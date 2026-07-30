પ્રેમ લગ્નનું વચન અને પછી વારંવાર દુષ્કર્મ, માધવપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં યુવતી ફરીયાદ
ભાવનગરના રહેવાસી ઋષિકેશ કિરીટભાઈ વ્યાસ સામે આ ગંભીર આક્ષેપો સાથે માધવપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
Published : July 30, 2026 at 12:46 PM IST
રાજકોટ: લગ્નની લાલચે વિશ્વાસમાં લઈ વારંવાર શારીરિક શોષણ કર્યાના આરોપ સાથે માધવપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં એક યુવતીએ ફરિયાદ નોંધાવી છે. ફરિયાદમાં આરોપીએ ન્યૂડ ફોટા વાયરલ કરવાની ધમકી આપી માનસિક ત્રાસ આપ્યો હોવાનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.
ભાવનગરના રહેવાસી ઋષિકેશ કિરીટભાઈ વ્યાસ સામે આ ગંભીર આક્ષેપો સાથે માધવપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. ફરિયાદના આધારે પોલીસે સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
પોલીસ ફરિયાદ મુજબ આરોપી ઋષિકેશ વ્યાસે યુવતીને લગ્ન કરવાની ખાતરી આપી વિશ્વાસમાં લીધી હતી. ત્યારબાદ જુદા-જુદા દિવસો અને સમયે જુનાગઢ તેમજ રાજકોટની હોટલોમાં લઈ જઈ યુવતીની ઇચ્છા વિરુદ્ધ વારંવાર શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હોવાનો આરોપ છે.
ફરિયાદમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે આરોપીએ યુવતીની મરજી વિરુદ્ધ અપ્રાકૃતિક કૃત્ય પણ કર્યું હતું. ઉપરાંત યુવતીના ન્યૂડ ફોટા પાડી તેને સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ કરવાની ધમકી આપી માનસિક દબાણ ઊભું કર્યું હતું. આરોપીએ અપશબ્દો વાપરી સતત માનસિક ત્રાસ પણ આપ્યો હોવાનો ઉલ્લેખ ફરિયાદમાં છે.
યુવતીની ફરિયાદના આધારે માધવપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ઋષિકેશ કિરીટભાઈ વ્યાસ સામે દુષ્કર્મ, ધમકી અને અન્ય સંબંધિત ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસે આખી ઘટનાની વિગતવાર તપાસ શરૂ કરી છે અને આરોપી સામે આગળની કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.