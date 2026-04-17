મહિલા અનામત બિલ: ભાજપ અને કોંગ્રેસની મહિલા નેતાઓએ પોતાનો તર્ક રજૂ કર્યો, કોંગ્રેસ કેમ વિરોઘ કરે છે?
સંસદમાં મહિલા અનામત બિલને લઈને ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.
Published : April 17, 2026 at 3:17 PM IST
જુનાગઢ : સંસદમાં મહિલા અનામત બિલને લઈને ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. સાંજ સુધીમાં આ બિલ સંસદમાંથી પસાર થાય તેવી પણ શક્યતાઓ છે, તેની વચ્ચે ભાજપ અને કોંગ્રેસની મહિલા પાંખે મહિલા અનામત બિલને લઈને પોતાનો તર્ક રજૂ કર્યો છે. ભાજપે આ બિલને મહિલાઓના સન્માન સાથે જોડીને વડાપ્રધાન મોદીની સફળતા ગણાવી છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસ મહિલા અનામતને લઈને બિલમાં તમામ વર્ગ જ્ઞાતિ અને ધર્મની મહિલાનો સમાવેશ થાય તેવા તર્ક સાથે આ બિલનો વિરોધ પણ કરી રહી છે.
33% મહિલા અનામત બીલ
દેશની સંસદમાં 33% બેઠકો મહિલાઓ માટે અનામત રાખવાના બિલને સંસદમાં રજુ કરવામાં આવ્યું. ભાજપે આ બિલને સમર્થન આપ્યું છે, તો બીજી તરફ કોંગ્રેસે પોતાના તર્ક સાથે આ બિલનો વિરોધ કર્યો છે. ભાજપ મહિલા અનામત બીલને વડાપ્રધાન મોદી અને વર્તમાન કેન્દ્ર સરકારની સૌથી મોટી ઉપલબ્ધિ ગણાવી છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસ પણ આ બિલને લઈને પોતાનો તર્ક રાખી રહી છે. મહિલા અનામત બિલમાં જ્ઞાતિ, જાતિ અને ધર્મને લઈને કોઈ પણ પ્રકારનો ઉલ્લેખ નથી. જેથી કોંગ્રેસ એવી માંગ કરી રહી છે કે 33% મહિલા અનામત બીલમાં તમામ ધર્મ જ્ઞાતિ અને સંપ્રદાયની બહેનોને સામેલ કરવામાં આવે, જેથી આ બિલ સાચા અર્થમાં મહિલાઓ માટે ઉપયોગી બની શકે.
ભાજપના પૂર્વ સંગઠન મહામંત્રી ભાવનાબેન અજમેરાએ ETV BHARAT સાથે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, "સંસદમાં રજૂ થયેલું 33% મહિલા અનામત બિલનો એક મહિલા તરીકે અને પાર્ટીના પદાધિકારી તરીકે હું સ્વાગત કરું છું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની દીર્ઘદ્રષ્ટિથી આ બિલને લોકસભામાં લાવવામાં સફળતા મળી છે. આ બિલ કાયદો બની જવાથી દેશની 33% મહિલાઓ સંસદના બંને ભવનોમાં પોતાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી જોવા મળશે."
કોંગ્રેસના મહિલા પ્રમુખ હેમાબેન રૂપારેલીયાએ પણ જણાવ્યું હતું કે, "તેઓ મહિલાઓને અનામત મળે તે માટે ક્યારેય વિરોધમાં નથી. પૂર્વ વડાપ્રધાન રાજીવ ગાંધીએ વર્ષો પૂર્વે મહિલા અનામતને લઈને લોકસભામાં કાર્યવાહી કરી છે, પરંતુ ભાજપ જે રીતે મહિલા અનામત બિલમાં દરેક જ્ઞાતિ, જાતિ, ધર્મ અને સંપ્રદાયની બહેનોનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી. 33% મહિલા અનામતમાં પણ તમામ ધર્મ, જ્ઞાતિ, જાતિ અને સંપ્રદાયની મહિલાઓનો સમાવેશ થાય તો જ સાચા અર્થમાં સંસદ ભવનના બંને ગૃહોમાં યોગ્ય અને તમામ ધર્મ અને જ્ઞાતિની બહેનો મહિલા સદસ્ય તરીકે પોતાનું સ્થાન શોભાવી શકશે, પરંતુ આ પ્રકારનો એક પણ ઉલ્લેખ મહિલા અનામત બિલ જે કેન્દ્ર સરકારે રજૂ કર્યું છે, તેમાં કરવામાં આવ્યો નથી. જેથી તેઓ આ બિલનો વિરોધ કરે છે."
આ પણ વાંચો...