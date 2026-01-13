ETV Bharat / state

ભાવનગર સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં 29 કરોડના કામ મંજૂર, શહેરના વિકાસકાર્યોને મળશે વેગ

આધુનિક ફૂડ પાર્ક, સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટી સેન્ટર અને રસ્તા-ડ્રેનેજ જેવા પાયાના પ્રોજેક્ટ્સ સહિતના કામને મંજૂરી મળી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા (ફાઇલ ફોટો, ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 13, 2026 at 10:54 AM IST

|

Updated : January 13, 2026 at 11:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક મળી હતી જેમાં 29 કરોડથી વધુના કામોને સર્વાનુમતે મંજૂરી અપાય છે. આ સાથે મહાનગરપાલિકાએ 1982થી કેટલાક નિયમોમાં પણ ફેરફાર કર્યો છે. શહેરમાં એક નવી કલબ ઊભી કરવામાં આવનાર છે તો ફ્લાય ઓવર નીચે સ્પોર્ટ્સ એક્ટિવિટીના કાર્યને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે.

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં 29 કરોડના કામ મંજૂર

ભાવનગરમાં મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં કુલ 29,04,44,535ના કામોને સર્વાનુમતે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુભાઈ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે, 41 જેટલા તુમારોને સર્વાનુમતે મંજૂરી અપાઇ છે જેમાં ઘોઘા સર્કલ વિસ્તારમાં એક જ સ્થળે તમામ નાસ્તા વાળા મળી રહે તે માટે 6,28,09,321 ના ખર્ચે ફૂડ પાર્ક તૈયાર થયો છે. આ સાથે શિવાજી સર્કલથી લાલાબાપા ચોકથી દુઃખીશ્યામબાપા સુધી લાઈન પૂર્ણ થતા 11 કરોડના ખર્ચે રોડનું રી કાર્પેટનું કામ મંજૂર કરાયું છે.

ભાવનગર સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં 29 કરોડના કામ મંજૂર (ETV Bharat Gujarat)

ક્યાં મુદ્દાઓમાં કરાયા ફેરફાર

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુભાઈ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે 1982થી મહાનગરપાલિકાનું નિર્માણ થયું ત્યારથી જ નિયમો હતા તેમાં 28, 29, 30, 31 મુદ્દા અમલમાં નિયમો ચાલુ હતા તેને ટેકનોલોજીના યુગમાં ફેરફાર કરીને પરિવર્તન કરવામાં આવ્યા છે. જેમ કે 72 કલાક પહેલા પ્રશ્નો રજૂ કરી શકાશે. વિપક્ષના નેતાને પાંચ મિનિટ અને એક વોર્ડના બે સભ્યોને પાંચ પાંચ મળી દસ મિનિટ આપવામાં આવશે.

ભાવનગરમાં અમદાવાદ જેવી ક્લબ બનશે

સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજુભાઈ રાબડીયાએ જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદમાં જેમ કર્ણાવતી ક્લબ છે તેમ ભાવનગરમાં પણ ભાવનગર ક્લબ તૈયાર થઈ રહી છે તેમાં યોગા હોલ અને સ્વિમિંગ પુલ જેવા કામોની કામગીરી શરૂ છે. બીજા ફેઝમાં ક્લબ તૈયાર થઈ જશે. 46 કરોડના કામમાં 4.63 કરોડના કામને હાલ મંજૂરી અપાઇ છે. આ મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં કરોડો રૂપિયાના કામોને મંજૂરી અપાઇ હતી.

આ પણ વાંચો:

Last Updated : January 13, 2026 at 11:04 AM IST

TAGGED:

BHAVNAGAR STANDING COMMITTEE
MODERN FOOD PARK
SPORTS ACTIVITY CENTER
BHAVNAGAR STANDING COMMITTEE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.