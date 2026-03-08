Women's Day Special: અમદાવાદના રસ્તાઓ પર સડસડાટ સ્કૂટર દોડાવતા 87 વર્ષના દાદી
બંને બહેનો વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ યુવાનોની જેમ સ્કૂટર અમદાવાદના રસ્તાઓ પર નીકળી પડે છે, અને પોતાની જિંદગી મોજથી જીવે છે.
Published : March 8, 2026 at 7:14 AM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદના ધરણીધર વિસ્તારમાં રહેતા મંધાબેન અને ઉષાબેન નામના બે વયોવૃદ્ધ મહિલાઓ અન્ય વડીલો માટે પ્રેરણાસમું જીવન જવી રહ્યાં છે.આ બે વડીલ દાદીઓ માંથી એક છે મંધાબેન અને એક છે ઉષાબેન. બંને સગા બહેનો છે. મંધાબેનની ઉંમર 87 વર્ષ છે જ્યારે ઉષાબેનની ઉંમર 85 વર્ષ છે. બંને બહેનો પોતાના કામ જાતે જ કરે છે.
જોકે, તેમની સાચી ઓળખ છે, સ્કૂટરવાળા દાદી તરીકેની. મંધાબેને 62 વર્ષની ઉંમરમાં સ્કૂટર ચલાવતા શીખ્યું હતું અને હવે આ બંને બહેનો વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ યુવાનોની જેમ સ્કૂટર પર નીકળી પડે છે, અને લોકો એમની જોડીને શોલેના જય વીરુની જોડી તરીકે પસંદ કરે છે, અને તેને બાયકર દાદી તરીકે ઓળખે છે.
પહેલા ખાડિયા વિસ્તારના પતાસાફોલ વિસ્તારમાં રહેતા આ બંને વૃદ્ધ બહેનો હાલ ધરણીધર વિસ્તારમાં એક સાથે રહે છે, બંને બહેનોએ લગ્ન કર્યા નથી. તેમના પિતા સુમતિ લાલ શાહ સ્વતંત્ર સેનાની હતા, જેઓ વર્ષ 1992માં અવસાન પામ્યા, તેમને છ સંતાનો હતા જેમાં પાંચ દિકરી અને એક દિકરો હતા. તેમાંથી માત્ર આ બંને બહેનો જીવીત છે અને જિંદગીને મોજથી માણી રહ્યાં છે.
મંદાબેને એસએસસી સુધીનો અભ્યાસ કર્યો અને સમાજસેવાને જીવનનું એક માધ્યમ બનાવ્યું, 62 વર્ષની ઉંમરે મંદાબેનને સ્કૂટર ચલાવવાનો શોખ થયો અને સ્કૂટર ચલાવતા શીખ્યું હતું. પહેલા તેમની પાસે એક જૂનું સ્કૂટર હતું અને હવે તેમણે બીજું સ્કૂટર લીધું છે,જે સાઈડર કારવાળું છે, પોતાની નાની બેન ઉષાબેનને લઈને મંદાબેન અમદાવાદની ગલીઓમાં નીકળી પડે છે અને મોજથી સ્કૂટર સવારીનો આનંદ માણે છે. એક વખત તેમનો અકસ્માત પણ થયો હતો જેના લીધે તેમને ચાલવામાં બહુ જ તકલીફ પડે છે, રોજ ફિઝિયોથેરીપીસ્ટ આવીને તેમને ટ્રીટમેન્ટ આપે છે, બીજી તરફ મંદાબેન સ્કૂટર પર બિંદાસ્ત બેસીને જ્યારે મન થાય ત્યારે સ્કૂટર લઈને અમદાવાદના રસ્તાઓ પર નીકળી પડે છે. લોકો તેમને જોઈને ખુબજ ખુશ થાય છે.
મંદાબેનના સ્વર્ગસ્થ સ્વતંત્ર સેનાની પિતા સુમિતલાલ શાહે આઝાદીની ચળવળમાં ભાગ લીધો હતો અને તેજ સ્વતંત્ર સેનાની પિતાના પેન્શન પર હાલ બંને બહોનીની આજીવિકા ચાલે છે. બાળપણની વાત કરતા તેઓ જણાવે છે કે, પરિવારના 8 સભ્યો હતો અને 16 વર્ષની નાની ઉંમરે પરિવારના ભરણપોષણની જવાબદારી તેમના પર આવી ગઈ હતી. ત્યારે 1955માં તેમને સ્ત્રી શિક્ષણ આરોગ્ય અને બાળકોના એક સરકારી પ્રોજેક્ટમાં કામ કરવાની નોકરી મળી. અને ત્યાર પછી તેઓ અનેક સંસ્થાઓના પ્રોજેક્ટ અને જનજાગૃતિના કાર્યક્રમોની કામગીરી કરવા લાગ્યા. 2000થી વધારે ગામડાઓમાં તેમણે જુદા જુદા પ્રોજેક્ટ માટે કામ કર્યું.
ઉષાબેનની વાત કરીઓ તો તેમણે સિલાઈકામ કરીને ઘરમાં ખુબજ આર્થિક મદદ કરી છે. તેઓ કહે છે તે, તેમના પરિવારની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી ન હોવાને કારણે તેઓ ભણી ન શક્યા અને તેઓ ઘર કામમાં પરોવાઈ ગયા. દરમિયાન કોચરબ ગામથી સૌથી પહેલા સિલાય કામ શીખ્યું અને ત્યાર બાદ અન્ય લોકોને સિવણ શીખડાવાની નોકરી પણ મળી ગઈ. સમય જતાં ફ્રીડમ ફાઈટરની ઓફિસમાં જે લોકોને પેન્શન ન મળતું હોય તેવા લોકોને પેન્શન અપાવવા માટે પણ કામ કરતા થયા.
ઉષાબેન હાલમાં એકદમ તંદુરસ્ત છે અને આ ઉંમરે પણ ઘરના તમામ કામ પોતે જ કરે છે.કરું છું. જમવાનું બનાવું છું અને બધી જગ્યા જાઉં છું. હાલ સ્કૂટર જ બંને બહેનોનો સાચો સાથી અને સહયોગી છે જેના સથવારે તેઓ પોતાની બાકીની જિંદગી મોજથી પસાર કરવા માંગે છે.