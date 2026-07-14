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અરવલ્લીના ઈસરી ગામની મહિલાઓ હનુમાનજી શરણે, જળાભિષેક કરી વરસાદ માટે કરી પ્રાર્થના

વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો અને ગ્રામજનો હવે કુદરત મહેરબાન બને અને જલ્દી સારો વરસાદ વરસે તેવી આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

હનુમાનજીને જળાભિષેક
હનુમાનજીને જળાભિષેક (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 8:54 PM IST

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અરવલ્લી: જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વાવણી બાદ પૂરતા વરસાદના અભાવે પાક સુકાવાની ભીતિ વચ્ચે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં લોકો પરંપરાગત રીતે વરસાદ માટે વિવિધ ધાર્મિક માનતાઓ અને પ્રાર્થનાઓનો સહારો લઈ રહ્યા છે.

મેઘરજ તાલુકાના ઇસરી ગામમાં પણ આવી જ એક અનોખી આસ્થાભરી માનતા જોવા મળી હતી. ગામની 50 થી વધુ મહિલાઓ માથે પાણીના બેડા લઈને પગપાળા કંટાળું હનુમાનજી મંદિર સુધી પહોંચી હતી. મંદિર ખાતે મહિલાઓએ ભજન-કીર્તન સાથે હનુમાનજીની મૂર્તિ પર જળાભિષેક કરી સારા વરસાદ માટે પ્રાર્થના કરી હતી. મહિલાઓએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે જિલ્લામાં વહેલી તકે સારો વરસાદ વરસે, ખેડૂતોના પાકને જીવનદાન મળે અને સમગ્ર વિસ્તારમાં સુખ-સમૃદ્ધિ આવે. સમગ્ર ધાર્મિક કાર્યક્રમ દરમિયાન ભક્તિમય વાતાવરણ સર્જાયું હતું અને મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનોએ પણ ઉપસ્થિત રહી પ્રાર્થનામાં ભાગ લીધો હતો. વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો અને ગ્રામજનો હવે કુદરત મહેરબાન બને અને જલ્દી સારો વરસાદ વરસે તેવી આશા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

વરસાદ ખેંચાતા અરવલ્લીના ઈસરી ગામની મહિલાઓ હનુમાનજીને જળાભિષેક કરી પ્રાર્થના (Etv Bharat Gujarat)

અરવલ્લી જિલ્લાના મેઘરજ તાલુકાના રેલ્લાવાડા ગામે વરસાદ ખેંચાતા ગ્રામજનોમાં અને ખાસ કરીને ખેડૂતોમાં માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. સારા વરસાદની કામના સાથે ગામની મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં હનુમાનજી મંદિરે પહોંચી હતી. મહિલાઓએ શ્રદ્ધાભાવપૂર્વક હનુમાનજીને જળ અર્પણ કરી વિશેષ પૂજા-અર્ચના અને પ્રાર્થના કરી હતી.

'ચોમાસાની ઋતુ હોવા છતાં વરસાદ ન પડતા ખેડૂતો અને ગ્રામજનો ચિંતિત છે. તેથી ગામની મહિલાઓએ હનુમાન દાદાના શરણે જઈ જળ અર્પણ કરીને સારા વરસાદ માટે પ્રાર્થના કરી છે. અમને વિશ્વાસ છે કે, હનુમાન દાદા સૌની પ્રાર્થના સ્વીકારી ટૂંક સમયમાં સારો વરસાદ વરસાવશે.- જયશ્રીબેન બાલુભાઈ રાવલ, સ્થાનિક

આશાબેન પટેલ નામના સ્થાનિક મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે, ગામમાં વર્ષોથી એવી પરંપરા છે કે જ્યારે વરસાદ મોડો પડે ત્યારે મહિલાઓ હનુમાન દાદાને જળ અર્પણ કરી પ્રાર્થના કરે છે, અને તેમની કૃપાથી સારો વરસાદ થાય છે. તેવી સૌની અડગ શ્રદ્ધા છે. મહિલાઓએ મેઘરાજા મહેરબાન બને અને ખેડૂતોના પાકને જીવનદાન મળે તેવી પ્રાર્થના કરી હતી.

વીણાબેન પટેલ નામના અન્ય એક સ્થાનિક મહિલાએ જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ પણ આવી રીતે હનુમાન દાદાને રીઝવતા વરસાદ આવ્યો હતો અને આ વર્ષે પણ દાદા પ્રાર્થના સ્વીકારી મેઘમહેર કરશે તેવી તેમને દ્રઢ શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરી હતી. મહિલાઓએ સમગ્ર વિસ્તાર પર સારો વરસાદ વરસે અને ખેડૂતોના પાકને જીવનદાન મળે તેવી પ્રાર્થના કરી હતી.

  1. અરવલ્લી જિલ્લામાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી, બાયડમાં એક કલાકમાં અંદાજે એક ઇંચ જેટલો વરસાદ
  2. અરવલ્લી જિલ્લામાં વરસાદ ખેંચાતા ખેડૂતોની વધી ચિંતા, વાવેતર કરેલો પાક નિષ્ફળ જવાના આરે

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ARAVALLI FARMERS
GUJARAT FARMERS
PRAY FOR RAIN IN ARAVALLI
અરવલ્લી
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