયોજન કરાયું હતું. જેમાં અમે ભાવનગરના 17 જેટલા લોકો અહીંથી ટ્રેનમાં સાયકલ સાથે પોરબંદર પહોંચ્યા હતા. અમે ત્યાં પહોંચ્યા બાદ રેસમાં જોડાયા હતા. જો કે આ રેસમાં રાજ્યના 350 જેટલા સાયકલિસ્ટ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જેમાં જામનગર, જુનાગઢ, ભાવનગર, પોરબંદર, ધાંગધ્રા,મહેસાણા, અમદાવાદ વગેરે જેવા શહેરોમાંથી સાયકલિસ્ટ આવ્યા હતા.

પૂનમના ચાંદના અજવાળા રેસને પૂર્ણ કરી

ભાવનગર સાયકલ ક્લબના અધ્યક્ષ કલ્પેશસિંહ ઝાલાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "આ યોજવામાં આવેલી રેસ સાંજના સમયે સાડા પાંચ કલાકે શરૂ થઈ હતી. જો કે આ રેસને લીલીઝંડી આપવા માટે વન પર્યાવરણ મંત્રી અર્જુનભાઈ મોઢવાડિયા, પોરબંદરના કલેક્ટર, કમિશનર વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. રેસને લીલી ઝંડી મેળવ્યા બાદ અમારી રેસ શરૂઆત કરીને રાણાવાવ, હનુમાનગઢ, ભાણગઢ થઈ તમામ ગામડાઓમાં પસાર થઈ હતી. કુદરતી સૌંદર્યતાની વચ્ચે પૂનમના ચાંદના અજવાળામાં અમે આ રેસને પૂર્ણ કરી હતી."

સિહોની ડણકો સંભળાતી

ભાવનગરના સાયકલ ક્લબના અધ્યક્ષ કલ્પેશસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારી રાઈડ પૂનમના ચાંદના અજવાળા વચ્ચે ગામડાઓમાંથી પસાર થઈ રહી હતી ત્યારે બરડા ડુંગરની આસપાસ સિહોની ડણકો સંભળાતી હતી. અમને જાણવા મળ્યું હતું કે આજે પણ બરડા ડુંગરમાં 40 જેટલા સિંહો વસવાટ કરે છે. ચંદ્રના અંજવાળે અમારી રાઈડ મોડી રાત્રે 1.30 કલાકે પૂર્ણ થઈ હતી. આયોજકો દ્વારા સૌને મેડલ અને સર્ટીફીકેટ એનાયત કરાયા હતા. જો કે રસ્તામાં દર-પંદરથી વીસ કિલોમીટરે પાણી અને લીંબુ પાણીની પણ વ્યવસ્થા કરાયેલી હતી."

