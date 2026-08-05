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વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે: કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શેર કર્યો પ્રગતિનો વીડિયો

વડોદરા શહેરના પંડ્યા બ્રિજ નજીક અંદાજે ૧૬,૪૬૭ ચોરસ મીટર (આશરે ૧.૭૭ લાખ સ્ક્વેર ફૂટ) વિસ્તારમાં આ ભવ્ય સ્ટેશનનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે

વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે: કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શેર કર્યો પ્રગતિનો વીડિયો
વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે: કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શેર કર્યો પ્રગતિનો વીડિયો (માહિતી વિભાગ)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 5, 2026 at 8:18 PM IST

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વડોદરા: વડોદરામાં નિર્માણાધીન બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ધીમે-ધીમે આકાર લઈ રહ્યું છે. કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે પોતાના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનનો વીડિયો શેર કરીને પ્રોજેક્ટની પ્રગતિની ઝલક આપી છે. મુંબઈ-અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોરના મહત્વપૂર્ણ સ્ટેશન તરીકે વિકસી રહેલા આ સ્ટેશનમાં આધુનિક સુવિધાઓ સાથે વડોદરાની સાંસ્કૃતિક ઓળખને પણ સ્થાન આપવામાં આવશે.

દેશના સૌથી મહત્ત્વાકાંક્ષી મુંબઈ-અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ હેઠળ વડોદરામાં નિર્માણાધીન બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનનું કામ યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહ્યું છે. આ પ્રોજેક્ટની પ્રગતિ દર્શાવતો વીડિયો કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે પોતાના સત્તાવાર ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર શેર કર્યો છે. વીડિયો સાથે તેમણે લખ્યું છે કે, “વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે.” વીડિયો સામે આવતાં લોકોમાં પણ આ આધુનિક સ્ટેશનને લઈને ઉત્સુકતા વધી છે.

વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે: કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શેર કર્યો પ્રગતિનો વીડિયો (x/AshwiniVaishnaw)

વડોદરા શહેરના પંડ્યા બ્રિજ નજીક અંદાજે ૧૬,૪૬૭ ચોરસ મીટર (આશરે ૧.૭૭ લાખ સ્ક્વેર ફૂટ) વિસ્તારમાં આ ભવ્ય સ્ટેશનનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. સ્ટેશનની ડિઝાઇન વડોદરાની ઓળખ સમાન વડના વૃક્ષ (Banyan Tree) પરથી પ્રેરિત રાખવામાં આવી છે. આર્કિટેક્ચરમાં સ્થાનિક સાંસ્કૃતિક ઓળખ અને આધુનિક ટેક્નોલોજીનો સુંદર સમન્વય કરવામાં આવ્યો છે.

વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે: કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શેર કર્યો પ્રગતિનો વીડિયો
વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે: કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શેર કર્યો પ્રગતિનો વીડિયો (માહિતી વિભાગ)

સ્ટેશન ત્રણ માળનું હશે અને તેમાં બે આઇલેન્ડ પ્લેટફોર્મ તેમજ ચાર હાઈ સ્પીડ રેલવે ટ્રેક બનાવવામાં આવશે. જમીનથી છત સુધી સ્ટેશનની ઊંચાઈ અંદાજે ૩૪.૫ મીટર રહેશે. સ્ટેશનના આંતરિક ભાગમાં વડોદરાના ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાને દર્શાવતી ડિઝાઇન તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે, જેથી મુસાફરોને સ્થાનિક ઓળખનો અનુભવ થઈ શકે.

મુસાફરો માટે વિશ્વસ્તરીય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. જેમાં વિશાળ વેઈટિંગ હોલ, બિઝનેસ ક્લાસ લાઉન્જ, બેબી કેર રૂમ, આધુનિક રેસ્ટ રૂમ, દિવ્યાંગજન માટે સુલભ વ્યવસ્થા, પાર્કિંગ ઝોન, બસ, કાર અને થ્રી-વ્હીલર માટે અલગ પાર્કિંગ, પિક-અપ અને ડ્રોપ-ઓફ ઝોન તેમજ સરળ અવરજવર માટે વિશાળ પેડેસ્ટ્રિયન પ્લાઝાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે: કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શેર કર્યો પ્રગતિનો વીડિયો
વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે: કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શેર કર્યો પ્રગતિનો વીડિયો (માહિતી વિભાગ)

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત કુલ ૧૨ સ્ટેશનો વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે. જેમાં મહારાષ્ટ્રના મુંબઈ, થાણે, વિરાર અને બોઇસર ઉપરાંત ગુજરાતના વાપી, બીલીમોરા, સુરત, ભરૂચ, વડોદરા, આણંદ, અમદાવાદ અને સાબરમતીનો સમાવેશ થાય છે. બુલેટ ટ્રેનની ઓપરેટિંગ સ્પીડ ૩૨૦ કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેશે, જેના કારણે મુંબઈથી અમદાવાદ વચ્ચેનું અંદાજે ૫૦૮ કિલોમીટરનું અંતર માત્ર ૨ કલાક ૧૫ મિનિટમાં કાપી શકાશે. આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટ ભારતના રેલવે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં એક ઐતિહાસિક પરિવર્તન તરીકે જોવામાં આવી રહ્યો છે.

વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે: કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શેર કર્યો પ્રગતિનો વીડિયો
વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે: કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શેર કર્યો પ્રગતિનો વીડિયો (માહિતી વિભાગ)

વડોદરાનું બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે અને કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી દ્વારા શેર કરાયેલા વીડિયોએ પ્રોજેક્ટની પ્રગતિને નવી ઓળખ આપી છે. આધુનિક સુવિધાઓ, અનોખી ડિઝાઇન અને હાઈ સ્પીડ રેલ કનેક્ટિવિટી સાથે આ સ્ટેશન માત્ર વડોદરા જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાત માટે મહત્વપૂર્ણ પરિવહન કેન્દ્ર બનશે.

વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે: કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શેર કર્યો પ્રગતિનો વીડિયો
વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન હવે ઝડપથી આકાર લઈ રહ્યું છે: કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે શેર કર્યો પ્રગતિનો વીડિયો (માહિતી વિભાગ)

TAGGED:

TRAIN STATION PROGRESSING RAPIDLY
WORK ON BULLET TRAIN STATION
RAILWAY MINISTER ASHWINI VAISHNAW
BULLET TRAIN STATION
VADODARA BULLET TRAIN STATION

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