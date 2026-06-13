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ભાવનગર મનપાની નવી બોડીની પ્રથમ સ્ટેન્ડિંગમાં 100 કરોડથી વધુના કામોને મંજૂર થશે!

ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં નવી બોડીની પ્રથમ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક આગામી 15 તારીખના રોજ મળવા જઈ રહી છે.

ભાવનગર મનપાની નવી બોડીની પ્રથમ સ્ટેન્ડિંગમાં 100 કરોડથી વધુના કામોને મંજૂર થશે!
ભાવનગર મનપાની નવી બોડીની પ્રથમ સ્ટેન્ડિંગમાં 100 કરોડથી વધુના કામોને મંજૂર થશે! (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 8:14 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં ભાજપે બહુમતી મેળવ્યા બાદ નવા મેયર અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેનની પણ નિમણૂક થઈ ગઈ છે. ત્યારે મહાનગરપાલિકાની નવી બોડીની પ્રથમ યોજનાર સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં કરોડોના કામોને મંજૂરી આપવામાં આવનાર છે. પ્રથમ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં જ સૌથી વધુ ઠરાવોનો સમાવેશ કરીને કરોડોના કામને હાથ ઉપર લેવામાં આવ્યા છે. જો કે 15 તારીખના રોજ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં તેને મંજૂર કરવામાં આવશે.ચાલો કેવા કામો છે જાણીએ

મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગમાં ઠરાવો કેટલા
ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં નવી બોડીની પ્રથમ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક આગામી 15 તારીખના રોજ મળવા જઈ રહી છે. મહાનગરપાલિકાની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં લેવામાં આવેલા ઠરાવો જોઈએ તો 142 જેટલા ઠરાવવાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં નાના મોટા તેમજ દરેક વિભાગના કામોનો સમાવેશ કરાયો છે. જો કે પ્રથમ સ્ટેન્ડિંગમાં કરોડોના કામો અને સૌથી વધુ ઠરાવોનો સમાવેશ કરાતા ચર્ચાનો વિષય પણ બની છે.

ભાવનગર મનપાની નવી બોડીની પ્રથમ સ્ટેન્ડિંગમાં 100 કરોડથી વધુના કામોને મંજૂર થશે!
ભાવનગર મનપાની નવી બોડીની પ્રથમ સ્ટેન્ડિંગમાં 100 કરોડથી વધુના કામોને મંજૂર થશે! (ETV Bharat Gujarat)

100 કરોડ ઉપરના કામોનો કરાયો સમાવેશ
મહાનગરપાલિકાના ચેરમેન તરફથી મળેલી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકના ઠરાવને મામલે જોઈએ તો 142 જેટલા ઠરાવો છે. જે 100,83,92,048 કરોડના થવા જાય છે. આમ પ્રથમ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં જ એક અબજ જેટલા કામોને સમાવવામાં આવ્યા છે. ડ્રેનેજ, પેવિંગ બ્લોક જેવા ઓન કામોનો સમાવેશ કરાયો છે. 15 તારીખે મળનારી સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં તેના ઉપર આખરી મહોર મારવામાં આવશે.

કેવા કામોનો કરાયો સમાવેશ?
સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં 142 ઠરાવોમાં શાળાઓમાં બાળકોના રમતના સાધનોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે ડિવાઇડર વચ્ચે બોર્ડ, તિલકનગર વિસ્તારમાં બ્લોક કમ્પાઉન્ડ વોલ ઇન્દિરાનગરમાં ડ્રેનેજ લાઈન. જ્યારે ફાયર વિભાગ માટે એક રેસ્ક્યુ વ્હીકલ 3.47 કરોડનું, મીની ફાયર ટેન્ડર બે 2.15 કરોડના અને ચાર હજાર લીટરના જેટિંગ મશીન 99,44,443 કિંમતના ત્યારે રીડિંગ લાઇબ્રેરી 4,74,57,275 ના ખર્ચે બનાવવામાં આવનાર છે.

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