વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ: જુનાગઢ જિલ્લો HIV પોઝિટિવ દર્દીઓની સંખ્યામાં માનવામાં આવે છે મધ્યમ

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 1, 2025 at 4:20 PM IST

જુનાગઢ: આજે 1લી ડિસેમ્બર એટલે કે ‘વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ’ આજના દિવસને એચઆઈવી સંક્રમિત દર્દીઓ પ્રત્યે સહાનુભૂતિ તેમને સમાન હક મળે, તેમજ એચઆઇવી વાયરસ સંક્રમિત દર્દીઓના જીવન ધોરણમાં સુધારો થાય તેને સમાનતાનો હક મળે તેને કેન્દ્ર સ્થાને રાખીને ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. નાકો દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા સ્ટેટસ અનુસાર જૂનાગઢ જીલ્લો હાલ એચઆઈવી કે એઇડ્સ દર્દીની સંખ્યામાં મધ્યમ શ્રેણીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

આજે વિશ્વ એઇડ્સ દિવસ

1લી ડિસેમ્બર આજે વિશ્વ એઇડ્સ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. આજના દિવસે એચઆઇવી સંક્રમિત દર્દીઓ પ્રત્યે લોકો સહાનુભુતિ પૂર્વક વર્તે, તેમને યોગ્ય તબીબી સવલતો મળી રહે અને સંક્રમિત દર્દીઓના પરિવારજનો અને સ્વયં દર્દીઓને સમાનતાનો હક મળી રહે તે માટે સમગ્ર વિશ્વમાં પહેલી ડિસેમ્બરના દિવસે વિશ્વ એડ્સ દિવસની ઉજવણી થતી હોય છે. જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે પણ આજે એઇડસ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી, જેમાં એચઆઈવી કે એઇડસ સંક્રમિત દર્દીઓની સાથે તેમના પરિવારજનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગુજરાત એડ્સ કંટ્રોલ સોસાયટી દ્વારા એચઆઇવી બાદ એઇડ્સના રોગને કારણે મોતને ભેટેલા તમામ દર્દીઓના આત્માને શાંતિ મળે તે માટે મીણબત્તી પ્રગટાવીને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી.

નાકો દ્વારા જૂનાગઢને મધ્યમ શ્રેણીમાં રખાયું

ભારત સરકારની નાકો સંસ્થા દ્વારા એચઆઇવી અને એઇડ્સ દર્દીની સંખ્યાના કિસ્સામાં જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લાને મધ્યમ કેટેગરીમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ઉભા કરવામાં આવેલા ખાસ કાઉન્સિલિંગ સેન્ટરમાં જૂનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાંથી એચઆઇવી સંક્રમિત દર્દીઓ નિયમિત રીતે તબીબી સવલતો અને માર્ગદર્શન મેળવવા માટે જુનાગઢ હોસ્પિટલમાં આવી રહ્યા છે. જિલ્લામાં કુલ 8 આઈસીટીસી સેન્ટર ઉભા કરવામાં આવ્યા છે, જ્યાં એચઆઈવી કે એઇડસની તપાસ થઈ શકે છે. આ સિવાય જુનાગઢ જિલ્લાના તમામ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને કેશોદ અને માંગરોળમાં આવેલા અર્બન હેલ્થ સેન્ટરમાં એચઆઇવી અને એઇડ્સની તપાસ અને તેની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે.

ખાનગી સંસ્થાઓ દ્વારા પણ થઈ છે કામગીરી

જુનાગઢ જિલ્લામાં એચઆઇવી એઇડ્સ સંક્રમિત દર્દીઓ માટે બે ખાનગી સંસ્થાઓ કામ કરી રહી છે, જેમાં વિહાન સંસ્થા દ્વારા એચઆઇવી કે એઇટ સંક્રમિત દર્દીઓની તેમના ઘરે નિર્ધારિત કરવામાં આવેલા સમયે રૂબરૂ મુલાકાત કરીને તેનું કાઉન્સેલિંગ કરવાની સાથે સમયસર દવા અને શરીરમાં અન્ય કોઈ બીમારી છે કે કેમ તેની યોગ્ય જાણકારી પ્રત્યેક સંક્રમિત વ્યક્તિ સુધી પહોંચે તે માટેનું કામ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અન્ય એક સંસ્થા જીવનદીપ દ્વારા પણ એચઆઇવી કે એઇડસ સંક્રમિત દર્દીઓ માટે એમ.એસ.એમ અને એફ.એસ.ડબલ્યુ ના કામો કરીને સંક્રમિત દર્દીઓને વાઇરસને ફેલાતો અટકાવવા અને એચઆઇવીમાંથી એઈડ્સ નામનો રોગ કઈ રીતે ફેલાય છે તેની સમજણ અને પૂરતું માર્ગદર્શન પણ આ સંસ્થાના સ્વયંસેવકો દ્વારા સંક્રમિત દર્દીઓ અને તેના પરિવારજનોને આપવામાં આવી રહ્યું છે.

