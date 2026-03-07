ETV Bharat / state

જંગલ અને વન્યજીવો બન્યાં જિંદગીનો ભાગ, મળો મહિલા વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રીને

જંગલમાં ફરવુ અને વન્ય જીવોને જોવા આ ઉત્કંઠા એ મહિલા વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રીને જન્મ આપ્યો, જેણે વન્યજીવોની અનેક ગતિવિધિ કેમેરામાં કરી ક્લિક છે.

વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રી
વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રી (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 7, 2026

જુનાગઢ: વિશ્વ મહિલા દિવસ આજનો આ દિવાસ વિશ્વની સમગ્ર મહિલાઓને સમર્પિત કરવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આજના દિવસે ખાસ મહિલાઓ માટે વિશેષ યાદગીરી રૂપે આ દિવસની ઉજવણી પણ થતી હોય છે. ત્યારે પાછલા કેટલાક વર્ષથી સતત અને નિયમિત ગીરમાં આવતા મહિલા વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રી આજે વન્યજીવોને કેમેરામાં કંડારવા માટે ઓળખાય છે.

આજથી 10 થી 15 વર્ષ પૂર્વે માત્ર જંગલમાં જવાનું અને વન્યજીવોને જોવાનો શોખ શીતલ મિસ્ત્રી માટે વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફરનો ટેગ ક્યારે બની ગયો, તે સ્વયંમ શીતલ મિસ્ત્રી પણ જાણતા નથી. આજે તેમની પાસે વાઇલ્ડ લાઇફની અનેક ગતિવિધિના ફોટોગ્રાફ્સ અને વીડિયો કેમેરામાં કેદ થયા છે, જે તેને વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર તરીકેની એક અલગ ઓળખ આપે છે.

વન્યજીવોને કેમેરામાં કંડારવા માટે ઓળખાય છે શીતલ મિસ્ત્રી
વન્યજીવોને કેમેરામાં કંડારવા માટે ઓળખાય છે શીતલ મિસ્ત્રી (Etv Bharat Gujarat)

વિશ્વ મહિલા દિવસ અને વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર

વિશ્વ મહિલા દિવસ, આ દિવસ વિશ્વની તમામ મહિલાઓને સમર્પિત કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં કેટલીક ખાસ અને વિશિષ્ટ યોગદાન આપનાર મહિલાઓને આ દિવસે વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવે છે. જે પૈકીનું એક નામ છે શીતલ મિસ્ત્રી. આજે આ નામ વાઇલ્ડ લાઇફની દુનિયામાં મહિલા ફોટોગ્રાફર તરીકે ખૂબ જ માનભેર લેવામાં આવી રહ્યું છે. કોરોના સમયથી સાસણ ગીરની સતત અને નિયમિત રીતે મુલાકાતે આવનાર શીતલ મિસ્ત્રી આજે ફોટોગ્રાફર તરીકે પોતાનું અસ્તિત્વ મક્કમ રીતે ઊભું કરવામાં અને હવે તેને આગળ ધપાવવામાં સફળ રહ્યા છે.

વન્યજીવોની અસંખ્ય દુર્લભ ક્રિયાઓ કેમેરામાં કરી કેદ
વન્યજીવોની અસંખ્ય દુર્લભ ક્રિયાઓ કેમેરામાં કરી કેદ (Etv Bharat Gujarat)

ફોટોગ્રાફીની દુનિયામાં હોમી વ્યારાવાલા જેવા મજબૂત અને સશક્ત મહિલા સૌ કોઈને યાદ છે, પરંતુ એક ફોટોગ્રાફર તરીકે અને તેમાં પણ વાઇલ્ડ લાઇફ જેવી વિશેષ કેટેગરીમાં વન્યજીવોની અને ખાસ કરીને ગીરના સિંહોની પ્રત્યેક અને નાની નાની બાબતોને કેમેરામાં કંડારવા માટેની નિપુણતા શીતલ મિસ્ત્રીએ દર વર્ષે ગીરના તેના અનુભવો માંથી પ્રાપ્ત કરી અને આજે તે વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર તરીકે પોતાની જાતને પ્રસ્થાપિત કરવામાં સફળ રહી છે.

વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફરનો ટેગ ક્યારે બની ગયો, તે સ્વયંમ શીતલ મિસ્ત્રી પણ જાણતા નથી
વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફરનો ટેગ ક્યારે બની ગયો, તે સ્વયંમ શીતલ મિસ્ત્રી પણ જાણતા નથી (Etv Bharat Gujarat)

શીતલ મિસ્ત્રીને ગીર પ્રત્યે અનોખો લગાવ

વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રીને ગીર અને સિંહ પ્રત્યે અનોખો લગાવ જોવા મળે છે, તેઓએ અત્યાર સુધી સાસણ ગીરની સાથે કચ્છનું નાનું રણ કાળિયાર રાષ્ટ્રીય અભ્યારણ્ય રણથંભોર બાંધવગઢ પીંચ બુધવા અને કિશનપુર અભ્યારણ્યમાં મુલાકાત કરી છે, પરંતુ જે રીતે ગીર અને સિંહ શીતલ મિસ્ત્રીને આકર્ષિત કરી રહ્યા છે, તેવો અનુભવ તેમને અન્ય રાષ્ટ્રીય અભયારણ્યોમાં થયો નથી, જેથી તેઓ વર્ષમાં અનેક વખત અને નિયમિત સાસણ ગીરની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે, તેની પાછળ તેમનો ફોટોગ્રાફીના શોખને જાગૃત કરનાર ગીર અને ગીરની વન્ય જીવ સૃષ્ટિ માનવામાં આવે છે.

વન્યજીવોની ગતિવિધિઓ પોતાના કેમેરામાં કરી કેદ
વન્યજીવોની ગતિવિધિઓ પોતાના કેમેરામાં કરી કેદ (Etv Bharat Gujarat)

અનેક સિંહને આપ્યા નામ

શીતલ મિસ્ત્રી દ્વારા વન્ય જીવ ફોટોગ્રાફર તરીકે ચોક્કસ વિસ્તારમાં અને ખાસ ઓળખ અને વિશિષ્ટ લક્ષણો ધરાવતા સિંહ અને સિંહણોને તેમના દ્વારા સ્થાનિક કક્ષાએ નામ આપીને તેની એક અલગ ઓળખ પણ જંગલમાં ઊભી કરી છે. તાજેતરમાં જ જેનું મોત થયું છે, તેવા જય અને વીરુની જોડીને એક સાથે કેમેરામાં કંડારવાની તક પણ તેમને પ્રાપ્ત થઈ હતી, ત્યારબાદ સાસણ સિંહ દર્શન બંધ થતાં આ સમયે ઇન્ફાઇટમાં આ બંને સિંહોના મોત થયા હતા. જેને પણ કેમેરામાં કેદ કરવાની તક શીતલ મિસ્ત્રીને મળી છે.

વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રી
વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રી (Etv Bharat Gujarat)

આ સિવાય અન્ય સિંહ અને સિંહણોને પણ કે જેને વિશેષ ઓળખ ગીરમાં ધીમે ધીમે પ્રસ્થાપિત થઈ છે, તે તમામની ગતિવિધિને કેમેરામાં દર વર્ષે કેદ કરી રહ્યા છે. આજે તેમની પાસે ગીરને લઈને હજારો ફોટોગ્રાફ્સ અને વીડિયો ગીરની યાદગીરી અને એક મહિલા વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોગ્રાફર તરીકે તેની કામગીરીના રૂપમાં સચવાયેલા છે.

શીતલ મિસ્ત્રી માને છે કે, તેઓ ગીરમાં સતત આવતા રહેશે અને ગીરની વન્યજીવ સૃષ્ટિ અને ખાસ કરીને સિંહ પરીવાર તેને દર વખતે નવા અંદાજ સાથે કેમેરામાં કેદ કરવાનો એક વિશેષ અનુભવ આપ્યો છે. જેથી તેઓ સતત ગીરમાં આવી રહ્યા છે.

