રાજકોટમાં ક્ષત્રિયાણીઓએ રજૂ કર્યો શૌર્યસભર 'તલવાર રાસ', જામનગરમાં યુવક મંડળનો અંગારા પર 'મશાલ રાસ'
નવરાત્રીના બીજા નોરતે રાજકોટના રાજવી પેલેસ ખાતે ક્ષત્રિય રાજપૂત મહિલાઓએ પરંપરાગત 'તલવાર રાસ' રજૂ કર્યો હતો.
Published : October 13, 2026 at 3:42 PM IST
રાજકોટ, જામનગર: ગુજરાતમાં નવરાત્રી દરમિયાન સૌરાષ્ટ્રથી લઈને ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાત સુધી ખેલૈયાઓ ગરમે રમતા હોય છે. દરેક ક્ષેત્રના પોત પોતાના રાસ-નૃત્ય પ્રસિદ્ધ છે. ત્યારે હાલમાં નવરાત્રીના બીજા નોરતે રાજકોટના રાજવી પેલેસ ખાતે ક્ષત્રિય રાજપૂત મહિલાઓએ પરંપરાગત 'તલવાર રાસ' રજૂ કર્યો હતો. આ દરમિયાન ક્ષત્રિય મહિલાઓએ બાઇક તથા જીપ પર સવાર થઈને તલવારબાજીના કૌશલ્યોનું પ્રદર્શન કર્યું. શૌર્યસભર તલવાર રાસ જોઈને સૌ કોઈ મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા. તો જામનગરમાં યુવાનોએ મશાલ રાસ રજૂ કર્યો હતો.
ભગિની સેવા ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત આ તલવાર રાસમાં આ વર્ષે 12 વર્ષની દીકરીથી લઈને 60 વર્ષના વડીલ બહેનો સુધીની 200થી વધુ ક્ષત્રિય બહેનો ભાગ લીધો હતો.
તલવાર રાસમાં ભાગ લેનાર ક્ષત્રિય મહિલાએ કહ્યું કે, "જ્યારે લોકો દૂર-દૂરથી આ જોવા માટે આવે છે ત્યારે ખૂબ સારું લાગે છે. અમારી જે સંસ્થા છે BSF જેની સાથે હું જોડાયેલી છું, તે આપણી પ્રાચીન ગરબા અને રાસની સંસ્કૃતિને અનુરૂપ આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરે છે, તેથી ખૂબ આનંદ થાય છે. અમે આ માટે ખૂબ સખત અભ્યાસ કર્યો છે અને અહીંના લીડર્સ અમને ખૂબ સારી રીતે શીખવે છે. જેમને તલવાર ચલાવતા નથી આવડતું તેમને પણ શીખવવામાં આવે છે, અને બધું ખૂબ સરસ રીતે ચાલી રહ્યું છે."
Rajkot, Gujarat: Rajput women perform traditional sword raas at Rajkot Palace during Navratri, showcasing their valour, cultural heritage and women’s empowerment. https://t.co/APHXPvOn7E— IANS (@ians_india) October 12, 2026
જ્યારે અન્ય એક ક્ષત્રિય મહિલાએ કહ્યું કે, પેલેસમાં ખાસ ક્ષત્રિય સમાજની બહેનો દ્વારા અમારો પારંપરિક તસવાર રાસ છે તેની પ્રસ્તુતિ કરાઈ છે. અમે 18 વર્ષથી આ કાર્યક્રમ કરી રહ્યા છીએ. આ માટે એક-દોઢ મહિનાથી પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ. પેલેસના મેદાનમાં જ આ પરફોર્મન્સ થાય છે અને તેમાં તમામ પ્રકારના સ્ટંટ અને તલવારના દાવ પ્રસ્તુત કરે છે.
શું છે તલવાર રાસની પરંપરા?
રણજીત વિલાસ પેલેસ એ રાજકોટના રાજવી પરિવારનું નિવાસસ્થાન છે અને તેની સાથે અનેક ઐતિહાસિક પરંપરાઓ જોડાયેલી છે. અહીં યોજાતો તલવાર રાસ સામાન્ય ગરબા કે દાંડિયા રાસથી તદ્દન અલગ છે. આ રાસમાં શક્તિની ઉપાસના સાથે શસ્ત્ર પૂજનનું વિશેષ મહત્વ છે.
ક્ષત્રિય પરંપરા મુજબ દશેરા પહેલા શસ્ત્રોનું પૂજન કરવું ફરજિયાત હોય છે. આ જ પરંપરાને જાળવી રાખીને ભગિની સેવા ફાઉન્ડેશન છેલ્લા 18 વર્ષથી દુર્ગાષ્ટમીના દિવસે પેલેસના ચોકમાં તલવાર રાસનું આયોજન કરે છે. આ રાસમાં બહેનો પરંપરાગત ચણિયા-ચોલી, કેસરિયા સાફા અને હાથમાં ચમકતી તલવારો સાથે માતાજીની આરાધના કરે છે.
Jamnagar, Gujarat: The Mashaal Raas, in which young men perform barefoot on burning embers while holding flaming torches, remains a major attraction during Navratri celebrations in Jamnagar. Organised by the Patel Yuvak Garbi Mandal in Ranjit Nagar for many years, the event features several traditional Raas performances, with Mashaal Raas being the most popular. Performers pour kerosene into the torches, pack them with cotton and light them before performing intricate formations.— IANS (@ians_india) October 11, 2026
જામનગરમાં યુવક મંડળએ કર્યા મશાલ રાસ
જામનગરમાં નવરાત્રીની ઉજવણી દરમિયાન 'મશાલ રાસ' મુખ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની રહે છે. આ રાસમાં યુવકો હાથમાં સળગતી મશાલો લઈને ધગધગતા અંગારા પર ખુલ્લા પગે નૃત્ય કરે છે. રણજીત નગરમાં 'પટેલ યુવક ગરબી મંડળ' દ્વારા ઘણા વર્ષોથી આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં અનેક પરંપરાગત રાસ રજૂ કરવામાં આવે છે, જેમાં 'મશાલ રાસ' સૌથી વધુ લોકપ્રિય છે. કલાકારો મશાલોમાં કેરોસીન ભરે છે, તેમાં રૂ ભરાવે છે અને જટિલ રચનાઓ બનાવતા પહેલા તેને પ્રજ્વલિત કરે છે.
આ અંગે ભાજપના ધારાસભ્ય દિવ્યેશ અકબરીએ જણાવ્યું કે, "જામનગર પટેલ યુવક ગરબી મંડળ છેલ્લા 75 વર્ષથી માતાજીની આરાધના સાથે આ ગરબી મહોત્સવનું સતત આયોજન કરી રહ્યું છે. મેં પોતે પણ 13 થી 14 વર્ષ સુધી આ મંડળ સાથે જોડાઈને ગરબી રમી છે. આજે દેશ-વિદેશમાં પ્રખ્યાત એવા આ 'મશાલ રાસ'ને આપ સૌએ નિહાળ્યો. આજે તેને જોવા માટે અમારી સાથે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ડેપ્યુટી મેયર, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન અને સત્તાધારી પક્ષના નેતાઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા."
મશાલ રાસના કલાકાર જેમિન સંગાણીએ કહ્યું કે, "આમાં અમારા પ્રખ્યાત રાસ જેમ કે મશાલ રાસ, પડવાલ રાસ, ઉડો રાસ, કણબી ઉડો રાસ એ તમામ રમાય છે. અને અમે છેલ્લા બેથી અઢી મહિનાથી તેનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. જ્યારે અમે મશાલ રાસ રજૂ કરીએ છીએ જે અમારો વિશ્વપ્રસિદ્ધ રાસ છે ત્યારે અમે 16 લોકોના સમૂહમાં રમીએ છીએ."
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