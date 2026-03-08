Women's Day 2026: સીદ્દી સમાજની પ્રથમ મહિલા 'રોઝીના ચોટીયારા', બીટગાર્ડથી ફોરેસ્ટર બનવા સુધીની યશસ્વી સફર
Published : March 8, 2026 at 6:06 AM IST
જુનાગઢ : વિશ્વ મહિલા દિવસ નિમિતે મહિલાઓની સફળતા અને તેમના યોગદાનને યાદ કરવામાં આવે છે. જે સમગ્ર વિશ્વની અન્ય મહિલાઓ માટે એક આદર્શ અને ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત આપી શકે આવું જ એક નામ છે, 'રોઝીના ચોટિયારા'. આફ્રિકાથી આવીને ગીરમાં સ્થાયી થયેલા સીદ્દી આદિવાસી પરિવારમાંથી આવતી રોઝીનું બાળપણ જંગલની વચ્ચે જ વિત્યું છે. આજ જંગલમાં કામ કરવું તે રોઝીના માટે સર્વોત્તમ સ્થળ પણ બની ગયું છે.
બાળપણમાં રમતા રમતા જંગલ અને સિંહની ડણકને સાંભળતા રોજીના ચોટિયારાએ વન વિભાગમાં કામ કરવા માટે નિર્ધાર કર્યો અને વર્ષ 2011માં 14મી ફેબ્રુઆરીના દિવસે તેની મહેનત સફળ રહી અને વન વિભાગમાં બીટ ગાર્ડ તરીકે ગીર પૂર્વની વિસાવદર રેંજમાં વન વિભાગ નોકરી મળી. રોજીના ચોટીયારા આજે ફોરેસ્ટરના પદ સુધી પહોંચી ગઈ છે. જાણો તેમના જ મુખેથી ગીરમાં મહિલા કર્મચારી અને અધિકારીની કામ કરવાની સરળતા અને મુશ્કેલીઓ વિશે આ અહેવાલમાં...
સીદ્દી સમાજની પ્રથમ મહિલા 'રોઝીના ચોટિયારા'
વિશ્વ મહિલા દિવસે ગીરની સિંહણ સમાન રોઝીના એ પ્રથમ મહિલા છે. જે સીદ્દી આદિવાસી સમાજમાંથી આવીને વન વિભાગની મુશ્કેલીઓની સાથે નોકરીનો સ્વીકાર કરીને આજે ફોરેસ્ટર સુધીના પદ સુધી પહોંચી છે. નવાબના સમયમાં ગીર જંગલની રક્ષા અને મહેનતના કામ માટે આફ્રિકાથી ખાસ સીદ્દી સમાજના કેટલાક પરિવારોને ગીર વિસ્તારના જાંબુર, માધુપુર, શિરવાણ, તાલાલા, સાસણ સહિતના ગામોમાં સ્થાયી કરવામાં આવ્યા હતા.
આજે આ સીદ્દી આફ્રિકન આદિવાસી અસલ ભારતીય મૂળના સીદ્દી આદિવાસી તરીકે પોતાની એક અલગ ઓળખ ઊભી કરવામાં સફળ રહ્યા છે. જંગલ અને સિંહની વચ્ચે બાળપણ વિતાવીને આગળ વધેલી રોઝીનાએ આ જ જંગલ અને સિંહની વચ્ચે કામ કરવાનો નિર્ધાર દ્રઢ મનોબળ સાથે શરૂ કર્યો. રોઝીના ચોટીયારાની મહેનત 14મી ફેબ્રુઆરી 2011ના દિવસે સફળ રહી વન વિભાગમાં ગીર પશ્ચિમની વિસાવદર રેન્જમાં બીટ ગાર્ડ તરીકે રોજીનાની પસંદગી થઈ અને ત્યારથી રોઝીના સમગ્ર ગીરમાં સીદ્દી આદિવાસી સમાજમાંથી વન વિભાગમાં નોકરી પ્રાપ્ત કરનાર પ્રથમ મહિલા બની ગઈ.
'રોઝીના ચોટિયારા' એ વિવિધ વિસ્તારમાં બજાવી ફરજ
14 ફેબ્રુઆરી 2011ના દિવસે બીટગાર્ડ તરીકે પસંદ થયેલી રોઝીનાએ 19 સપ્ટેમ્બર 2019ના દિવસે ફોરેસ્ટર તરીકે પ્રમોશન મેળવીને અધિકારી તરીકે આજે વન વિભાગમાં કામ કરી રહી છે. બીટગાર્ડથી ફોરેસ્ટર સુધીના પદ સુધી પહોંચતા અનેક પ્રકારની વિવિધ કામગીરીમાં પણ રોઝીના ચોટીયારા ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે જોવા મળતી હતી. જંગલ વિસ્તારમાં વન્યજીવોનું મારણ ખુલ્લા કુવા ઉનાળા દરમિયાન જંગલમાં લાગતી આગ વન્યજીવો માટે પીવાના પાણીના પોઇન્ટ બિનખેતી જમીનની કામગીરી જંગલ વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર થતા બાંધકામો જંગલ સંરક્ષણ અને જંગલ ભૂમિ સંરક્ષણની સાથે સામાન્ય લોકો અને માલધારીઓ સાથે સંવાદ સાધીને જંગલ અને વન્યજીવોનું સંરક્ષિત કરી શકાય તે માટે પણ રોઝીના ચોટીયારાએ ખૂબ જ મુશ્કેલ કહી શકાય તેવી પરિસ્થિતિમાં પણ સફળતાપૂર્વક કામ કર્યું છે.
પરિવાર અને જંગલ વચ્ચે સાધ્યો સુમેળ
જંગલમાં નોકરી કરવાની સાથે રોઝિનાએ પરિવાર અને વન્યજીવો વચ્ચે સુમેળ સાધીને પરિવારની જવાબદારીની સાથે નોકરીની ફરજ રૂપે જંગલ અને અન્ય કામગીરી કરીને પણ એક મહિલા તરીકે પોતાની જાતને સફળ કરી છે. સામાન્ય રીતે આજે પણ જંગલમાં નોકરી કરવા માટે અને તે પણ એક સામાન્ય કર્મચારી તરીકે જોડાવા મહિલાઓ તુરંત તૈયાર થતી નથી. કેટલીક મહિલાઓ જંગલની નોકરી માટે જોડાય છે, પરંતુ થોડા સમય બાદ જ તેઓ નોકરી છોડીને અન્ય જગ્યા પર કામ કરવા માટે જતી હોય છે. પરંતુ, રોજીના ચોટિયારાએ પરિવારની જવાબદારી અને જંગલી નોકરીને એક સુખદ અનુભવ તરીકે સ્વીકારીને આજે વન વિભાગમાં ખૂબ જ સફળતા અને હિંમત સાથે એક મહિલા કર્મચારી અને હવે અધિકારી તરીકે પોતાની એક અલગ ઓળખ ઉભી કરવામાં સફળ રહી છે.
