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કપડવંજમાં ગેરકાયદે ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટની ઘટનામાં ઘાયલ શ્રમિકનું મોત, ફેક્ટરી માલિક ફરાર

વિસ્ફોટ એટલો જોરદાર હતો કે ફેક્ટરી કાટમાળમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. આજુબાજુના મકાનોનાં બારી-બારણાં તૂટી પડ્યાં હતાં.

કપડવંજમાં ગેરકાયદે ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટની ઘટનામાં ઘાયલ શ્રમિકનું મોત, ફેક્ટરી માલિક ફરાર
કપડવંજમાં ગેરકાયદે ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટની ઘટનામાં ઘાયલ શ્રમિકનું મોત, ફેક્ટરી માલિક ફરાર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 1, 2026 at 4:15 PM IST

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ખેડા: ખેડા જિલ્લાના કપડવંજમાં ગેરકાયદેસર ચાલતી ફટાકડા ફેક્ટરીમાં ૨૭ જૂને પ્રચંડ વિસ્ફોટ થયો હતો. આ ઘટનામાં બે શ્રમિકો દાઝી જતાં ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા, જેમાંથી એકનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે.

પોલીસ તપાસમાં ઘટના સમયે ફેક્ટરીમાં ૧૩થી ૧૪ મજૂરો હાજર હોવાનું સામે આવ્યું છે. વિસ્ફોટમાં સુનિતાબેન અને દાહોદના દેવાંગભાઈ પરમાર ગંભીર રીતે દાઝી ગયા હતા. બંનેને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જેમાં દેવાંગભાઈ પરમારનું અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં ત્રણ દિવસની સારવાર બાદ મોત નીપજ્યું છે.

કપડવંજમાં ગેરકાયદે ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટની ઘટનામાં ઘાયલ શ્રમિકનું મોત, ફેક્ટરી માલિક ફરાર
કપડવંજમાં ગેરકાયદે ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટની ઘટનામાં ઘાયલ શ્રમિકનું મોત, ફેક્ટરી માલિક ફરાર (ETV Bharat Gujarat)

ફેક્ટરી માલિક ફરાર

વિસ્ફોટ એટલો જોરદાર હતો કે ફેક્ટરી કાટમાળમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. આજુબાજુના મકાનોનાં બારી-બારણાં તૂટી પડ્યાં હતાં. ઘટનાથી આખા વિસ્તારમાં ભય અને અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.

કપડવંજમાં ગેરકાયદે ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટની ઘટનામાં ઘાયલ શ્રમિકનું મોત, ફેક્ટરી માલિક ફરાર
કપડવંજમાં ગેરકાયદે ફટાકડા ફેક્ટરીમાં વિસ્ફોટની ઘટનામાં ઘાયલ શ્રમિકનું મોત, ફેક્ટરી માલિક ફરાર (ETV Bharat Gujarat)

મામલતદારની ફરિયાદના આધારે કપડવંજ પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ ૧૧૦, ૨૮૭, ૨૮૮ તથા સ્ફોટક પદાર્થ અધિનિયમ-૧૯૮૪ની કલમ ૯(બી) હેઠળ ગુનો નોંધીને તપાસ શરૂ કરી છે. એફએસએલ સહિતની ટીમો ઘટનાસ્થળે તપાસ કરી રહી છે.

મુખ્ય આરોપી અને ફેક્ટરી માલિક મિતુલ પટેલ હાલ ફરાર છે. પોલીસ તેની શોધમાં જોરશોરથી તપાસ કરી રહી છે.

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