અરવલ્લી: મેઘરજ તાલુકાની મહીલાઓએ રૂરલ આર્ટિઝન એન્ટરપ્રેન્યોર કાર્યક્રમમાં 3 ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા
'મિશન મંગલમ યોજના' હેઠળ અરવલ્લીના મેઘરજની મહિલાઓએ ઉત્કૃષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું, મેડલની સાથે રોકડ ઈનામ પણ જીત્યા
Published : May 20, 2026 at 10:36 PM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લામાં 'મિશન મંગલમ યોજના' હેઠળ કાર્યરત મહિલાઓએ ફરી એકવાર જિલ્લાનું ગૌરવ વધાર્યું છે. મેઘરજ તાલુકાની મહિલાઓએ રૂરલ આર્ટિઝન એન્ટરપ્રેન્યોર કાર્યક્રમમાં ઉત્તમ પ્રદર્શન કરી 3 ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યા છે. સાથે જ અનેક મહિલાઓને 'શ્રેષ્ઠ કારીગર ઉદ્યોગપતિ' તરીકે સન્માનિત કરવામાં આવી હતી.
90 દિવસની તાલીમ લીધી
અરવલ્લી જિલ્લામાં રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ આજીવિકા મિશન યોજના અંતર્ગત કાર્યરત સ્વસહાય જૂથોની મહિલાઓને ડો. કે.આર. શ્રોફ ફાઉન્ડેશન અને કારિગર ક્લિનિક સંસ્થાના સંકલનથી ત્રણ માસની વિશેષ તાલીમ આપવામાં આવી હતી. તાલીમ બાદ મહિલાઓએ પોતાના વ્યવસાયને નવી દિશા આપી સફળતા હાંસલ કરી છે.
મેઘરજ તાલુકાને પ્રથમ સ્થાન, 3 ગોલ્ડ
અમદાવાદ સ્થિત ગુજરાત ટેકનોલોજી યુનિવર્સિટીમાં યોજાયેલ ગ્રેજ્યુએટ સેરેમની ઓફ રૂરલ આર્ટિઝન એન્ટરપ્રેન્યોર કાર્યક્રમમાં અરવલ્લી જિલ્લાની 21 મહિલાઓએ વિવિધ કેટેગરીમાં એવોર્ડ મેળવ્યા હતા. જેમાં મેઘરજ તાલુકાએ પ્રથમ સ્થાન મેળવી 3 ગોલ્ડ મેડલ પોતાના નામે કર્યા હતા.
રોકડ ઈનામ પણ જીત્યા
સાથે જ કેટલીક મહિલાઓને “શ્રેષ્ઠ કારીગર ઉદ્યોગપતિ” તરીકે સન્માનિત કરવામાં આવી હતી. જેમાં એક બહેનને 25 હજાર અને બીજી બહેનને 15 હજારના પ્રોત્સાહક ચેક એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.
લાભાર્થી બહેનો હેતલબેન ભટ્ટ, ઇન્દુબેન પારગી અને જગુબા ઝાલા અને મીનાબેન રાવલે ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, તાલીમના કારણે તેમને નવું કૌશલ્ય મળ્યું છે અને આત્મનિર્ભર બનવાની તક મળી છે. મહિલાઓએ તાલુકા વિકાસ અધિકારી રાકેશભાઈ પટેલ, મિશન મંગલમ ટીમ અને ટ્રેનર્સનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. મેઘરજના હેતલબેને જણાવ્યું હતુ કે, '90 દીવસ ની તાલીમ ટ્રેનિંગમાં મેઘરજ તાલુકાનાં પહેલા નંબરમાં ત્રણ ગોલ્ડ એવોર્ડ મેળવ્યા સાથે પ્રમાણપત્ર પણ મેળવ્યા છે રોજગારી વધારવાં 25 હજાર અને 15 હજારનો ચેક પણ મેળવ્યો હતો. આ અમારા માટે ગર્વની વાત છે. જગુબા જાડેજા કારીગરની ટ્રેનિંગમાં જોડાયા હતા અને સારી એવી તાલીમ મેળવી અને સારી તાલીમ આપી હતી. પારગી ઈન્દુબેનના જણાવ્યા મુજબ 90 દીવસની તાલીમ લીધી એમાં અરવલ્લી જીલ્લાનાં મેઘરજ તાલુકામાં ત્રણ ગોલ્ડ મેડલ મળતા સૌભાગ્ય અનુભવે છે.
આ પણ વાંચો: