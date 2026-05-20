આજે વિશ્વ મધમાખી દિવસ, સુરેન્દ્રનગરના આ ખેડૂતે મધમાખીઓનો ઉછેર કરી જિલ્લામાં સર્જી મીઠી ક્રાંતિ
મધમાખી ઉછેર હવે આ પ્રગતિશીલ ખેડૂત માટે માત્ર એક વ્યવસાય નથી રહ્યો, પણ તેમની આત્મનિર્ભરતા, ઓળખ અને ગૌરવનો પણ પાયો બની ગયો છે.
Published : May 20, 2026 at 3:00 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: ધ્રાંગધ્રા તાલુકાના ગાંજણવાવ ગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂત ભરતભાઈ ડેડાણીયાના. ભરતભાઈએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં સૌપ્રથમ મધમાખી ઉછેર કેન્દ્ર શરૂ કરી ઝાલાવાડમાં ‘મીઠી ક્રાંતિ’ની સુવાસ ફેલાવી છે. 'જાર, જીરું અને કપા, બાકી બધા ગપા' જેવી રૂઢિચુસ્ત માનસિકતા અને ખેતીની મર્યાદિત તકો વચ્ચે ભરતભાઈએ ચીલાચાલુ ખેતી છોડીને મધમાખી ઉછેર કરવાનું સાહસ કોઈ દિવાસ્વપ્નથી કમ નહોતું.
ભરતભાઈએ આ તમામ મર્યાદાઓ અને રૂઢિચુસ્ત માનસિકતાઓ તોડી પોતાની સખત મહેનતથી ઝાલાવાડ વિસ્તારમાં મધમાખી પાલન દ્વારા આર્થિક સમૃદ્ધિની નવી કેડી કંડારી છે, અને અન્ય ખેડૂતો માટે પ્રેરણાસ્રોત બન્યા છે.
50 પેટીથી શરૂઆત કરી, આજે 600 પેટીઓમાં ઉત્પાદન
ભરતભાઈએ પોતાની આ પ્રગતિ વિશે જણાવ્યું હતું કે, તેમણે અમદાવાદના ખાદી ગ્રામઉદ્યોગમાંથી વિધિવત તાલીમ મેળવીને માત્ર 50 પેટીઓથી શરૂઆત કરી હતી. આજે સાત વર્ષના અથાક પરિશ્રમ બાદ પાંચ એકર જમીનમાં તેમણે "શ્રી રામરસ હની" ફાર્મ હેઠળ 600 પેટીઓના ઉત્પાદન સાથે આગળ વધી રહ્યા છે. મધમાખી ઉછેર હવે તેમના માટે માત્ર એક વ્યવસાય નથી રહ્યો, પણ તેમની આત્મનિર્ભરતા, ઓળખ અને ગૌરવનો પાયો બની ગયો છે, જેણે તેમની આખી કિસ્મત બદલી નાખી.
મહેનત અને કામ પ્રત્યેની ધગશ રંગ લાવી
ભરતભાઈની આ સફળતા પાછળ તેમની વૈજ્ઞાનિક અને પર્યાવરણલક્ષી કાર્યપદ્ધતિ રહેલી છે. ગુણવત્તાયુક્ત મધ મેળવવા માટે તેઓ મધમાખીની પેટીઓ માત્ર એવી જ જગ્યાએ રાખે છે, જ્યાં સંપૂર્ણ ઓર્ગેનિક ખેતી થતી હોય અને જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ નહિવત્ હોય. તેઓ પોતાના ફાર્મ પરથી તલનું મધ મેળવે છે, જ્યારે વરિયાળીના મધ માટે સુરેન્દ્રનગરના ખોડુ ગામની આસપાસના ખેતરોમાં અને અજમાના મધ માટે જામનગર જિલ્લાના જામદુધઈ તેમજ આમરણ વિસ્તારોમાં પેટીઓ સ્થળાંતરિત કરે છે. શ્રેષ્ઠ વાતાવરણની પસંદગી કરવા માટે ભરતભાઈ જાતે જ બાઈક પર બારીકાઈથી સર્વે કરે છે, જે તેમના કામ પ્રત્યેની નિષ્ઠા દર્શાવે છે.
વાર્ષિક 5 થી 7 ટન શુદ્ધ મધનું ઉત્પાદન
ભરતભાઈની આ પ્રગતિમાં સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો પણ મોટો સિંહફાળો રહ્યો છે. પોતાની મહેનત અને સરકારની સહાય થકી તેઓ આજે એવા મુકામ પર પહોંચ્યા છે, કે અન્ય લોકોને પણ રોજગારી આપીને આત્મનિર્ભરતાની દીશામાં આગળ વધારી રહ્યાં છે.
ભરતભાઈને PMEGP યોજના અંતર્ગત ૮ લાખ રૂપિયાની લોન મળી હતી, જેમાં SBI બેંક દ્વારા રૂપિયા 3 લાખની સબસિડી પણ પ્રાપ્ત થઈ છે. આ ઉપરાંત, બાગાયત વિભાગ દ્વારા 5 પેટીઓ પર 50 ટકા સબસિડીનો લાભ મળ્યો છે, જેણે તેમને આધુનિક મધમાખી પાલન માટે સક્ષમ બનાવ્યા છે. ભરતભાઈ વાર્ષિક 5 થી 7 ટન શુદ્ધ મધનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે.
અન્ય લોકોને આપી રોજગારી
ભરતભાઈના ફાર્મ પર કામ કરતા બિહારના વતની રોશનકુમાર જણાવે છે કે, અહીં તેમને યોગ્ય મહેનતાણું મળી રહ્યું છે, અને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન પણ સારી રીતે ચાલી રહ્યું છે.
ભરતભાઈએ અન્ય લોકોને આત્મર્નિભર કર્યા
મધમાખીઓ દ્વારા થતા કુદરતી પરાગનયનને કારણે આજુબાજુના એક કિલોમીટરના વિસ્તારમાં ખેત-ઉત્પાદનમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. ભરતભાઈનો મધમાખી ઉછેર વ્યવસાય માત્ર તેમના પૂરતો સીમિત નથી, તે અન્ય પરિવારો માટે પણ આજીવિકાનું સાધન બન્યું છે.
તેમના ફાર્મમાં કરતા દક્ષાબેન દીક્ષિતકુમાર નામના કર્મચારી જણાવે છે કે, તેઓ ફાર્મ પરથી સીધું મધ એકઠું કરી, તેને ખાદીના કપડાંથી કુદરતી રીતે ફિલ્ટર કરીને તેનું હાઈજીનિક બોટલિંગ કરે છે; જેનું 'સરસ મેળા' જેવા સરકારી પ્રદર્શનોમાં ભાગ લઈ વેચાણ પણ કરે છે.