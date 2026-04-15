વેરાવળ ભાજપના કાર્યક્રમમાં મહિલા ઉમેદવારો ગાયબ, નેતાઓએ ટકોર કરતા ઉઠ્યા સવાલો

મહિલા સશક્તિકરણના દાવાઓ વચ્ચે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં ભાજપના કાર્યક્રમમાં મહિલા ઉમેદવાર ગેરહાજર રહી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 15, 2026 at 12:15 PM IST

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીને લઈ રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે. આ વચ્ચે વેરાવળના કાજલી માર્કેટયાર્ડ ખાતે યોજાયેલ ભાજપનો “વિજય વિશ્વાસ” કાર્યક્રમ ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની ગયો છે. મહિલા સશક્તિકરણના દાવાઓ વચ્ચે અહીં એક વિસંગત દૃશ્ય સામે આવ્યું હતું જેમાં પક્ષે ટિકિટ તો મહિલાઓને આપી, પરંતુ કાર્યક્રમમાં તેમની જગ્યાએ તેમના પતિઓ હાજર રહ્યા હતા.

સાંસદે મહિલાઓની ગેરહાજરીને લઇને કરી ટકોર

જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવારોના પરિચય માટે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં જાહેર કરાયેલા મહિલા ઉમેદવારોમાંથી એક પણ મહિલા હાજર ન હોતી. મંચ પરથી નારીશક્તિના ગુણગાન ગવાતાં હતા, જ્યારે સામેની બેઠકોમાં મહિલા ઉમેદવારોના સ્થાને તેમના પતિઓ બિરાજમાન હતા. આ દૃશ્યએ ‘સરપંચ પતિ’ જેવી પ્રથાઓ હજુ પણ જીવંત હોવાનો સંકેત આપ્યો છે. આ પરિસ્થિતિને લઈને મંચ પર હાજર નેતાઓએ પણ ખુલ્લે આમ ટકોર કરી. ધારાસભ્ય ભગવાન બારડે કાર્યકરોને જણાવ્યું કે, “ચૂંટણીમાં ઉમેદવારને ગામે-ગામ લઈ જજો અને ખાસ કરીને બહેનોને સાથે લાવજો. 2029માં 33 ટકા અનામત આવવાની છે, તેથી તેઓને હવે જાહેર જીવનમાં લાવો.”

સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાએ પણ જણાવ્યું કે, “મહિલા ઉમેદવારો હાજર નથી, પરંતુ તેમના પરિવારજનો આવ્યા છે. હવે બહેનોને આગળ લાવવાની જરૂર છે. ભાજપમાં કોણ ક્યારે આગળ વધે તે નક્કી નથી હોતું.”

નેતાઓની આ ટકોર દરમિયાન સભામાં હાસ્ય પણ જોવા મળ્યું, પરંતુ તેની પાછળ એક ગંભીર હકીકત છુપાયેલી હતી. મહિલાઓ હજુ સક્રિય રાજકારણથી દૂર છે.આંકડાઓ પ્રમાણે ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં કુલ 284 બેઠકોમાંથી આશરે 140 બેઠકો મહિલાઓને ફાળવાઈ છે. કોડીનાર, ઉના અને તાલાલા વિસ્તારોમાં તો 50 ટકા કરતા વધુ પ્રતિનિધિત્વ મહિલાઓને આપવામાં આવ્યું છે. છતાં, વેરાવળની આ ઘટનાએ અનેક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે:

સાંસદે કરી સ્પષ્ટતા

સાંસદ રાજેશ ચુડાસમાએ જણાવ્યું કે, "દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દેશના વિકાસમાં રાજ્યના વિકાસમાં મહિલાઓ આગળ આવે તેવો આગ્રહ રાખતા હોય છે. આ ટકોર એટલા માટે હતી કે મહિલાઓ બેઠકમાં ગેરહાજર હતી, ત્યારબાદ એવું જાણવા મળ્યું કે, કાલે ફોર્મ ચકાસણી હતી એટલે મહિલા ઉમેદવારો ફોર્મ ચકાસણીમાં હતા. આજે બેઠક મળી તેમાં તમામ મહિલા ઉમેદવારો હાજર રહ્યા હતા. મહિલાઓને જવાબદારી મળતી હોય ત્યારે રાજ્ય અને દેશના વિકાસમાં મહિલાઓ સહભાગી થાય અને ત્યારબાદ તમામ મહિલાઓ પોતે પોતાની જવાબદારી સમજી પોતે વહીવટ કરે તેવો અમારો પ્રયાસ રહેશે.

