ડીસામાં સિક્યોરિટી ગાર્ડની બંદૂકમામંથી અચાનક ગોળી છૂટતા રીક્ષામાં બેઠેલી મહિલાને વાગી

ડીસા સર્વોદય બેંક બહાર ફરજ પર તૈનાત સિક્યુરિટી ગાર્ડ બંદૂક ખભા ઉપર ચડાવવા જતા અચાનક જ ટ્રિગર દબાઈ ગયું હતું અને તેમાંથી ગોળી છૂટી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 28, 2026 at 4:35 PM IST

બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠાના ડીસાથી અત્યંત ચોંકાવનારી અને દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. જેમાં બેંક બહાર ફરજ બજાવતા હથિયારધારી સિક્યોરિટી ગાર્ડની બેદરકારીના કારણે એક નિર્દોષ મહિલા હાલ પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે. ઘટનાની વાત કરીએ તો ડીસામાં આવેલી સર્વોદય બેંક બહાર તૈનાત હથિયારધારી સિક્યોરિટી ગાર્ડની બંદૂકમાંથી અચાનક જ ટ્રિગર દબાઈ જતા ગોળી છૂટી ગઈ હતી. જે બેન્ક નજીક પાર્ક કરેલી રીક્ષાનો પડદો ચીરી અંદર બેઠેલ એક મહિલાના પીઠના ભાગે ઘુસી જતા લોહી લુહાણ હાલતમાં મહિલાને પહેલા ડીસા સરકારી હોસ્પિટલ બાદ પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવી છે.

કેવી રીતે બની ઘટના?
મળતી માહિતી મુજબ, ડીસા સર્વોદય બેંક બહાર ફરજ પર તૈનાત સિક્યુરિટી ગાર્ડ બંદૂક ખભા ઉપર ચડાવવા જતા અચાનક જ ટ્રિગર દબાઈ ગયું હતું અને તેમાંથી ગોળી છૂટી હતી. એટલે કે સિક્યોરિટી ગાર્ડની બેદરકારીના કારણે આ ઘટના બની હતી. જેમાં બેંક નજીક પાર્ક રિક્ષામાં બેઠેલ એક નિર્દોષ મહિલાને પીઠના ભાગે ઘુસી જતા તેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે.

ઈજાગ્રસ્ત મહિલાની ઓળખ
આ ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત થયેલી મહિલાનું નામ શકરીબેન ઠાકોર હોવાનું સામે આવ્યું છે. જે ડીસા તાલુકાના રાણપુર ગામના રહેવાસી છે અને કામ અર્થે ડીસા આવ્યા હતા અને તે સમયે તેમની સાથે આ દુઃખદ ઘટના બની છે. ગોળી શરીરમાં ઘૂસતા જ લોહી લુહાણ હાલતમાં તેઓ રિક્ષામાં ઢળી પડ્યા હતા. ત્યારે તાત્કાલિક સ્થાનિક હાજર લોકોએ સૌપ્રથમ તેમને ડીસાની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જે બાદ વધુ સારવાર માટે પાલનપુર સિવિલ હોસ્પિટલમાં હાલ સારવાર માટે ખસેડાયા છે.

પોલીસે કાર્યવાહી કરી
ચોંકાવનારી બનેલી ઘટના બાદ પોલીસ પણ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચીને સ્થળ સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરી હથિયારધારી સિક્યોરિટી ગાર્ડની અટકાયત કરી લીધી છે. તેમજ બેંક સુરક્ષાકર્મી પાસે રહેલ બંદૂકમાં ટેકનિકલ ખામી હતી કે પછી આ ઘટના સુરક્ષાકર્મીની બેદરકારીના કારણે બની છે તે પાછળના તમામ કારણો તપાસવાની દિશામાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે.

આ અંગે પોલીસે જાણકારી આપતા કહ્યું કે, સમગ્ર ઘટના બાદ પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચીને કાર્યવાહી કરી છે. જે સિક્યોરિટી ગાર્ડની બંદૂકમાંથી ગોળી છૂટી છે તેની અટકાયત કરી દેવામાં આવી છે. તેની સામે ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી પોલીસે હાથ કરી છે. તેમજ સમગ્ર ઘટનામાં હાલ તો હથિયાર સાથે શખ્સની અટકાયત કરી પોલીસે પૂછપરછ કરી રહી છે.

આ પણ વાંચો:

  1. ઈરાન યુદ્ધમાં ફસાયા દક્ષિણ ગુજરાતના 77 માછીમારો, વતન વાપસી માટે કરી રહ્યા છે સંઘર્ષ
  2. અમદાવાદ: નકલી નોટ રેકેટમાં નવો ખુલાસો, ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ભાવેશ ગજેરાની ધરપકડ કરી

