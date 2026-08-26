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ઘર સાથે અમદાવાદની સુરક્ષાની જવાબદારી, શહેરના 50 પોલીસ સ્ટેશનમાં મહિલા પોલીસ કર્મી તૈનાત

અમદાવાદ શહેર પોલીસમાં ફરજ બજાવતી મહિલા પોલીસ કર્મીઓ પણ સમાનતા અને જવાબદારીનું જીવંત ઉદાહરણ બની રહી છે.

ઘર સાથે અમદાવાદની સુરક્ષાની જવાબદારી
ઘર સાથે અમદાવાદની સુરક્ષાની જવાબદારી (AI Generated)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 26, 2026 at 2:52 PM IST

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અમદાવાદ: આજે વિશ્વ મહિલા સમાનતા દિવસ (Women's Equality Day) નિમિત્તે મહિલાઓના અધિકારો, સમાનતા અને સશક્તિકરણની ચર્ચા સમગ્ર વિશ્વમાં થઈ રહી છે ત્યારે અમદાવાદ શહેર પોલીસમાં ફરજ બજાવતી મહિલા પોલીસ કર્મીઓ પણ સમાનતા અને જવાબદારીનું જીવંત ઉદાહરણ બની રહી છે. દિવસ હોય કે રાત, તહેવાર હોય કે પરિવારની જવાબદારીઓ, મહિલા પોલીસ કર્મીઓ શહેરની સુરક્ષા માટે સતત કાર્યરત રહે છે.

અમદાવાદના 50 પોલીસ સ્ટેશનમાં મહિલા પોલીસ કર્મી તૈનાત

અમદાવાદ શહેરમાં મહિલાઓની સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. શહેરના તમામ વિસ્તારોમાં રાત્રિ દરમિયાન પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવ્યું છે અને તેમાં મહિલા પોલીસ કર્મીઓ પણ સક્રિય ભૂમિકા ભજવે છે. શહેરના પોલીસ સ્ટેશનમાં દર પોલીસ સ્ટેશન દીઠ સરેરાશ ચાર મહિલા પોલીસ કર્મીઓ રાત્રિ પેટ્રોલિંગની કામગીરીમાં જોડાય છે. તેઓ માત્ર કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાનું કામ જ નથી કરતી, પરંતુ મહિલાઓને સુરક્ષાની લાગણી મળે તે માટે સતત મેદાનમાં રહે છે.

રાત્રિના સમયે જાહેર સ્થળો, બજારો, રહેણાંક વિસ્તારો, બસ સ્ટેન્ડ, રેલવે સ્ટેશન અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં મહિલા પોલીસની હાજરીથી મહિલાઓમાં વિશ્વાસનો માહોલ ઊભો થાય છે. ઘણી વખત મહિલા પોલીસ કર્મીઓ સામાન્ય મહિલાઓની જેમ લોકો વચ્ચે રહીને પણ પરિસ્થિતિ પર નજર રાખે છે અને જરૂર પડે ત્યારે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરે છે.

ACP ઈ-ડિવિઝન વાણી કે. દૂધાતે ETV ભારતને જણાવ્યું હતું કે, "અમદાવાદ શહેરના પોલીસ સ્ટેશનમાં મહિલા પોલીસ કર્મીઓ રાત્રિ પેટ્રોલિંગની કામગીરી કરે છે. દર પોલીસ સ્ટેશનમાં આશરે ચાર મહિલા કર્મીઓ આ કામગીરીમાં જોડાય છે. મહિલાઓ માટે સુરક્ષિત વાતાવરણ ઊભું કરવુંએ અમારી પ્રાથમિકતા છે. મહિલા પોલીસ કર્મીઓ વ્યક્તિગત પડકારો, જેમાં પીરિયડ્સ જેવી પરિસ્થિતિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેમ છતાં પોતાની ફરજ નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવે છે. મહિલાઓની સુરક્ષા અને સહાય માટે તેઓ સતત કાર્યરત રહે છે."

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદના વિવિધ વિસ્તારોમાં નિયમિત નાઇટ પેટ્રોલિંગ દ્વારા મહિલાઓની સુરક્ષા પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. શહેરમાં મહિલાઓ નિર્ભયતાથી અભ્યાસ, નોકરી અથવા અન્ય કામ માટે અવરજવર કરી શકે તે માટે પોલીસ દ્વારા સતત દેખરેખ રાખવામાં આવે છે.

વિશ્વ મહિલા સમાનતા દિવસ માત્ર મહિલાઓના અધિકારોની વાત કરવાનો દિવસ નથી, પરંતુ સમાજમાં મહિલાઓ દરેક ક્ષેત્રમાં સમાન રીતે યોગદાન આપી રહી છે તેની ઉજવણી કરવાનો દિવસ પણ છે. અમદાવાદ પોલીસની મહિલા કર્મીઓ રાત્રિના અંધકારમાં પણ સુરક્ષાની દીવાદાંડી બની શહેરની મહિલાઓ માટે વિશ્વાસ અને સુરક્ષાનું પ્રતિક બની રહી છે.

રાતના અંધકારમાં જ્યારે શહેર ધીમે ધીમે શાંત થવા લાગે છે, ત્યારે અમદાવાદની મહિલા પોલીસ કર્મીઓની ફરજ શરૂ થાય છે. કોઈના ઘરે બહેન, દીકરી કે માતા તરીકેની ભૂમિકા નિભાવતી આ મહિલાઓ યુનિફોર્મ પહેરીને શહેરની સુરક્ષા માટે રસ્તા પર નીકળે છે. ક્યારેક મોડી રાત સુધી પેટ્રોલિંગ, ક્યારેક ઇમરજન્સી કોલ અને ક્યારેક કોઈ મહિલાને મુશ્કેલીમાંથી બહાર કાઢવાની જવાબદારી. મહિલા પોલીસ કર્મીઓ માટે ફરજનો સમય કોઈ એક ઘડિયાળથી બંધાયેલો નથી.

મહિલા તરીકે કામ કરતી વખતે પોતાના શરીર અને રોજિંદી મુશ્કેલીઓ વચ્ચે પણ ફરજને પ્રાથમિકતા આપવી પડતી હોય છે. પીરિયડ્સ દરમિયાન થતી અસુવિધા હોય કે રાત્રિની લાંબી ડ્યુટી, મહિલા પોલીસ કર્મીઓ સામાન્ય મહિલાની જેમ આ પડકારોનો સામનો કરીને પણ પોતાની જવાબદારી નિભાવે છે. આજે વિશ્વ મહિલા સમાનતા દિવસ છે ત્યારે અમદાવાદની આ મહિલા પોલીસ કર્મીઓની કહાણી માત્ર તેમની નોકરીની વાત નથી, પરંતુ મહિલાઓ કોઈપણ ક્ષેત્રમાં પુરુષો જેટલી જ જવાબદારી અને હિંમતથી કામ કરી શકે છે તેનું જીવંત ઉદાહરણ છે.

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