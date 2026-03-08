તાપી: રિક્ષા ચલાવી શાકભાજી વેચે છે આ આદિવાસી મહિલા, સંતાનોના ભવિષ્ય માટે સંઘર્ષ
પતિના અવસાન બાદ અનેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે પણ આ મહિલાએ હાર માનવાને બદલે હિંમત અને મહેનતના બળ પર પોતાનું જીવન સંભાળ્યું છે.
Published : March 8, 2026 at 7:47 PM IST
તાપી : જિલ્લાના સોનગઢ ખાતે એક આદિવાસી મહિલાની સંઘર્ષભરી પરંતુ પ્રેરણાદાયી કહાની સામે આવી છે. પતિના અવસાન બાદ અનેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે પણ આ મહિલાએ હાર માનવાને બદલે હિંમત અને મહેનતના બળ પર પોતાનું જીવન સંભાળ્યું છે. ગરીબી પરિસ્થિતિ અને સમાજના પડકારો વચ્ચે પણ આ મહિલાએ પોતાના 2 સંતાનોની જવાબદારી એકલા હાથે ઉઠાવી તેમને સારું ભવિષ્ય આપવા સતત મહેનત કરી રહી છે. આ મહિલાની જીવનયાત્રા આજે અનેક લોકો માટે પ્રેરણા સમાન બની છે.
સોનગઢ તાલુકામાં રહેતી આ આદિવાસી મહિલા છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સ્વમાનભેર જીવન જીવવા માટે શાકભાજી વેચવાનો વ્યવસાય કરે છે. જીવનમાં મુશ્કેલીઓની કમી નહોતી પરંતુ તેણે ક્યારેય પરિસ્થિતિ સામે ઘૂંટણ ન ટેક્યા પતિના અવસાન બાદ પરિવારની તમામ જવાબદારીઓ તેના ખભા પર આવી પડી હતી, તે સમયે આર્થિક સ્થિતિ અત્યંત નબળી હતી. સંતાનોના ભવિષ્ય માટે તેણે સંઘર્ષનો રસ્તો પસંદ કર્યો હતો.
ખાસ વાત એ છે કે આ મહિલા કોઈની મદદની રાહ જોયા વગર પોતે જ રિક્ષા ચલાવી રોજગાર મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. દરરોજ વહેલી સવારે તે પોતાની રિક્ષા લઈને મહારાષ્ટ્રના સરહદી વિસ્તારમાં આવેલા નવાપુર ગામે જાય છે, જ્યાંથી તે શાકભાજી ખરીદી રિક્ષામાં ભરી પાછી સોનગઢ લાવે છે. સોનગઢના અને તેની આસપાસ ન ગામોમાં છૂટક બજારમાં પાથરણું પાથરી શાકભાજી વેચે છે અને દિવસભર મહેનત કરી પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે.
છેલ્લા બાર વર્ષથી વધુ સમયથી આ મહિલા સતત મહેનત કરી રહી છે. ગરમી હોય, વરસાદ હોય કે ઠંડી દરેક પરિસ્થિતિમાં તે પોતાના ધંધા માટે બહાર નીકળે છે. દિવસભરની કમાણીથી તે પોતાના ઘરખર્ચ સાથે સાથે સંતાનોના શિક્ષણનો ખર્ચ પણ ઉઠાવે છે. ગરીબી હોવા છતાં સંતાનોને સારું શિક્ષણ મળે અને તેઓ જીવનમાં આગળ વધે તે માટે તે સતત પ્રયત્નશીલ છે.
આ મહિલા માત્ર પોતાની મહેનતથી પરિવારનું ભરણપોષણ જ નથી કરતી, પરંતુ સમાજને પણ એક સંદેશ આપી રહી છે કે જો મનોબળ મજબૂત હોય તો કોઈપણ મુશ્કેલી સામે જીત મેળવી શકાય છે. તેના સંઘર્ષ અને હિંમતની આ કહાની આજના સમયમાં અનેક લોકો માટે પ્રેરણાસ્ત્રોત બની રહી છે.
લોકો પણ આ મહિલાની મહેનત અને આત્મસન્માનને વખાણે છે. લોકો કહે છે કે આ મહિલા ક્યારેય કોઈ પાસે મદદ માગતી નથી, પરંતુ પોતાની મહેનતના બળ પર જીવન જીવવાનું પસંદ કરે છે. આ રીતે તાપી જિલ્લાના સોનગઢમાં રહેતી આ આદિવાસી મહિલાની સંઘર્ષ ગાથા માત્ર એક વ્યક્તિની કહાની નથી, પરંતુ તે હિંમત, આત્મવિશ્વાસ અને મહેનતના બળથી જીવનમાં આગળ વધવાની પ્રેરણાદાયી મિસાલ બની રહી છે.
