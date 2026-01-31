ETV Bharat / state

ખાદીના કાપડ પર ભરતકામ કરી આત્મનિર્ભર બન્યા મહિલા, આજે 50 લોકોને આપી રહ્યા છે રોજગાર

અમદાવાદના એક મહિલા ફેસ્ટિવલમાં ખાદીના કાપડ પર સીવણ ભરત અને હેન્ડ વર્ક કરી રહ્યા છે અને પોતાની કલા દ્વારા અનેક લોકોને રોજગાર આપી રહ્યા છે.

ખાદીના કાપડ પર ભરતકામ કરી આત્મનિર્ભર બન્યા મહિલા



By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 6:40 AM IST


અમદાવાદ: અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર મહિલાઓની કલાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે મહિલા આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદના એક મહિલા ફેસ્ટિવલમાં ખાદીના કાપડ પર સીવણ ભરત અને હેન્ડ વર્ક કરી રહ્યા છે અને પોતાની કલા દ્વારા અનેક લોકોને રોજગાર આપી રહ્યા છે.

કેવી રીતે થઇ શરૂઆત

અમદાવાદના રાણીપ વિસ્તારમાં રહેતા અર્ચનાબેન પરમારનો મહિલા આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ ફેસ્ટિવલમાં 1 નંબરનો સ્ટોલ છે. અર્ચનાબેન પરમાર ખાદીના કાપડ પર સીવણ, ભરત અને હેન્ડવર્ક કરે છે. 25 વર્ષ પહેલા અનારબેન પટેલ સાથે આ કામની શરૂઆત કરી હતી. તે બાદ લોકોને કામ ગમવા લાગ્યું અને બીજાને ટ્રેનિંગ આપવા લાગ્યા. તે બાદ ખાદીના ડ્રેસ પર ડિઝાઇન બનાવવાની શરૂઆત કરી. મહિલાઓને ગમે તેવી ડિઝાઇન બનાવવાની અર્ચનાબેને શરૂઆત કરી હતી. ખાદી લુપ્ત થઇ રહી છે ત્યારે સ્વદેશી અપનાવી ખાદી પર ભરત કામ કરી રહ્યા છે.



મહિલા આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ ફેસ્ટિવલમાં અર્ચનાબેનને પ્લેટફોર્મ મળ્યું અને અહીં 50થી વધારે અલગ અલગ ડિઝાઇન રજૂ કરી છે અને તેને ઘણો સારો રિસ્પોન્સ મળી રહ્યો છો. લોકો ખરીદી માટે આવી રહ્યા છે.. અર્ચનાબેન જણાવે છે કે, છેલ્લા 25 વર્ષથી હું કામ કરૂ છું અને 15 વર્ષથી જુદી જુદી જગ્યાએ સ્ટોર લગાવી પ્રદર્શન કરૂં છું. આ કામમાં મારી સાથે 50 બહેનો જોડાયેલી છે અને તમામને રોજગાર મળી રહ્યો છે.




અર્ચનાબેન પરમાર કહે છે કે, અમે મહિનાના 30 હજાર કમાઇ લઇએ છીએ અને જો એક્ઝિબિશનમાં રિસ્પોન્સ સારો મળે તો લાખો રૂપિયાની કમાણી થઇ જાય છે. અમારા જેવી બધી જ બહેનો આત્મનિર્ભર બની રહી છે અને રોજીરોટી મળે છે.




મુલાકાતી તેજલ બેને જણાવ્યું કે, "હું પોતે પણ ગાંધી આશ્રમ સાથે જોડાયેલી છું. આ મહિલા હસ્તકલા મેળામાં પહેલા જ સ્ટોલમાં ખાદીના કાપડ છે જેમાં હાથથી ભરતકામ કરવામાં આવ્યું છે. સરકારે મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે આ પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે. અહીં મહિલાઓ પોતાની કલાને ઉજાગર કરી રહી છે.

