ભાવનગરમાં મહિનાથી સફાઈ માટે ટેમ્પલ બેલના ધાંધીયાથી મહિલાઓ ધૂંઆપૂંઆ, તંત્ર પર ઠાલવ્યો રોષ
Published : March 18, 2026 at 1:30 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં 5 વર્ષ પૂર્ણ થતા જ શાસક અને વિપક્ષ બંને હટી ગયા છે, ત્યારે શહેરમાં પ્રાથમિક સુવિધાઓની સમસ્યાઓ ઉભરીને બહાર આવી રહી છે.
ભાવનગરના ચિત્રા ફુલસર વોર્ડમાં છેલ્લા એક મહિનાથી સફાઈવાળા અને ઘરે ઘરે ટેમ્પલ બેલ દ્વારા કચરો ઉપાડવાની સમસ્યા સામે આવી છે. મહિલાઓએ જાહેર રસ્તા ઉપર આવીને મહિલાઓએ પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો છે. ત્યારે આ અંગે અધિકારીએ કારણ પણ રજૂ કર્યું છે. પરંતુ ચર્ચા બીજી વાતની થઈ રહી છે.
મહિલાઓ રોડ પર ઉતરી
ભાવનગરના ચિત્રા ફુલસર વોર્ડમાં દેસાઈનગર નજીક આવેલા ગુરુનગરમાં કચરાને પગલે મહિલાઓ રોડ ઉપર ઉતરી હતી. ત્યારે ધર્મિષ્ઠાબેન કવાએ જણાવ્યું હતું કે, સફાઈવાળાનો પ્રશ્ન એવો છે કે, કચરો લેવા માટે અહીં આવતા નથી. વાળવાવાળા આવતા નથી ઘરવેરો પૂરો ભરીએ છીએ હવે ઘરવેરો ભરશું નહીં. એક મહિનાથી કચરાવાળો આવ્યો નથી જેનો પ્રોબ્લેમ છે. કચરો નાખવા ક્યાં જવાના અને એ આવે છે તો ઉભો રહેતો નથી. વાળવાવાળા નીરૂબેનનો પ્રશ્ન છે અહીં વાળતા નથી 100 રૂપિયા આપો તો વાળે છે. અમારે એક મહિનાથી વાળવા આવ્યા નથી.
પુરુષોએ પણ બળાપો કાઢ્યો
ગુરુનગર અને તેની આસપાસની સોસાયટીઓ છેલ્લા એક મહીના કરતા વધુ સમયથી કચરાની સમસ્યા છે, ત્યારે ગુરુનગરમાં મહિલાઓ જાહેર રસ્તા ઉપર ભેગી થઈ ગઈ હતી, ત્યારે કેટલાક પુરુષોએ પણ પોતાનો બળાપો કાઢ્યો હતો. ત્યારે હિતેશભાઈ જણાવ્યું હતું કે, આખા રોડમાં પૈસા આપો તો જ કામ કરે છે, એ બેન વાળવાવાળા એક દોઢ મહિનાથી સીધા નથી ચાલતા. કચરાના ડ્રાઇવરને કીધું તો કે ડ્રાઇવર નથી. આઠ દિવસથી કોઈ આવ્યું નથી જેનું નિવારણ કરો. ફરિયાદ કરેલી છે અહીંયા ગટર પણ તૂટેલી છે કોઈ રીપેર કરવા પણ આવતુ નથી.
વધુ એક મહિલાએ આક્રોષ દર્શાવ્યો
મહિલાના ટોળા વચ્ચે એક મહિલા અને પુરુષે પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો. ત્યારે અચાનક એક મહિલા બોલતા બોલતા આવ્યા અને પોતાનો રોષ ઠાલવ્યો હતો. જો કે તેમનું નામ પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે મહિલાએ જણાવ્યું નામ મારે બોલવું નથી. મારે મારું નામ નથી દેવું. કચરો લેવા નહીં આવે એટલે અમે રોડ ઉપર નાખવાના છીએ. હું બધી બહેનોને કહેવાની છું. મારે શેરી નંબર ચારમાં ગેટમાં કચરાવાળો આવવો જોઈએ. બહાર ઉભો રહેશે તો પણ અમે નહીં નાખીએ. નામ નથી મારે બોલવું. અંદર કચરાવાળો આવવો જોઈએ.
ડ્રાઈવર તેહવારમાં વતન ગયા કે પગાર પ્રશ્ન ?
મહાનગરપાલિકાના સોલિડવેસ્ટ વિભાગના અધિકારી સૂર્યદીપસિંહ સાથે વાતચીત કરતા તેમને જણાવ્યું હતું કે, ડોર ટુ ડોર કલેક્શન કરવામાં આવે છે. ટેમ્પલ બેલના ડ્રાઇવર એમપી અને દાહોદ થી હોવાને પગલે તેઓ હોળી જેવા તહેવારને લઈને વતનમાં ગયા છે. જેને પગલે ફરિયાદો વધવા લાગી છે. બે ત્રણ દિવસમાં તેઓ પરત ફરતા સમસ્યાઓ દૂર થશે. સ્ટાફ દ્વારા પણ વાળવાવાળા સફાઈ વાળાને લઈને મોનીટરિંગ કરવામાં આવે છે.
છ મહિનામાં આવેલી ફરીયાદો
અધિકરીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, રોજનો 200 ટન કચરો નીકળે છે. આપણે કુંભારવાડામાં ડમ્પિંગ સાઈટમાં કચરો નાખીએ છીએ. છેલ્લા છ મહિનાની સ્થિતિ જોઈએ તો 17 સપ્ટેમ્બર 2025 થી 17 માર્ચ 2026 સુધીમાં 699 જેટલી ફરિયાદો આવેલી છે. તેમાંથી 665 જેટલી ફરિયાદો સોલ્વ થઈ છે. જો કે ટેમ્પલ બેલ ચાલકના સૂત્રોમાંથી જાણવા મળ્યું હતું કે, છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી ડ્રાઇવરોના પગાર નહીં થવાને પગલે તેઓ મૂકીને જતા રહ્યા છે. જો કે સત્ય શું છે તે મહાનગરપાલિકા જાણે છે પણ હાલમાં પ્રાથમિક સુવિધા ને લઈને સામાન્ય પ્રજા હાલાકી અનુભવી રહી છે.