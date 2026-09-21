આજે વિશ્વ અલ્ઝાઈમર દિવસ, ભૂલકણાપણું માત્ર ઉંમરની નિશાની નથી, સમયસર ઓળખવું જરૂરી છે.
21 સપ્ટેમ્બર વિશ્વ અલ્ઝાઇમર દિવસ કેમ મનાવવા આવે છે ? કેવી રીતે અને કોને આ બીમારી થાય છે ? અને કેવી રીતે આનાથી બચી શકાય?
Published : September 21, 2026 at 6:02 AM IST
રોશન આરા, અમદાવાદ: 21 સપ્ટેમ્બરે વિશ્વભરમાં વિશ્વ અલ્ઝાઈમર દિવસ મનાવવામાં આવે છે. આ દિવસનો મુખ્ય હેતુ અલ્ઝાઈમર અને ડિમેન્શિયા અંગે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાવવાનો છે. ઘણી વખત વડીલો વસ્તુઓ ભૂલી જાય ત્યારે તેને માત્ર ઉંમરની અસર માનીને અવગણવામાં આવે છે. પરંતુ વારંવારની અને રોજિંદા જીવનને અસર કરતી યાદશક્તિની સમસ્યા અલ્ઝાઈમર જેવી બીમારીનું લક્ષણ હોઈ શકે છે.
અલ્ઝાઈમર એક એવી મગજની બીમારી છે, જેમાં સમય જતાં યાદશક્તિ, વિચારવાની ક્ષમતા અને રોજિંદા કામ કરવાની ક્ષમતામાં ઘટાડો થઈ શકે છે. ઉંમર વધવાની સાથે તેનું જોખમ વધે છે, ખાસ કરીને 65 વર્ષ પછી. પરિવારમાં કોઈને આ બીમારી હોય, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, ધુમ્રપાન, શારીરિક નિષ્ક્રિયતા, સામાજિક એકલતા, ઊંઘની સમસ્યા અથવા અગાઉ માથામાં ગંભીર ઈજા થઈ હોય તો પણ જોખમ સાથે જોડાણ જોવા મળે છે. અલ્ઝાઈમર ચેપી રોગ નથી. ચાલો જાણીએ અલ્ઝાઈમર શું હોય છે? તેના લક્ષણો? કોને થાય છે? કેવી સમસ્યાઓ થાય છે? પેશન્ટ ની માનસિક હાલત શું હોય છે?
મનોચિકિત્સક ડોક્ટર કલરવ મિસ્ત્રીએ જણાવ્યું હતું દર વર્ષે 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ વિશ્વ અલ્ઝાઈમર દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. અલ્ઝાઇમરને વધતી જતી ઉંમરના લીધે મગજની બીમારી કહેવામાં આવે છે. મગજમાં અમુક કોષો ધીરે ધીરે સુકાતા જાય છે. જેના લીધે દર્દીમાં ધીમે ધીમે સીમટમ્સ જોવા મળે છે.
યાદ રાખો: અલ્ઝાઈમર એ ચેપી રોગ નથી, શરૂઆતના 10 લક્ષણો પર ધ્યાન આપવા જેવા છે. જો તમારા ઘરમાં વડીલોમાં આ લક્ષણો દેખાય તો તેને અવગણશો નહીં.
કયા લક્ષણો પર ધ્યાન આપવું?
શરૂઆતમાં વ્યક્તિ વારંવાર એક જ વાત પૂછે, વસ્તુઓ ક્યાં મૂકી તે ભૂલી જાય અથવા રોજિંદાં કામ કરવામાં મુશ્કેલી અનુભવે છે. સમય અને સ્થળ અંગે ગૂંચવણ થવી, વાત કરતી વખતે યોગ્ય શબ્દ ન મળવો, વસ્તુઓ ખોટી જગ્યાએ મૂકવી અને પરિવારના ઓળખીતા લોકોને ઓળખવામાં તકલીફ થવી જેવા લક્ષણો પણ જોવા મળી શકે છે. કેટલાક લોકોમાં સ્વભાવમાં પણ ફેરફાર જોવા મળે છે. વ્યક્તિ વધુ શંકાશીલ બની શકે છે, ગુસ્સો આવી શકે છે અથવા ઉદાસીનતા વધી શકે છે. સામાન્ય ભૂલકણાપણું અને અલ્ઝાઈમર વચ્ચેનો તફાવત સમજવો પણ જરૂરી છે. ઉદાહરણ તરીકે, ચાવી ક્યાં મૂકી તે ભૂલી જવું અને થોડા સમય પછી યાદ આવી જવું સામાન્ય હોઈ શકે છે. પરંતુ ચાવીનો ઉપયોગ શા માટે થાય છે તે જ સમજવામાં મુશ્કેલી પડવી વધુ ગંભીર સંકેત હોઈ શકે છે.
અલ્ઝાઈમરને લઈને શું કહે છે આરોગ્ય નિષ્ણાંત
ડોક્ટર કલરવએ જણાવ્યું હતું અલ્ઝાઇમરના જે ચેન્જીસ છે, એ જે 50 વર્ષથી ઉપરના લોકોને થાય છે, એ હવે લાઇફ સ્ટાઇલ અને ભાગદોડની જિંદગીના લીધે 50 વર્ષ પહેલા કે 45 વર્ષ પહેલાં પણ આવા જોવા મળે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે દર્દીની મુખ્યત્વે એવી ફરિયાદ હોય છે કે, તેમની હાલની મેમરી લોસ થઈ જાય છે. જેમકે 24 કલાક કે 2 દિવસ જે ક્રિયા કરી છે એ દર્દી ભૂલી જાય છે. જેમકે ભૂલી જાય છે કે આજે કયો વાર થયો? આજે કઈ તારીખ છે ? કયો મહિનો ચાલે છે ? આજે શું કર્યું? રાત છે કે દિવસ છે? તહેવાર કયો ગયો? કાલે શું જમ્યા? નામ બતાવવામાં દર્દીઓને તકલીફ થાય છે.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે બીજા સીમટમ્સ એનોમિયાના થાય છે. જેમકે આપણે પૂછીએ કે આ શું છે? તો તે વ્યક્તિ એનું નામ નહીં કહી શકે પરંતુ એના લગતી બીજી વાતો જણાવી શકે છે. અને જેમ જેમ બીમારી વધે છે તેમ તેમ દર્દીને ગુસ્સો વધે છે. એમના વર્તનમાં બદલાવ આવે છે. કોઈ સામાન ફેંકીને મારી દે છે. તો ક્યારે સોંગ ગાવા લાગે છે કે પછી ડાન્સ કરે કે બીજી એક્ટિવિટી કરવા લાગે છે. અને ત્રીજા લક્ષણમાં દર્દી વહેમ કરવા લાગે છે. બીજો ઉપર શંકા કરે છે. આ બધા અલ્ઝાઇમરના સીમટમ્સને લીધે થાય છે.
વહેલી તપાસ કેમ મહત્વની?
અલ્ઝાઈમરનો હાલમાં સંપૂર્ણ ઈલાજ નથી, પરંતુ વહેલી તકે નિદાન અને યોગ્ય સારવારથી લક્ષણોનું સંચાલન કરવામાં અને વ્યક્તિની દૈનિક કાર્યક્ષમતા જાળવવામાં મદદ મળી શકે છે. સારવારમાં દર્દીની સ્થિતિ પ્રમાણે ડોક્ટર દવાઓ આપી શકે છે. આ દવાઓ દરેક દર્દી માટે યોગ્ય હોય એવું જરૂરી નથી, તેથી તબીબી સલાહ વિના દવા લેવી નહીં. યાદશક્તિમાં સતત ઘટાડો જણાય તો ન્યુરોલોજિસ્ટ અથવા સાયકિયાટ્રિસ્ટની સલાહ લેવી જોઈએ. ડોક્ટર જરૂરિયાત મુજબ મેમરી અને વિચારશક્તિનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે MMSE જેવા ટેસ્ટ તથા અન્ય તપાસ કરાવી શકે છે.
પરિવારની ભૂમિકા સૌથી મહત્વની
અલ્ઝાઈમર ધરાવતા વડીલને વારંવાર “યાદ કેમ નથી રહેતું?” કહીને ટોકવાથી સમસ્યા વધે છે. તેના બદલે પ્રેમથી સમજાવવું, રોજિંદી દિનચર્યા નક્કી રાખવી, કેલેન્ડર-ઘડિયાળ સરળતાથી દેખાય તેવી જગ્યાએ રાખવી અને જરૂરી વસ્તુઓ પર નામ લખવાથી મદદ મળી શકે છે. રોજની હળવી કસરત, ચાલવું, સામાજિક સંપર્ક જાળવવો, માનસિક રીતે સક્રિય રહેવું અને પૂરતી ઊંઘ પણ મહત્વપૂર્ણ છે. સાથે જ બ્લડ પ્રેશર અને ડાયાબિટીસને નિયંત્રણમાં રાખવું તથા ધુમ્રપાન ટાળવું જરૂરી છે.યાદશક્તિમાં સતત અથવા વધતી જતી તકલીફને માત્ર “ઉંમર થઈ એટલે” કહીને અવગણશો નહીં. સમયસર તબીબી સલાહ લેવાથી વડીલ અને તેમના પરિવાર બંને માટે આગળની સફર વધુ સરળ બની શકે છે.
અલ્ઝાઈમર ના પેશન્ટ દક્ષાબેન જણાવ્યું હતું કે હું એલિસબ્રિજ રહેતી હતી. મારે એક દિકરી છે મે અત્યારે દાળ-ભાત ખાધા. મારી દિકરી મને મળવા આવે છે. આજની તારીખ ખબર નહીં. કયો દિવસ છે એ પણ ખબર. હું મુંબઈ ફરવા જવા માંગુ છું. મારી બહેનોના ઘરે જવા માગું છું. હું હવે ગણપતિ જોવા જઈશું. મંદિર પણ જોવું છે. મને અહીંયા રહેવામાં સારું નથીલાગતું. હું કંટાળી ગઈ છું.
બીજા અલ્ઝાઇમરના પેશન્ટ રમેશચંદ્ર કાંતિલાલે જણાવ્યું હતું કે, આજે 20 સપ્ટેમ્બર છે. અને શનિવાર છે. હું દોઢ મહિનાથી સદવિચારમાં સારવાર લઈ રહ્યો છું. મારી બે દીકરીઓ છે. એક દીકરીના લગ્ન થઈ ગયા છે અને બીજી દિકરીના લગ્ન બાકી છે. નાઈટ ડ્યુટીમાં જોબ કરે છે એટલે હું એમની જોડે નહીં રહી શકું. મારી દીકરી દરરોજ આવે છે અને મારો ખર્ચો ઉપાડે છે. હું જવાનીમાં સેલ્સ કંપનીમાં સેલ્સમેન રીપ્રેઝન્ટેટિવ હતો. યુપી એમપી ગુજરાત જેવા ઘણા શહેરોમાં ટ્રાવેલ કરી ચૂક્યો છું. મે 35 વર્ષ સુધી મેં માર્કેટિંગનું કામ કર્યું. મને પેન્શન પણ મળે છે.
તેમણે બધું જણાવ્યું હતું કે, આખા ગુજરાતમાં વૃદ્ધ લોકોને સારી રીતે રાખવાનું અને એની માવજત કરવાનું કામ સદવિચાર દ્વારા કરવામાં આવે છે બીજી જગ્યાએ કરતો નથી. આ ઉંમરે મારી થોડી થોડી યાદશક્તિ જતી રહી છે અને ઘણી વસ્તુઓ હું ભૂલી જાઉં છું. હું હિમાલયની ગુફામાં પણ દર્શન કરી આવ્યો છો. કુંભ મેળામાં પણ હું ગયો હતો. જોનપુરમાં વિંધ્યાચલ પર્વત પર ચડેલો છું. મેં મારા જીવનમાં ઘણું બધું સાહસી અને બહુ કરવું છે. મારી ઉંમર અત્યારે 80 વર્ષ થઈ ગઈ છે અને હવે હું ઉપર જવાની રાહ જોઉં છું. મને મારી જન્મ તારીખ યાદ છે, જે 11/2/1947 છે. અત્યાર સુધી મે એક પણ જન્મદિવસ મનાવ્યa નથી. હું સ્વતંત્ર ભારતના જે તહેવારો 15 ઓગસ્ટ, 26 જાન્યુઆરી મનાવું છું. અને દર વર્ષે ધ્વજ વંદન કરું છું. પોતાની બીમારી વિશે વધુમાં કહું તો મારા હાથ ધ્રૂજે છે. હું વધારે ચાલી પણ નથી શકતો. અને તો હવે તો મારી યાદશક્તિ પર અસર પડી છે અને હું ઘણી વસ્તુ હું ભૂલી જાઉં છું. મારી પત્ની વિશે કહું તો અમે 52 વર્ષ સુધી સાથે રહ્યા ચાર વર્ષ પહેલા તેનું અવસાન થઈ ગયું. મને એ બહુ જ યાદ આવે છે. પત્ની વગર હું અધુરો છું.
સાયકોલોજિસ્ટ ખ્યાતી મકવાણા આ બંને પેશન્ટની કન્ડિશન વિશે જણાવ્યું હતું કે, દક્ષાબેનને 2017માં ડિમેશિયા ડાયનોસિસ થયું છે, એ અલ્ઝાઇમરના પેશન્ટ છે, એ બહુ બધું ભૂલી જાય છે એમની યાદશક્તિ બહુ જ ઓછી થઈ ગઈ છે. એમનું બિહેવિયર પણ બદલાતું હોય છે.
બીજા દર્દી રમેશભાઈ છે તે બહુ જ ઈનિશિયલ સ્ટેજ પર છે. એમને ફાસ્ટ હિસ્ટ્રીની અમુક ઇવેન્ટ યાદ નથી અને અમુક કિસ્સાઓ એમને બહુ જ સારી રીતે યાદ છે, અને એ પોતાની પત્નીને ખૂબ યાદ કરે છે. કારણ કે એ પત્ની સાથે ઈમોશનલી ખૂબ જોડાયેલા હતા. એની નાની નાની બધી જ વસ્તુઓ એમને યાદ છે. એ અમુક વસ્તુ ભૂલી જાય છે જેમ કે એમના ફ્રેન્ડ એમના કામ ભૂલી જાય છે અત્યારે એને શરૂઆત એ લક્ષણ અલ્ઝાઇમરના છે એટલે એ બહુ સારી રીતે વાત કરે છે અને પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપે છે.
રમેશભાઈના દીકરી ખ્યાતિ જાનીએ જણાવ્યું હતું કે, મારા પપ્પા અત્યારે સારવાર હેઠળ છે, અને એમને હાથ અને પગમાં તકલીફ છે એ ચાલી શકતા નથી. ઘણા ટાઈમ થી એ બેટ પર લઈ રહ્યા છે. અને એમને બહુ જ સારી ટ્રીટમેન્ટ મળી છે. હું મારા પપ્પા સાથે એકલી રહું છું અને જોબ કરું છું એટલે મારે એકલા થી હું એમને સંભાળી ન શકો એટલે મેં અહીંયા એમને એડમિટ કર્યું છે. એ ઘણી બધી વસ્તુઓ ભૂલી જાય છે એમની ઉંમર પણ થઈ ગઈ છે 80 વર્ષના છે એટલે સ્વભાવીકે આવી રીતે થાય છે. લોકડાઉન પછી એમને ઘણી બધી સમસ્યાઓ થઈ. અને એમને મગજ પર અસર પડી એમની યાદ યાદ શક્તિ પર પણ અસર પડી.