20,667 કરોડના સરખેજ-ધોલેરા સેમી હાઇસ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટની કામગીરી શરૂ, 45 કિમીની નવી લાઇન માટે સર્વે

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 19, 2026 at 5:43 PM IST

ભાવનગર: ભાવનગર શહેરને આગામી દિવસોમાં સેમી હાઇસ્પીડ રેલ માર્ગનો લાભ મળવાનો છે. સરખેજ-ધોલેરા વચ્ચેના પ્રોજેક્ટની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે, ત્યારે ભાવનગર સુધીના નવા માર્ગ માટે સર્વેનું કામ પણ શરૂ થયું છે. ધોલેરા ઇન્ટરનેશનલ પોર્ટ અને ભારતના સેમી કંડક્ટર હબ તરીકે વિકસવાની તૈયારીને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે.

ભારતમાં પ્રથમ સેમી હાઇસ્પીડ રેલ માર્ગ અમદાવાદના સરખેજથી ધોલેરા અને ધોલેરાથી ભાવનગર સુધી બનવાનો છે. સરકારે પ્રાથમિક તબક્કા તરીકે સરખેજથી ધોલેરા વચ્ચેના કામને મંજૂરી આપી દીધી છે. જ્યારે ધોલેરાથી ભાવનગર સુધીના સેમી હાઇસ્પીડ રેલ માર્ગ માટે હાલ સર્વેનું કામ ચાલી રહ્યું છે. આગામી ચાર વર્ષમાં આ વિશાળ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે, જેનાથી વિસ્તારના વિકાસમાં કાયાપલટ થવાની ધારણા છે.

ભાવનગર રેલવે ડિવિઝનના DRMએ શું કહ્યું?

સરખેજથી ધોલેરા: 134 કિમી કામગીરી શરૂ

ભાવનગર રેલવે ડિવિઝનના ડિવિઝનલ રેલવે મેનેજર (DRM) દિનેશ વર્માએ જણાવ્યું કે, "આ ગૌરવનો વિષય છે. ભાવનગર મંડળ હેઠળ ધોલેરા પ્રોજેક્ટ બની રહ્યો છે. ધોલેરાને સેમી કંડક્ટર ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું હબ બનાવવાના લક્ષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને આ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ ભારતનો પ્રથમ આવો પ્રોજેક્ટ છે જેને મંજૂરી મળી છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે સરખેજથી ધોલેરા વચ્ચે 134 કિલોમીટરનો પ્રથમ તબક્કો અડધા કલાકમાં કપાઈ જશે. આ ડબલ લાઇન હશે, જેમાં માલગાડીઓ પણ ચાલી શકશે. હાલમાં ભીમનાથથી ધોલેરા સુધીની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ સાથે જ ધોલેરાથી સીધા ભાવનગર સુધી 45 કિમીની નવી રેલ લાઇન બનાવવામાં આવશે. આખો પ્રોજેક્ટ ચાર વર્ષમાં પૂર્ણ કરવાનું આયોજન છે.

ભાવનગર-ધોલેરા વચ્ચે સર્વે શરૂ

DRM દિનેશ વર્માએ કહ્યું કે સરખેજ-ધોલેરા પછી ભાવનગર-ધોલેરા વચ્ચે નવી લાઇન નાખવામાં આવશે. હાલમાં ભીમનાથથી ધોલેરા સુધીના 11 કિલોમીટરનું કામ ચાલી રહ્યું છે, જે જલ્દી પૂર્ણ થશે. ભાવનગર-ધોલેરા વચ્ચે નવી રેલ લાઇન માટે સર્વેનું કામ શરૂ થયું છે. તેમાં પુલ, રસ્તા, અંડરબ્રિજ અને માટીનું પરીક્ષણ સહિતના તમામ કામો કરવામાં આવશે. ડિસેમ્બર સુધીમાં ડિટેલ પ્રોજેક્ટ રિપોર્ટ તૈયાર કરી કેન્દ્ર સરકારને મોકલવામાં આવશે. સરખેજ-ધોલેરાના ચાર વર્ષના સમયગાળામાં જ ભાવનગર-ધોલેરાનું કામ પણ પૂર્ણ કરવાની તૈયારી છે.

સરખેજ-ધોલેરા વચ્ચેના પ્રોજેક્ટની મુખ્ય વિશેષતાઓ:

  • કુલ 20,667 કરોડ રૂપિયાનો પ્રોજેક્ટ
  • 220 કિમી પ્રતિ કલાકની સ્પીડ
  • 13 સ્ટેશનો બનશે
  • 3 મેગા પુલ
  • 74 વાયાડક્ટ
  • 39 રોડ અન્ડરબ્રિજ
  • કુલ ટ્રેક લંબાઈ 293 કિલોમીટર
  • 5.0 કવચ પ્રણાલી
  • 5 લાખ લોકોને સીધો લાભ
  • લોજિસ્ટિક્સમાં વાર્ષિક 54 કરોડની બચત
  • અંદાજે 91 લાખ લોકોને રોજગારીની તક
  • 0.48 કરોડ લિટર ઇંધણની બચત
  • 10 લાખ વૃક્ષોનું રોપણ
  • સાબરમતી બુલેટ ટ્રેન સાથે કનેક્ટિવિટી

