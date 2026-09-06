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ફરી લોહીલુહાણ થયો સુરેન્દ્રનગરના મૂળચંદ રોડ વિસ્તાર, પ્રેમીના હાથે પ્રેમિકાની હત્યા; ખુદ પોલીસ બની ફરિયાદી

ત્રણ વર્ષથી રિલેશનશિપમાં રહેતા યુવક-યુવતી વચ્ચે કોઈ બાબતે બોલાચાલી થઈ જેમાં યુવકના હાથે યુવતીની હત્યા થઈ

ત્રણ વર્ષથી રિલેશનશિપમાં રહેતા યુવક-યુવતી વચ્ચે કોઈ બાબતે બોલાચાલી થઈ જેમાં યુવકના હાથે યુવતીની હત્યા થઈ
ત્રણ વર્ષથી રિલેશનશિપમાં રહેતા યુવક-યુવતી વચ્ચે કોઈ બાબતે બોલાચાલી થઈ જેમાં યુવકના હાથે યુવતીની હત્યા થઈ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 6, 2026 at 9:40 PM IST

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સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લામાં હત્યાની ઘટનાઓમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, તેમાં પણ મૂળચંદ રોડ ઉપર હજુ થોડા દિવસ પહેલા પતિ દ્વારા પત્નીની હત્યાની ઘટનામાં હજુ આરોપી ઝડપાયો નથી ત્યાં વધુ એક પ્રેમીએ પ્રેમિકાની હત્યા કરી દીધી હોવાની ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે સનસની ફેલાવી દીધી છે.

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર રાહુલ પારઘી અને દરખાસ ક્રિશ્ચિયન છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી રિલેશનશિપમાં હતા અને રામનગરમાં આવેલા પોતાના મકાનમાં રહેતા હતા. બંનેના બે સંતાનો છે જેમાંથી એક બાળકની ઉંમર 2 વર્ષ છે જ્યારે બીજા બાળકને દરખાસે એક મહિના પહેલા જન્મ આપ્યો હતો. રાહુલ પારઘી અને દરખાસ વચ્ચે કોઈ બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી જેમાં રાહુલે દરખાસ પર હુમલો કર્યો હતો અને માથાના ભાગે બોથડ પદાર્થ માર્યો હતો તથા શરીર ઉપર અન્ય મૂઢમાર માર પણ મારવામાં આવ્યો હતો. આના કારણે દરખાસ બેહોશ થઈ ગઈ હતી અને તેને જગાડવા માટે રાહુલ દ્વારા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો પરંતુ તે જાગી ન હતી. બાદમાં જેને લઈને એમ્બ્યુલન્સ બોલાવી અને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી હતી અને ત્યાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવી હતી. આ પછી રાહુલ દ્વારા આત્મહત્યાના પ્રયત્નો કરવામાં આવતા તેને સુરેન્દ્રનગરની મેડિકલ કોલેજમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાં સામાન્ય સારવાર આપવામાં આવ્યા બાદ બી ડિવિઝન પોલીસ દ્વારા તેની ધરપકડ કરી લેવાઈ હતી.

આ અંગે મૃતક યુવતીના પરિવારજનોને જાણ કરવામાં આવતા તેમણે મૃતદેહ સ્વીકાર કરવા માટેનો ઇનકાર કર્યો હતો અને સાથે બંને બાળકોનો સ્વીકાર કરવા માટેનો પણ ઇનકાર કર્યો હતો જેથી પોલીસ વિભાગ દ્વારા બંને બાળકોને ચિલ્ડ્રન હોમમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા. એક બાળક એક મહિનાનું છે અને અન્ય એક બાળક બે વર્ષનો છે. સમગ્ર ઘટનામાં કોઈ ફરિયાદ દાખલ ન થતા પોલીસ ફરિયાદી બને તેવી શક્યતા હાલ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે અને મૃતદેહને સિવિલ હોસ્પિટલમાં પીએમ માટે ખસેડી અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

સમગ્ર ઘટના મુદ્દે પાર્થ પરમાર ડીવાયએસપી સાથે વાત કરવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, પ્રેમી દ્વારા નાશાની હાલતમાં હત્યા કરવામાં આવી છે. તે દારૂ પી અને ઘરે ગયો તે દરમિયાન પ્રેમિકા ઉપર શંકા જતી હતી અને ત્યારબાદ બોલાચાલી કરવામાં આવી હતી અને બોથડ પદાર્થ માથામાં મારવામાં આવ્યો હતો જેને લઈને ઘટના સ્થળે જ પ્રેમિકાનું મોત નીપજવા પામ્યું હતું. પ્રેમિકાએ એક મહિના પહેલા જ પુત્રને જન્મ આપ્યો હતો અને અન્ય પુત્રની ઉંમર બે વર્ષ છે પરિવારજનો તેને સ્વીકાર કરવાનો ઇનકાર કરતા તેને ચિલ્ડ્રન હોમમાં મૂકી દેવામાં આવી છે અને પરિવારજનો દ્વારા હજુ મૃતદેહ પણ સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો નથી

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