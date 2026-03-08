Women's Day Special: સવારે એન્જિનિયર અને સાંજે 'ગોલગપ્પા ગર્લ', અમદાવાદી યુવતી ડિવોર્સ બાદ બની આત્મનિર્ભર
પલક રાણાએ અમદાવાદના ઇસનપુરમાં પાણીપુરીનો સ્ટોલ ખોલ્યો અને તેનું નામ 'ગોલગપ્પા ગર્લ' રાખ્યું.
Published : March 8, 2026 at 4:14 PM IST
અમદાવાદ : પોતાના પરિવારને ટેકો આપવા અને લોકોના સ્વાસ્થ્યને સુનિશ્ચિત કરવા માટે, પલક રાણાએ અમદાવાદના ઇસનપુરમાં પાણીપુરીનો સ્ટોલ ખોલ્યો અને તેનું નામ 'ગોલગપ્પા ગર્લ' રાખ્યું. 27 વર્ષીય પલક રાણા સ્વચ્છ ઘઉંના લોટમાંથી બનેલા પકોડી પીરસવાનું શરૂ કર્યું અને ગોલગપ્પા ગર્લ બની.
પલક રાણા સવારથી સાંજ સુધી જોબ કરે છે, સાંજે 7:00 થી 11:00 વાગ્યા સુધી પકોડી વેચે છે. અને હવે તે જુદા જુદા પ્રકારના મોમોસ બનાવવાની પણ શરૂઆત કરી છે. તેના સ્ટોલ પર ઘણીવાર ગોલગપ્પા અને મોમોસ ખાવા માટે ભીડ લાગે છે. પલક એક સિવિલ એન્જિનિયર છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ હોવા છતાં, તે સવારે કામ કરે છે અને સાંજે પકોડી વેચે છે, તો ચાલો જાણીએ વિશ્વ મહિલા દિવસ પર આ ગોલગપ્પા છોકરીના સાહસની કહાની.
આ અંગે પલક રાણાએ જણાવ્યું કે, "હું અમદાવાદના ઇસનપુર વિસ્તારમાં રહું છું અને 27 વર્ષે મેં મારું એન્જિનિયરિંગ કર્યું. મને ખાણીપીણીની લાઈનમાં કંઈક નવા કરવાનું વિચાર આવ્યું હતું અને મને કંઈક નવું બનાવવાનો શોખ હતો. ફૂડનું સપનું પૂરુ કરવા માટે નોકરીની સાથે મેં સ્ટોર લગાવવા માટેનો વિચાર કર્યો. મને પાણીપુરી ખૂબ જ ગમે છે, તો મેં 'ગોલગપ્પા ગર્લ' નામથી પાણીપુરીનો સ્ટોલ લગાવ્યો. મેં વ્યવસ્થિત રીતે હાઈજીનીક પાણીપુરી બનાવવાની શરૂઆત કરી.
એક વર્ષ પહેલા અમદાવાદના ઇસનપુર ગોવિંદવાડી પાસે મેં આ શરૂઆત કરી હતી. મને બહુ જ સારો પ્રતિભાવ મળ્યો અને હું અહીંયા જ પાણીપુરીની સાથે મોમોસ બનાવવા લાગી.હું ઘરેથી મોમોસ બનાવતા હતી તેથી લોકોને બહુ પસંદ લાગ્યા, હાઇજનીક રીતે પાણીપુરી બનાવવામાં આવે છે. આ પાણીપુરી ઘઉંના લોટમાં બનેલી હોય છે."
"2016માં મેં આર. એસ. પટેલમાંથી એન્જિનિયરિંગ કર્યું હતું. મારા પિતા એલજી હોસ્પિટલમાં નોકરી કરે છે, મારા મમ્મી હાઉસ વાઈફ છે. આ સ્ટોલ ચલાવવા માટે મારા મમ્મી પપ્પાનો મારો ઘણો સપોર્ટ છે. હું સવાર થી સાંજ સુધી નોકરી પર રહું છું, ત્યારે આ સ્ટોલ માટેની જરુરીયાત વસ્તુઓ તેઓ ઘરમાં બનાવીને રાખે છે. હું અહીંયા રાત્રે સ્ટોલ લગાવવા માટે આવું છું." - પલક રાણા, ગોલગપ્પા ગર્લ
'ગોલગપ્પા ગર્લ' નામ રાખવાનું કારણ જણાવતાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "નાનપણથી લોકો મને ગોલગપ્પા બોલાવતા હતા, જેથી મેં આ નામ પોતાના સ્ટોલનું નામ આપ્યું. હવે હું ગોલગપ્પા ગર્લ તરીકે ફેમસ થઈ છું."
"હું રાયપુરથી ઇસનપુરમાં ગોલગપ્પા ગર્લની પકોડી ખાવા માટે આવ્યો છું. અહીંયા પકોડી ખાવાની મજા આવે છે, ખૂબ સારો ટેસ્ટ આવે છે. હાયજીનિક રીતે એ લોકો બનાવે છે. અલગ અલગ 3 પ્રકારના પાણી આપે છે, પકોડીની ક્વોલિટી સારી હોય છે. હું પરિવાર સાથે પણ અહીંયા આવીને પકોડીની મજા લઉ છું. મોમોસ પણ બહું સારા બનાવે છે." - જૈમીન સોની, ગ્રાહક
પલક રાણા પોતાના જીવનના સંઘર્ષ વિશે જણાવતા કહે છે કે, "આઠમા ધોરણથી મેં બહુ જ મુશ્કેલીઓ સામનો કર્યો. મેં નાનપણથી જ કંઈકને કંઈક કમાવાની શરૂઆત કરી જેથી મારા પરિવારને મદદરુપ થઈ શકું. 2022માં મારા લગ્ન થયા, પરંતુ એક જ વર્ષ એટલે કે 2023માં મારા ડિવોર્સ થઈ ગયા. મેં વિચાર્યું કે બીજા લગ્ન કરવા કરતા પોતાના પગ પર ઉભી થાવ, પછી હું લગ્ન કરીશ. આ ગોલગપ્પા ગર્લ સ્ટોલથી મને દરરોજના 5 થી 6 હજાર રૂપિયા મળે છે. સિવિલ એન્જિનિયરિંગની મને નોકરી મળી છે, ત્યાં મને મહીને 24 હજાર મળે છે, પરંતુ અહીંયાથી હું મહિને લાખો રૂપિયા કમાવીને આત્માનિર્ભર બની છું. પલક એક પ્રાણી પ્રેમી પણ છે, અને તે પોતાની આવકથી કૂતરાઓને પાળે છે, તેમને ખવડાવે છે."
પાણીપુરી ખાવા માટે આવેલી અનુષ્કાએ જણાવ્યું હતું કે, "મને આજે કંઈક ખાવાનું મન થયું, ત્યારે હું અને મારી બહેન આ ગોલગપ્પા ગર્લ પાસે આવીને મોમોસ અને પાણીપુરીની મજા લીધી, ખૂબ જ સારી રીતે એ લોકો બનાવે છે. પાણીપુરી પણ યુનિક હોય છે. અમે ઘણી વખત અહીંયા આવીને મોમોસ અને પાણીપુરીની મજા માણીએ છીએ."
