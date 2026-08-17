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અમદાવાદ, ભાવનગર, મહેસાણામાં પડતર માંગણીઓને લઈને મજદૂર સંઘના ઘરણાં, આંગણવાડીની બહેનોએ પણ સાથે જોડાઈ

અમદાવાદ, ભાવનગર, મહેસાણામાં મજદૂર સંઘ દ્વારા પડતર માગંણીઓને લઈને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું.

અમદાવાદ, ભાવનગર, મહેસાણામાં પડતર માંગણીઓને લઈને મજદૂર સંઘના ઘરણાં
અમદાવાદ, ભાવનગર, મહેસાણામાં પડતર માંગણીઓને લઈને મજદૂર સંઘના ઘરણાં (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2026 at 9:50 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર શહેરમાં મજદૂર સંઘ દ્વારા વિવિધ પડતર માંગણીઓને લઈને કલેકટર કચેરી બહાર ધરણા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં મજદૂર સંઘના આગેવાનો સહિત આંગણવાડી કર્મચારી સંઘની બહેનો પણ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહી હતી. પોતાની વિવિધ માંગોને લઈને આજે રાષ્ટ્રવ્યાપી ધરણા કાર્યક્રમમાં ભાવનગર મઝદુર સંઘ પણ સહભાગી બન્યું હતું.

શું માંગણીઓ છે મજદૂર સંઘની?
ભાવનગર કલેકટર કચેરીએ યોજાયેલા મજદૂર સંઘના કાર્યક્રમમાં ગુજરાત મજદૂર સંઘના મહામંત્રી ગીરીશ પટેલે હાજરી આપીને જણાવ્યું હતું કે, અમારી મુખ્ય માંગણીઓ ઘણી બધી છે. પરંતુ છેલ્લા ઘણા સમયથી સંગઠીત અને અસંગઠીત ક્ષેત્રના કામદાર માટે લઘુતમ વેતનની માંગ છે, ઇપીએસ 95 ની માંગ હોય, જૂની પેન્શન સ્કીમની માંગ હોય, આશા વર્કર અને આંગણવાડી કર્મચારીઓના પગારની માંગ હોય આવી બધી જ બાબતોને લઈને એક જ સમયે રાષ્ટ્રમાં કલેકટર કચેરી ખાતે ધરણા કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું છે. અમારી માંગણી આગામી દિવસોમાં નહીં સ્વીકારાય તો રાષ્ટ્રીય રણનીતિ પ્રમાણે કામગીરી કરશું.

અમદાવાદ, ભાવનગર, મહેસાણામાં પડતર માંગણીઓને લઈને મજદૂર સંઘના ઘરણાં (ETV Bharat Gujarat)

આંગણવાડી બહેનો જોડાઈ વિરોધમાં
ભાવનગર કલેકટર કચેરી ખાતે યોજાયેલા ધરણા કાર્યક્રમમાં આંગણવાડી કર્મચારી સંઘ પણ ઉપસ્થિત રહ્યો હતો. ત્યારે તેના જિલ્લા પ્રમુખ નિર્મળાબેન ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, અમે રાજ્ય અને કેન્દ્રના મહાસંઘના આદેશ મુજબના કાર્યક્રમમાં જોડાયા છીએ. અમારી મુખ્ય માંગણીઓ પગાર વધારો સહિતની અન્ય પડતર માગણીઓ છે. હાલમાં અમે 200 જેટલી બહેનો અહીંયા ઉપસ્થિત રહી છે જ્યારે જિલ્લામાં અન્ય બહેનો ઉપસ્થિત રહી છે.

અમદાવાદમાં પણ ભારતીય મજદૂર સંઘ દ્વારા આજે કલેકટર કચેરી પાસે રેલી-વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં 161 અલગ અલગ યુનિયન આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં જોડાયા અને કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.

અમદાવાદ, ભાવનગર, મહેસાણામાં પડતર માંગણીઓને લઈને મજદૂર સંઘના ઘરણાં (ETV Bharat Gujarat)

ભારતીય મજદૂર સંઘના પ્રમુખ શૈલેષ જોષીએ જણાવ્યું હતું કે, જિલ્લા કલેકટર કચેરી દેશના અર્થતંત્રનો પાયો નાખનાર અને ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં દિવસ-રાત અથાગ મહેનત કરનાર મજૂર વર્ગ સતત ઉપેક્ષા અને અસુરક્ષાનો સામનો કરી રહ્યો છે. વધતી જતી મોંઘવારી, જીવન નિર્વાહના વધતા ખર્ચ અને બદલાતી કામ કરવાની પરિસ્થિતિઓએ સામાન્ય કામદારોના પારિવારિક જીવનને ગંભીર રીતે જોખમમાં મૂક્યું છે. આ સ્થિતિમાં, ભારતીય મઝદૂર સંઘ (BMS) એ 17 ઓગસ્ટ, 2026 ના રોજ દેશવ્યાપી આંદોલનનું આહ્વાન કર્યું હતું, જેથી કેન્દ્ર સરકાર પર કામદારોની લાંબા સમયથી પડતર માંગણીઓનો તાત્કાલિક ઉકેલ લાવવા દબાણ કરી શકાય.

અમદાવાદ, ભાવનગર, મહેસાણામાં પડતર માંગણીઓને લઈને મજદૂર સંઘના ઘરણાં
અમદાવાદ, ભાવનગર, મહેસાણામાં પડતર માંગણીઓને લઈને મજદૂર સંઘના ઘરણાં (ETV Bharat Gujarat)

રાજ્ય સરકારી કર્મચારી મંડળના મહામંત્રી ભરત પરમારે જણાવ્યું હતું કે, આજે આંગણવાડી કાર્યકરો, આશા કાર્યકરો, મધ્યાહન ભોજન કાર્યકર્તાઓ અને રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન (NHM) કર્મચારીઓ સહિત 10 મિલિયનથી વધુ સ્કીમ વર્કર્સ પ્રત્યે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારના અભિગમની સમીક્ષા કરવાનો સમય આવી ગયો છે. કોઈપણ સામાજિક કલ્યાણ યોજનાનો સામાન્ય સમયગાળો 10 થી 12 વર્ષનો હોય છે. જોકે, ઓક્ટોબર 1975 માં શરૂ થયેલી અને અડધી સદી પૂર્ણ કરી ચૂકેલી આંગણવાડી પ્રણાલીને હજુ પણ ફક્ત "યોજના" માનવું એ ઘોર અન્યાય છે. જેના માટે આજે અમે લડત લડી રહ્યા છીએ. આ કામદારો, જે દિવસમાં 12 કલાકથી વધુ સમય સુધી કામ કરે છે, તેઓ સરકારના સુગમ કાર્યને સુનિશ્ચિત કરવા માટે જવાબદાર છે. છતાં, સરકારો તરફથી તેમને સત્તાવાર રીતે કાર્યકરનો દરજ્જો આપવા અથવા નવા શ્રમ સંહિતાના રક્ષણ હેઠળ સામેલ કરવા માટે કોઈ તૈયારી દેખાતી નથી. સરકારે આ કુશળ અને વિશાળ કાર્યબળના માસિક માનદ વેતનમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવા અને તેમના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવા માટે તાત્કાલિક કેન્દ્રીય ટ્રેડ યુનિયનો સાથે વાતચીત શરૂ કરવી જોઈએ.

અમદાવાદ, ભાવનગર, મહેસાણામાં પડતર માંગણીઓને લઈને મજદૂર સંઘના ઘરણાં
અમદાવાદ, ભાવનગર, મહેસાણામાં પડતર માંગણીઓને લઈને મજદૂર સંઘના ઘરણાં (ETV Bharat Gujarat)

મહેસાણામાં પણ મજદૂર સંઘ દ્વારા વિરોધ કરવામાં આવ્યો હતો. ભારતીય મજદૂર સંઘના આગેવાનોએ જિલ્લા કલેક્ટર મારફતે સરકારને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપતા જણાવ્યું છે કે, આમ અમારા શ્રમજીવીઓના પ્રશ્નોને વાચા આપવા આ પ્રોગ્રામ કરવામાં આવી રહ્યો છે. જો સરકાર દ્વારા આ તમામ વ્યાજબી માંગણીઓનું સમય મર્યાદામાં નિવારણ નહીં આવે તો ભવિષ્યમાં આનાથી પણ જલદ પ્રોગ્રામ ભારતીય મજદૂર સંઘને ઘડવાની ફરજ પડશે.

શું છે કામદારોની માંગણી?

પેન્શન સુધારણા: EPS 95 હેઠળ લઘુત્તમ પેન્શન દર મહિને ₹7,500 સુધી વધારીને. તેને ચલ મોંઘવારી ભથ્થું (VDA) અને આયુષ્માન ભારત આરોગ્ય યોજના સાથે જોડવું જોઈએ. સરકારી કર્મચારીઓની લાંબા સમયથી ચાલી આવતી માંગ "જૂની પેન્શન યોજના" (OPS) પુનઃસ્થાપિત કરવી જોઈએ.

અમદાવાદ, ભાવનગર, મહેસાણામાં પડતર માંગણીઓને લઈને મજદૂર સંઘના ઘરણાં
અમદાવાદ, ભાવનગર, મહેસાણામાં પડતર માંગણીઓને લઈને મજદૂર સંઘના ઘરણાં (ETV Bharat Gujarat)

વેતન અને સામાજિક સુરક્ષા મર્યાદા: વધતા જતા જીવન ખર્ચના પ્રમાણમાં ₹30,000 નું ફોર્મ્યુલા-આધારિત લઘુત્તમ વેતન નક્કી કરવું જોઈએ. ESI પાત્રતા મર્યાદા ₹21,000 થી વધારીને ₹42,000 અને EPF મર્યાદા ₹15,000 થી વધારીને ₹30,000 કરવી જોઈએ.

બોનસ અને ગ્રેચ્યુઇટી: નવા શ્રમ સંહિતામાં સૂચિત કર્યા મુજબ સંપૂર્ણ પગાર પર બોનસ જાહેર કરવો જોઈએ; ₹7,000 ની વર્તમાન બોનસ ગણતરી મર્યાદા સમયસર વધારવી જોઈએ. ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી 15 દિવસના પગારને બદલે 30 દિવસના પગાર પર આધારિત હોવી જોઈએ, કોઈ પણ ઉપલી મર્યાદા વિના.

શ્રમ ન્યાય અને સમાનતા: તમામ પ્રકારના કરાર કર્મચારીઓ માટે "સમાન કામ માટે સમાન પગાર" લાગુ કરવો જોઈએ. વેતન ન ચૂકવીને કામદારોને છેતરપિંડી કરનારા કોન્ટ્રાક્ટરો અને માનવશક્તિ પુરવઠા એજન્સીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવી જોઈએ.

અમદાવાદ, ભાવનગર, મહેસાણામાં પડતર માંગણીઓને લઈને મજદૂર સંઘના ઘરણાં
અમદાવાદ, ભાવનગર, મહેસાણામાં પડતર માંગણીઓને લઈને મજદૂર સંઘના ઘરણાં (ETV Bharat Gujarat)

કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ: બેંકિંગ ક્ષેત્રમાં 5-દિવસની બેંકિંગ તાત્કાલિક લાગુ કરવી જોઈએ. તમામ સરકારી વિભાગોમાં લાખો ખાલી જગ્યાઓ પ્રાથમિકતાના ધોરણે ભરવા જોઈએ.

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