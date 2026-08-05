સુરેન્દ્રનગર: મફતીયાપરામાં ઘરોમાં ડ્રેનેજના પાણી ભરાતા મહિલાઓમાં રોષ, મનપાનો ઘેરાવ કરી 24 કલાકનું આપ્યું અલ્ટીમેટમ
સુરેન્દ્રનગરના દાળમિલ રોડ પર આવેલા મફતીયાપરા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી અને ગટરના ગંદા પાણીથી ત્રસ્ત સ્થાનિકોએ મહાનગરપાલિકા ખાતે ઉગ્ર દેખાવ કર્યા હતા.
Published : August 5, 2026 at 10:02 AM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરના દાળમિલ રોડ પર આવેલા મફતીયાપરા વિસ્તારમાં વરસાદી પાણી અને ગટરના ગંદા પાણીથી ત્રસ્ત સ્થાનિકોએ મહાનગરપાલિકા ખાતે ઉગ્ર દેખાવ કર્યા હતા. વિસ્તારમાં ડ્રેનેજ અને પાણી નિકાલની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાને કારણે 50થી વધુ મકાનોમાં ગંદા પાણી ભરાયા હતા જેના કારણે સ્થાનિકોએ મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. આ ગંભીર બેદરકારી સામે રોષ વ્યક્ત કરતા મહિલાઓએ ડેપ્યુટી કમિશનર રવિન્દ્ર પટેલનો ઘેરાવ કરી તાત્કાલિક આ સમસ્યા હલ કરવા માંગ કરી હતી.
ઘરોમાં ડ્રેનેજના પાણી ભરાતા મહિલાઓમાં રોષ
સુરેન્દ્રનગર શહેરના દાળમિલ રોડ ઉપર આવેલા મફતીયાપરા વિસ્તારની સ્થાનિક મહિલાઓ સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકા ખાતે પહોંચી હતી. વરસાદી પાણી સ્થાનિક લોકોના ઘરમાં ભરાયેલા છે. ડ્રેનેજની કોઈપણ પ્રકારની વ્યવસ્થા નથી જેને લઇને સુરેન્દ્રનગરના ડેપ્યુટી કમિશનર રવિન્દ્ર પટેલનો સ્થાનિક મહિલાઓ દ્વારા ઘેરાવ કરવામાં આવ્યો હતો અને તાત્કાલિક કામગીરી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી.
સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં વરસાદી પાણી ભરાતા હાલત અત્યંત ખરાબ થઇ છે. મફતીયા પરા વિસ્તારમાં 50થી વધુ મકાનોમાં ડ્રેનેજના પાણી ભરાઇ ગયા છે. સ્થાનિક કોર્પોરેટરો કોઇ પણ પ્રકારની પ્રતિક્રિયા અને કામગીરી ન કરતા હોવાના આક્ષેપ પણ સ્થાનિક મહિલાઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યા છે.
ડ્રેનેજના પાણી ભરાતા બીમારીનો ડર
ડ્રેનેજના પાણી ઘરોમાં ભરાયા હોવાના કારણે દુર્ગંધ પ્રસરી રહી છે. આ ઉપરાંત નાના બાળકો બીમાર પડી રહ્યા છે, મચ્છરનો ઉપદ્રવ પણ વધી રહ્યો છે. વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ પાણી નિકાલની કામગીરી, દવા છંટકાવની કામગીરી કે ફોગિંગની કામગીરી કરવામાં આવતી નથી.
ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી
સ્થાનિક મહિલાઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, જ્યારે મત લેવા હતા ત્યારે નેતાઓ પગે લાગતા હતા અને હવે ફોન પણ ઉઠાવતા નથી. ડ્રેનેજના પાણી ઘરમાં ભરાઇ જતા ઘરવખરીને પણ નુકસાન થયું છે. જો મહાનગરપાલિકા દ્વારા પાણી નિકાલની યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં નહીં આવે તો 24 કલાકનું અલ્ટીમેટમ પણ આપવામાં આવ્યું છે.
"જો ડ્રેનેજના પાણી ઘરોમાંથી બહાર નહીં કાઢે તો માલ ઢોર સાથે મહાનગરપાલિકામાં ધામા નાખીશું"- કાળીબેન ભરવાડ
ડેપ્યુટી કમિશનરે શું કહ્યું?
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી કમિશનર રવિન્દ્ર પટેલે જણાવ્યું હતું કે, મફતીયાપરા વિસ્તારની સોસાયટીઓમાં પાણી ભરાયેલા છે, રોગચાળો ફાટી ન નીકળે તે માટે સેનીટેશન વિભાગને સૂચના આપવામાં આવી છે અને ઘરમાં ભરાયેલા પાણીના નિકાલ માટે ચાર જેટલા મશીન મુકવામાં આવ્યા છે. આજ સવારથી જ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે. એટલે ટુંક સમયમાં પાણી નિકાલ બાદ દવા છંટકાવ સહિતની કામગીરી કરવામાં આવશે અને પરિસ્થિતિ કાબુમાં લેવાના પુરતા પ્રયત્ન છે.
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