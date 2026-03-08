ETV Bharat / state

Women's Day 2026: જ્યાં લોકો જવાથી ડરે છે, ત્યાં 16 વર્ષથી સેવા આપી રહ્યા છે ભાવનગરના લતાબેન

'પુરુષ સમોવડી બની મહિલા માત્ર કહેવાથી નથી થવાતું', એવા જ એક ભાવનગરના લતાબેન એવા મહિલા છે.

જ્યાં લોકો જવાથી ડરે છે, ત્યાં 16 વર્ષથી સેવા આપી રહ્યા છે ભાવનગરના લતાબેન


By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 8, 2026 at 6:32 AM IST


ભાવનગર : 'પુરુષ સમોવડી બની મહિલા માત્ર કહેવાથી નથી થવાતું', એવા જ એક ભાવનગરના લતાબેન એવા મહિલા છે. જ્યાં કોઈ પણ મનુષ્ય દિવસ કે રાત પગ મુકતા પહેલા સો વાર વિચાર કરે, ત્યારે લતાબેન 16 વર્ષથી તેવા સ્થળ સ્મશાનમાં સેવા આપી રહ્યા છે. લતાબેનની સેવા પણ અભૂતપૂર્વ છે.

બાહુબલી જેવા વ્યક્તિના પણ જ્યાં પગ કાપી ઊઠે અને હૃદયના ધબકારા વધી જાય તેવા ભોળાનાથના રહેઠાણ અને મનુષ્યના મોક્ષના સ્થળ સ્મશાનમાં વર્ષોથી એક મહિલા નીડર બનીને સેવા આપી રહ્યા છે. મનુષ્યનો જેને અંતિમ વિસામો કહેવામાં આવે છે, તેવા સ્મશાનમાં લતાબેન ચૌહાણ વર્ષોથી પોતાની માનવતાને પાથરી રહ્યા છે. ચાલો મળીએ આ લેતાબેનને અને જાણીએ તેમની સેવા વિશે વિગતે...

16 વર્ષથી સેવા આપી રહ્યા છે ભાવનગરના લતાબેન (ETV Bharat Gujarat)

નાનપણમાં માતાપિતાને પછી પતિને ગુમાવ્યા

ભાવનગર શહેરના રહેવાસી લતાબેન ચૌહાણ હાલ પોતાના દીકરા અને તેના વહુ અને પોતાના પૌત્ર અને પૌત્રી સાથે જીવન વિતાવી રહ્યા છે. ભાવનગર શહેરમાં રહેતા લતાબેને જણાવ્યું હતું કે, "હું સ્મશાનમાં છેલ્લા 16 વર્ષથી કામ કરું છું. મારા માતાપિતા તો નાનપણમાં જ રહ્યા નહોતા. 13 વર્ષ પહેલા પતિનો પણ સાથ છૂટી ગયો છે. મારે એક દીકરો છે, વહુ છે અને તેના ઘરે એક દીકરો અને એક દીકરી છે. અમારો 5 લોકોનો પરિવાર છે. હું શહેરના સીદસર રોડ ઉપર તુલસી 2માં રહું છું."

16 વર્ષથી સેવા આપી રહ્યા છે ભાવનગરના લતાબેન (ETV Bharat Gujarat)

લતાબેન સ્મશાનમાં આપે છે વિવિધ સેવાઓ

માણસનો અંતિમ વિસામો એટલે 'સ્મશાન'. જ્યાં કોઈ પણ વ્યક્તિ પગ મુકતા પહેલા વિચાર કરે છે. 16 વર્ષથી કામ કરતા લતાબેને જણાવ્યું હતું કે, "હું સ્મશાનમાં લાકડા ગોઠવવાનું અને 25 લોકોના ઘરે જમવાનું પહોંચાડવાનું કામ કરુ છું. ગૌશાળાએથી વાછરડી લઈ જવાની વગેરે જેવા કામ કરું છું. આ સાથે કોઈ ગરીબ માણસ પાસે પૈસા ના હોય તો અમે ફ્રીમાં કામ કરી આપીએ છીએ. ભોળાનાથની કૃપા છે, અહીંયા સ્મશાનમાં આવતા લોકો ડરે છે. ક્યારેક એવો મૃતદેહ આવ્યો હોય નાની દીકરી હોય અને ગળાફાંસો ખાઈ ગઈ હોય તેવી ઘટના હોય તો દોઢ બે વાગ્યા સુધી પણ રોકાવું છું."

16 વર્ષથી સેવા આપી રહ્યા છે ભાવનગરના લતાબેન (ETV Bharat Gujarat)

લતાબેનને સાથ આપતા સાથીઓ

સ્મશાનમાં લતાબેન પોતાની સેવા આપે છે. તેમની સાથે પણ કેટલાક લોકો કામ કરે છે, તે પૈકીના એક સુરેશભાઈ ડાભીએ જણાવ્યું હતું કે, "એમની ખૂબ સારી સેવા છે, તેમનો એક એવો અભિપ્રાય તેવો આપે છે કે અહીંયા આવવામાં ડરવા જેવું નથી. આમ તો મહિલાઓ પણ અહીંયા આવીને હવે અગ્નિસંસ્કાર કરે છે. લતાબેનનું અગ્નિદાહ આપવાનું કામ હોય કે લાકડા ગોઠવવાનું કે કોઈપણ પ્રકારનો સ્મશાનનું કામ હોય તેઓ દરેક કામ કરી લે છે. આમ જોઈએ તો લતાબેન 64 વર્ષના છે. સિંધુનગરના સ્મશાનમાં જ તેઓ વર્ષોથી સેવા બજાવી રહ્યા છે."

