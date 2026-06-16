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સરહદે તરસતું નવસારીનું ચોંઢા ગામ, ઉનાળા દરમિયાન પાણીના એક-એક ટીપા માટે કરવો પડે છે જોખમી સંઘર્ષ

નવસારી જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારમાં આવેલા નાના એવા ચોંઢા ગામના લોકોને ઉનાળા દરમિયાન પાણી માટે રીતસર જોખમી સંઘર્ષ કરવો પડે છે.

સરહદે તરસતું નવસારીનું ચોંઢા ગામ
સરહદે તરસતું નવસારીનું ચોંઢા ગામ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 2:45 PM IST

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નવસારી: વાંસદા તાલુકાના સરહદી ચૌંઢા ગામમાંથી વિકાસના દાવાઓને પડકારતી ચિંતાજનક તસવીરો સામે આવી છે. એક તરફ દેશમાં ગુજરાત મોડલના વિકાસની મસમોટી વાતો થઈ રહી છે, તો ‘નળ સે જળ’ જેવી યોજનાઓના સફળ અમલીકરણના દાવાઓ પણ કરાઈ રહ્યા છે. આ વચ્ચે ચોંઢા ગામના લોકો અને આદિવાસી પરિવારો આજે પણ પીવાના પાણી માટે જીવન સટોસટનો સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે.

મહારાષ્ટ્રની સરહદે આવેલા ડુંગરાળ વિસ્તારમાં વસેલું ચોંઢા ગામના ‘ઉભી ચૌંઢ’ ફળિયામાં ઉનાળો શરૂ થતાં જ પાણીની ગંભીર સમસ્યા સર્જાય છે, તેની સાથે જ ગામલોકોની પાણીની સમસ્યા પણ શરૂ થઈ જાય છે. ભૂગર્ભ જળસ્તર 300 ફૂટથી પણ નીચે ઉતરી જતાં સરકારી નળોમાં પાણી આવવાનું બંધ થઈ જાય છે. પરિણામે મહિલાઓ અને બાળકોને દરરોજ ડુંગરો ચડી-ઉતરીને સુકાઈ ગયેલી તાન નદીના પટ સુધી જવું પડે છે.

ઉનાળા દરમિયાન પાણીના એક-એક ટીપા માટે ચોંઢા ગામના લોકોને કરવો પડે છે આકરો સંઘર્ષ (Etv Bharat Gujarat)

અહીં પથ્થરો વચ્ચે જમા થયેલા પાણીના ખાબોચિયામાંથી ટીપે-ટીપે પાણી ભેગું કરીને મહામહેનતે ઘરે લઈ આવે છે. આ મુશ્કેલી માત્ર લોકો પૂરતી સીમિત નથી, પરંતુ પશુઓ માટે પણ પાણી મેળવવું મોટો પ્રશ્ન બની ગયો છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે દર વર્ષે ઉનાળામાં આવી જ સ્થિતિ સર્જાય છે, છતાં કાયમી ઉકેલ આવતો નથી.

દર વર્ષે ઉનાળામાં પાણી માટે વલખા મારતા લોકો
દર વર્ષે ઉનાળામાં પાણી માટે વલખા મારતા લોકો (Etv Bharat Gujarat)

પાણી મેળવવાની આ પ્રક્રિયા માત્ર મુશ્કેલ જ નહીં, પરંતુ જોખમી પણ છે. માથે પાણીના બેડાં લઈને ફરી ઊંચા ડુંગરા ચઢવા પડતા હોવાથી મહિલાઓ ભારે શારીરિક તકલીફોનો સામનો કરી રહી છે. આ સ્થિતિનો ભોગ માત્ર માનવીઓ જ નહીં, પરંતુ પશુધન પણ બની રહ્યું છે. ઉનાળાના દિવસોમાં પાણીનો દરેક ઘૂંટ અહીં અમૂલ્ય બની જાય છે.

પાણીના એક-એક ટીપા માટે જીવલેણ સંઘર્ષ કરતી ચોંઢા ગામની મહિલાઓ
પાણીના એક-એક ટીપા માટે જીવલેણ સંઘર્ષ કરતી ચોંઢા ગામની મહિલાઓ (Etv Bharat Gujarat)

આ મુદ્દે હવે રાજકારણ પણ ચાલી રહ્યું છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અનંત પટેલે સરહદી ગામોમાં ‘જળયાત્રા’ યોજી સરકાર સામે વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને કાયમી ઉકેલની માંગ કરી છે.

ડુંગરાળ વિસ્તારમાંથી ઉતાર-ચડાવ કરીને પાણી ભરીને લઈ જતી મહિલાઓ
ડુંગરાળ વિસ્તારમાંથી ઉતાર-ચડાવ કરીને પાણી ભરીને લઈ જતી મહિલાઓ (Etv Bharat Gujarat)

'નવસારી જિલ્લાના વાંસદા તાલુકામાં તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ આયોજીત જળયાત્રાનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે. સરહદી અને છેવાડાના ગામોમાં પીવાના પાણીની ખુબ જ અછત છે, અને તે માટે નળથી જળની જે યોજના છે, તે નળથી જળ યોજનાનું જળ શોધવા માટે અમે જળયાત્રા યોજી છે. અહીંના અસંખ્ય ગામોમાં પાણીની ખુબજ અછત છે. અહીંની મહિલાઓ પાણીની શોધ માટે જંગલમાં, વિરડાઓમાં, નદી અને તળાવમાં રઝળપાટ કરી રહી છે. અમે સરકારને અને પાણી પુરવઠા વિભાગને અપીલ કરીએ છીએ કે,વહેલામાં વહેલી તકે, પીવાનું પાણી અને પશુઓ માટે પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, ત્યારે જ અમે અમારી જળયાત્રા પૂર્ણ કરીશું'. -અનંત પટેલ,ધારાસભ્ય

તાન નદીના પટમાં વિરડામાંથી પાણી ઉલેચી પાત્રો ભરતી મહિલાઓ
તાન નદીના પટમાં વિરડામાંથી પાણી ઉલેચી પાત્રો ભરતી મહિલાઓ (Etv Bharat Gujarat)

સરકારનો પક્ષ રાખતા નવસારી ભાજપના મહામંત્રી

બીજી તરફ ભાજપના નેતાઓએ તાત્કાલિક રાહત માટે નવા બોરવેલ મંજૂર કરાવ્યા હોવાનો દાવો કર્યો છે. સાથે જ ‘દમણ ગંગા પાઈપલાઈન પ્રોજેક્ટ’ હેઠળ ચાલી રહેલી ‘વાંગણ-બારતાડ જૂથ પાણી યોજના’નું આશરે 70 ટકા કામ પૂર્ણ થઈ ગયું હોવાનું જણાવાયું છે.

જોકે, ચોંઢા ગામના લોકો માટે હકીકત હજુ પણ બદલાઈ નથી. કાગળ પરની યોજનાઓ અને રાજકીય દાવાઓ વચ્ચે ગામના લોકો આજે પણ પાણી માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. હવે સૌની નજર બાકી રહેલા કામ પર છે, કારણ કે દરેક વિલંબિત દિવસ આ પરિવારો માટે વધુ એક મુશ્કેલ પરીક્ષા સમાન બની રહ્યો છે.

  1. દેશના 50% જિલ્લાઓમાં જળ સંકટનું એલર્ટ, પાણીની તંગીથી GDPને 6% નુકસાન થવાની ભીતિ
  2. મોડાસામાં વોટર ATM બન્યા શોભાના ગાંઠીયા સમાન, લાંબા સમયથી વોટર ATM બંધ હોવાથી નાગરિકોમાં રોષ

TAGGED:

CHONDH VILLAGE OF NAVSARI
NAVSARI NEWS
WATER CRISIS IN NAVSARI
પાણીની અછત
WATER CRISIS

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