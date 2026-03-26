જામનગરમાં અનૈતિક સંબંધમાં મહિલાની હત્યા થઇ હોવાની આશંકા, પુત્રના મિત્રના ઘરેથી મળ્યો મૃતદેહ
જામનગરમાં સ્થાયી થયેલા 40 વર્ષીય મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવતા પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને તપાસ હાથ ધરી હતી
Published : March 26, 2026 at 3:05 PM IST
જામનગર: જામનગરમાં ડિફેન્સ કોલોની વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવતા ચકચાર મચી ગઇ છે. મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના મથુરાના વતની અને છેલ્લા કેટલાક સમયથી જામનગરમાં સ્થાયી થયેલા 40 વર્ષીય મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવતા પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને તપાસ હાથ ધરી હતી. અનૈતિક સંબંધોને કારણે આ મહિલાની હત્યા થઇ હોવાની આશંકા છે.
મૃતક રીન્કી દેવીના પતિનું અગાઉ અવસાન થયું હતું, જેના કારણે તેઓ પોતાના ત્રણ સંતાનો સાથે ડિફેન્સ કોલોની વિસ્તારમાં રહીને ગુજરાન ચલાવતા હતા. છેલ્લા બે દિવસથી રીન્કી દેવી રહસ્યમય રીતે ગુમ થયા હતા અને તેમનો પરિવાર તેમની શોધખોળ કરતો હતો. આ દરમિયાન સવારે પાડોશમાં રહેતા અને રીન્કી દેવીના પુત્રના મિત્ર વિજય નામના યુવાનના ઘરમાંથી મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવતા અરેરાટી ફેલાઇ હતી.
પ્રાથમિક તપાસમાં પોલીસને શંકા છે કે, આ હત્યા પાછળ અનૈતિક સંબંધો જવાબદાર હોઈ શકે છે. પોલીસના અનુમાન મુજબ, મૃતક મહિલાને પાડોશમાં રહેતા અને પુત્રના મિત્ર વિજય સાથે કોઈ કારણસર અણબનાવ બન્યો હતો અથવા સંબંધોમાં ખટાશ આવતા આ ખોફનાક પગલું ભરવામાં આવ્યું હતું.
"મારો મિત્ર જ મારી માતાની હત્યા કરી નાખશે એવું મેં ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું. અમે બે દિવસથી શોધતા હતા અને આજે તેની લાશ મળી છે." રોહિત (મૃતકનો પુત્ર)
ઘટનાની જાણ થતા જ જામનગર પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. DySP જયવીરસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, પોલીસે આ મામલે હત્યાનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. શંકાસ્પદ આરોપી વિજયને પોલીસે રાઉન્ડઅપ કરી લીધો છે અને તેની કડક પૂછપરછ શરૂ કરવામાં આવી છે.
હાલ પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આપ્યો છે અને આ હત્યામાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
