વાપી નજીક દમણ-ગંગા નદી પર બેરેજ પ્રોજેક્ટનું કામ શરૂ થશે, સિંચાઇ-ભૂગર્ભ જળ રિચાર્જ અને જળ સુરક્ષાને મળશે વેગ
વાપી નજીક દમણ-ગંગા નદી પર 159.50 કરોડના બેરેજ પ્રોજેક્ટનું કામ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે.
By ANI
Published : October 12, 2026 at 11:44 AM IST
વલસાડ: વલસાડ જિલ્લાના રહેવાસીઓ માટે મહત્ત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. વાપી નજીક દમણ-ગંગા નદી પર 159.50 કરોડના બેરેજ પ્રોજેક્ટનું કામ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે. આ પ્રોજેક્ટથી જિલ્લામાં સિંચાઇ, ભૂગર્ભ જળ રિચાર્જ અને જળ સુરક્ષાને પગ મળવાની અપેક્ષા છે.
વલસાડ જિલ્લાના વાપી તાલુકાના નામધા ગામ નજીક દમણ-ગંગા નદી પર દમણ-ગંગા બેરેજ માટે 'એન્જિનિયરિંગ, પ્રોક્યોરમેન્ટ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન' (EPC) પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. પ્રસ્તાવિત બેરેજ હાલના વાપી વિયર (weir)થી લગભગ 3 કિમી નીચેના પ્રવાહ તરફ સ્થિત હશે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં દેશ તમામ લોકો માટે પીવાના અને સિંચાઈના પાણીની સુલભતા સુનિશ્ચિત કરવા તેમજ ભાવિ પેઢીઓ માટે જળ સંસાધનો સુરક્ષિત કરવાના લક્ષ્ય સાથે કામ કરી રહ્યો છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નેતૃત્વમાં આ પ્રોજેક્ટની કામગીરીને ઝડપી બનાવવામાં આવી છે.
આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયા બાદ, તેની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતા 5.49 મિલિયન ક્યુબિક મીટર (MCM) અને કેચમેન્ટ વિસ્તાર (જળગ્રહણ ક્ષેત્ર) 2,250.73 ચોરસ કિલોમીટર હશે.
વાપી નજીક પ્રસ્તાવિત દમણ-ગંગા બેરેજથી સિંચાઈ અને ભૂગર્ભ જળના પુનઃભરણ (recharge) થી લઈને પીવાના પાણીની સુધારેલી ઉપલબ્ધતા, ખારાશ નિયંત્રણ અને સામાજિક-આર્થિક વિકાસ જેવા અનેક લાભો મળવાની અપેક્ષા છે.
આ પ્રોજેક્ટનો એક મુખ્ય લાભ સિંચાઈ હશે. આ બેરેજ દ્વારા અંદાજે 549 હેક્ટર જમીન માટે સિંચાઈની ક્ષમતા ઊભી થવાની અપેક્ષા છે, જેમાં સંગ્રહિત પાણી 'લિફ્ટ ઇરિગેશન' (પંપ દ્વારા પાણી પહોંચાડવાની પદ્ધતિ) દ્વારા ખેડૂતોને પૂરું પાડવામાં આવશે. આ યોજનાથી લાભ મેળવનારા છ ગામોમાં નામધા, ચાંદોર, મોહન, એકલહારે, નહુલી અને જાંબુરીનો સમાવેશ થાય છે. દબાણયુક્ત સિંચાઈ પદ્ધતિ દ્વારા, હાલમાં સિંચાઈની સુવિધા વિનાની નોંધપાત્ર કૃષિ જમીનને આ પ્રોજેક્ટથી તાત્કાલિક લાભ મળી શકે છે.
ખેડૂતોના ખેતરોમાં સિંચાઈની સુવિધાઓ પૂરી પાડીને તેમની આવકમાં વધારો કરવાની આ પ્રોજેક્ટથી અપેક્ષા છે. વર્ષભર સિંચાઈના પાણીની નિશ્ચિત ઉપલબ્ધતા ખેડૂતોને વાર્ષિક બે કે તેથી વધુ પાક લેવા માટે સક્ષમ બનાવી શકે છે, જેનાથી તેમની આર્થિક સમૃદ્ધિમાં વધારો થશે. આ બેરેજ વાપી અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ઔદ્યોગિક અને મ્યુનિસિપલ જરૂરિયાતો માટે પાણીની ઉપલબ્ધતાને પણ મજબૂત બનાવશે.
વર્ષ 2024-25ના ઉપલબ્ધ આંકડા દર્શાવે છે કે, વાપી વિયર દ્વારા GIDC-વાપીને ઔદ્યોગિક ઉપયોગ માટે 19 MCM, પાણી પુરવઠા માટે 7.30 MCM અને વાપી મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને 6 MCM પાણી પૂરું પાડવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી કુલ રૂ. 69.15 કરોડની આવક થઈ હતી. પ્રસ્તાવિત બેરેજ દ્વારા ઊભી થતી વધારાની સંગ્રહ ક્ષમતા બિન-કૃષિ પાણીના વપરાશમાં વધારાને ટેકો આપી શકે છે અને સ્થાનિક સત્તામંડળ (civic body) માટે વધારાની આવક ઊભી કરી શકે છે.
આ પ્રોજેક્ટનો અન્ય એક મુખ્ય લાભ ભૂગર્ભ જળનું પુનઃભરણ (recharge) હશે. આ પ્રોજેક્ટ બેરેજની ઉપરવાસમાં (upstream) લગભગ 3.5 કિમી સુધી પાણીનો સંગ્રહ કરશે, જેનાથી વાપી શહેરમાં આવેલા હાલના ટ્યુબવેલનું પુનઃભરણ થઈ શકે છે. આનાથી ભૂગર્ભ જળની ગુણવત્તા અને જમીનની સ્થિતિમાં સુધારો થઈ શકે છે, ઘરેલુ ઉપયોગ માટે પાણીની ઉપલબ્ધતા વધી શકે છે અને વાપીના ભાવિ વિકાસને વેગ મળી શકે છે.
આ બેરેજની રચના ભરતીના પાણીને નિયંત્રિત કરવા અને નદીના પટમાં ખારાશના પ્રવેશને રોકવા માટે પણ કરવામાં આવી છે, જેનાથી જળાશયની આસપાસ ભૂગર્ભ જળના પુનઃભરણમાં મદદ મળશે. વાપી માટે, આ પ્રોજેક્ટ વ્યાપક શહેરી લાભો લાવી શકે છે, જેમાં લગભગ 2.3 લાખ લોકોની વસ્તી માટે પીવાના પાણીની સુવિધાઓમાં સુધારો, ઉદ્યાનો અને બોટિંગ વિસ્તારો જેવા મનોરંજન સ્થળો, નદી કિનારાનો વિકાસ અને શહેરી ગતિશીલતામાં સુધારો કરવા માટે નદી પાર એક નવો રોડ કોરિડોરનો સમાવેશ થાય છે.
આ પ્રોજેક્ટ પર્યાવરણીય અને સામાજિક-આર્થિક લાભો પણ પ્રદાન કરશે તેવી અપેક્ષા છે, જેમાં ભરતીના પ્રભાવમાં ઘટાડો, પાણીની સ્થિતિમાં સુધારો અને વધુ પ્રવાસન અને રોજગારની સંભાવનાનો સમાવેશ થાય છે. તે વધુ સ્થાનિક રોજગારની તકો ઊભી કરીને મોસમી સ્થળાંતર ઘટાડીને પ્રાદેશિક આર્થિક વિકાસમાં ફાળો આપશે તેવી અપેક્ષા છે.
આ પણ વાંચો: