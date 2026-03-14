25 વર્ષથી ભારતમાં રહેતી યુવતીને ભારતીય નાગરિકતા નથી મળી રહી, પતિ પાસે કેનેડા જવા HC સમક્ષ ન્યાયની માગ
છેલ્લા 25 વર્ષથી ભારતમાં રહેતી યુવતી ભારતીય નાગરિકતા મેળવી શકી નથી. પરિણામે તેને ભારતીય પાસપોર્ટ પણ મળતો નથી અને પતિ પાસે કેનેડા જઈ શકતી નથી.
Published : March 14, 2026 at 7:15 PM IST
અમદાવાદ: રાજકોટની એક યુવતીનો અનોખો અને ચોંકાવનારો કેસ સામે આવ્યો છે, જેમાં તે છેલ્લા 25 વર્ષથી ભારતમાં રહેવા છતાં આજ સુધી ભારતીય નાગરિકતા મેળવી શકી નથી. પરિણામે તેને ભારતીય પાસપોર્ટ પણ મળતો નથી અને તે પોતાના પતિ પાસે કેનેડા જઈ શકતી નથી. આ સમસ્યાનો કોઈ ઉકેલ ન મળતા અંતે યુવતીએ ન્યાય માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટના દ્વાર ખટખટાવ્યા છે.
પ્રસ્તુત કેસમાં રાજકોટની 26 વર્ષીય યુવતીનો જન્મ વર્ષ 2000માં મોઝામ્બિકમાં થયો હતો. તેના માતા-પિતા ભારતીય નાગરિકો હતા અને તે સમયે તેઓ મોઝામ્બિકમાં રહેતા હતા. મોઝામ્બિકમાં ભારે પૂરની સ્થિતિ સર્જાતા પરિવાર ભારત પરત ફર્યો હતો. તે સમયે યુવતી માત્ર 18 દિવસની હતી. પરિવાર મોઝામ્બિક સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા ઇમરજન્સી સર્ટિફિકેટના આધારે ભારત આવ્યો હતો.
યુવતી પાસે બધા ડોક્યુમેન્ટ છતાં પાસપોર્ટ નથી મળતો
યુવતીનો સમગ્ર ઉછેર અને અભ્યાસ ભારતમાં જ થયો છે. તેની પાસે ભારતીય હોવાના અનેક પુરાવા છે, જેમાં આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, મતદાર ઓળખપત્ર અને ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સનો સમાવેશ થાય છે. એટલું જ નહીં, તે નિયમિત રીતે આવકવેરો પણ ભરે છે. તેમ છતાં તેને ભારતીય પાસપોર્ટ મેળવવામાં ભારે મુશ્કેલી પડી રહી છે. સમસ્યા એ છે કે પાસપોર્ટ મેળવવા માટે તેને ભારતીય નાગરિકતાનું પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે, જ્યારે નાગરિકતા માટે વિદેશી પાસપોર્ટ જરૂરી હોવાનું જણાવવામાં આવે છે. યુવતી પાસે આ બંનેમાંથી કોઈ પણ દસ્તાવેજ નથી, જેના કારણે તે એક પ્રકારના કાનૂની ગૂંચવણમાં ફસાઈ ગઈ છે.
વર્ષ 2023માં યુવતીએ કેલગરી કેનેડામાં વર્ક પરમિટ પર રહેતા એક એનઆરઆઈ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. લગ્ન બાદ પતિ પાસે કેનેડા જવા માટે તેણે 2023માં પાસપોર્ટ માટે અરજી કરી હતી. પરંતુ કારણ કે તેનો જન્મ ભારતમાં થયો નથી અને નાગરિકતા એક્ટ 1955ની કલમ 4 હેઠળ મોઝામ્બિકમાં આવેલા ભારતીય દૂતાવાસમાં તેના જન્મની નોંધણી કરવામાં આવી નહોતી, તેથી પાસપોર્ટ સત્તાવાળાઓએ તેની અરજી નકારી દીધી હતી.
2025માં પાસપોર્ટ માટે કરી હતી અરજી
આ પછી યુવતીએ જરૂરી દસ્તાવેજ મેળવવા માટે નવી દિલ્હીમાં આવેલા હાઈ કમિશન ઓફ મોઝામ્બિક સાથે સંપર્ક કરીને પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી. પ્રથમ અરજી બંધ થયા બાદ તેણે ફરીથી પાસપોર્ટ માટે અરજી કરી હતી. પ્રાદેશિક પાસપોર્ટ કચેરીની સલાહ મુજબ તેણે મોઝામ્બિકમાં ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા તેના જન્મ પ્રમાણપત્રને પ્રમાણિત કરાવવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી હતી. પરંતુ 9 મે, 2025ના રોજ તેને જણાવવામાં આવ્યું કે માત્ર પ્રમાણિત જન્મ પ્રમાણપત્ર પૂરતું નથી. પાસપોર્ટ મેળવવા માટે તેને ભારતીય દૂતાવાસ દ્વારા જારી કરાયેલ જન્મ નોંધણી પ્રમાણપત્ર, ભારતીય નાગરિકતા નોંધણી પ્રમાણપત્ર અથવા નેચરલાઈઝેશન સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવું પડશે.
આ બાદ યુવતી રાજકોટ કલેક્ટર કચેરીએ નાગરિકતા પ્રમાણપત્ર મેળવવા પહોંચી હતી. જોકે 13 મે, 2025ના રોજ ત્યાંના અધિકારીએ તેની પાસે વિદેશી પાસપોર્ટ માંગ્યો હતો. યુવતી પાસે ક્યારેય વિદેશી પાસપોર્ટ ન હોવાથી તે આ શરત પૂરી કરી શકી નહોતી. આ અનોખી અને કાનૂની રીતે જટિલ પરિસ્થિતિમાં ફસાઈ જતા યુવતીએ અંતે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી છે. અરજીમાં તેણે રજૂઆત કરી છે કે વિદેશી પાસપોર્ટ ન હોવાને કારણે તે ભારતીય નાગરિકતા અથવા નેચરલાઈઝેશન સર્ટિફિકેટ મેળવવામાં અસમર્થ છે અને તે પોતાના પતિ સાથે રહેવા માટે કેનેડા પણ જઈ શકતી નથી.
જન્મના 18 દિવસ બાદથી ભારતમાં રહે છે
અરજદારના વકીલ એસ.પી. મજુમદારએ હાઈકોર્ટમાં રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું હતું કે, અરજદારનો જન્મ ભલે વિદેશમાં થયો હોય, પરંતુ તે જન્મના માત્ર 18 દિવસ પછીથી ભારતમાં રહી રહી છે અને તેની સમગ્ર ઓળખ તથા જીવન ભારત સાથે જ જોડાયેલ છે. તેની પાસે આધાર, પાન, મતદાર કાર્ડ સહિતના તમામ દસ્તાવેજો છે અને તે આવકવેરો પણ ભરે છે, તેથી તેની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તેને નાગરિકતા અને પાસપોર્ટ આપવા માટે યોગ્ય દિશાનિર્દેશ આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
આ કેસની પ્રાથમિક સુનાવણી બાદ હાઈકોર્ટે સરકારી વકીલને નિર્દેશ આપ્યો છે કે અરજદાર દ્વારા 5 મે, 2025ના રોજ કરવામાં આવેલા પત્રવ્યવહારના સંદર્ભમાં યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવે અને આગામી સુનાવણી પહેલાં સોગંદનામું રજૂ કરવામાં આવે.આ રીતે 25 વર્ષથી ભારતમાં રહેલી યુવતી માટે નાગરિકતા અને પાસપોર્ટનો પ્રશ્ન હવે કોર્ટના નિર્ણય પર નિર્ભર બની ગયો છે.
