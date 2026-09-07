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અમદાવાદમાં એકતરફી પ્રેમમાં સાયકો લવરનું કારસ્તાન, પરિણીતાને બદનામ કરવા 10-20ની નોટો પર બિભત્સ ચિઠ્ઠીઓ લગાવીને ફેંકી

અમદાવાદના ઓઢવમાંથી પોલીસે એક એવા શખ્સની ધરપકડ કરી છે, જે મહિલાને બદનામ કરવા ફેંકતો હતો વિચિત્ર ચિઠ્ઠીઓ

પરિણીતાને બદનામ કરવા માટે ચિઠ્ઠીઓ ફેંકનારો આરોપી રવિન્દ્ર પંચાલ
પરિણીતાને બદનામ કરવા માટે ચિઠ્ઠીઓ ફેંકનારો આરોપી રવિન્દ્ર પંચાલ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2026 at 6:56 PM IST

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અમદાવાદઃ ઓઢવ વિસ્તારમાંથી પોલીસે એક એવા શખ્સની ધરપકડ કરી છે, જેણે એકતરફી પ્રેમમાં અંધ બનીને એક પરિણીતાને બદનામ કરવા એવો ખેલ રચ્યો કે તમે પણ એ વાંચીને દંગ રહી જશો. કેવી રીતે પરિણીતાના દામ્પત્યજીવનમાં તિરાડ પાડવા માટે આ સાયકો પ્રેમીએ તરકટ રચ્યું ? આખરે કેવી રીતે પોલીસે તેને દબોચી લીધો?

અમદાવાદના ઓઢવ વિસ્તારમાં રહેતી એક પરિણીતાને છેલ્લા કેટલાક સમયથી અજાણ્યા નંબર પરથી સતત ફોન આવ્યા કરતા હતા અને તેની પાસેથી અભદ્ર માગણીઓ કરવામાં આવતી હતી. અજાણ્યા નંબર પરથી આવા સતત ફોન આવતા મહિલાના દામ્પત્યજીવન પર પણ મોટી અસર પડી હતી. આખરે કંટાળેલી મહિલાએ પોલીસનો આશરો લીધો.

લોકો ચિઠ્ઠી ઉઠાવે એટલે રસ્તા પર ફેંક્યા રૂપિયા!

મહિલાના ફરિયાદના આધારે પોલીસે તપાસ કરતા ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી. પોલીસની તપાસ દરમિયાન ખૂલ્યું કે, રવિન્દ્ર ભૂરાલાલ પંચાલ નામનો એક શખ્સ 10, 20, 50 રૂપિયાની ચલણી નોટો રસ્તા પર ફેંકતો હતો અને આ નોટોની સાથે એક એવી ચિઠ્ઠી ફેંકતો હતો જે વાંચીને પોલીસ પણ હેરાન રહી ગઈ. પોલીસના કહેવા મુજબ આ સાયકો લવર રવિન્દ્ર ભૂરાલાલ પંચાલ આ ચિઠ્ઠીઓમાં મહિલાનું નામ, સરનામું અને મોબાઈલ નંબર લખતો હતો.

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પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, શરૂઆતમાં આ સાયકો લવર રવિન્દ્ર રસ્તા પર માત્ર ચિઠ્ઠીઓ જ ફેંકતો હતો, જો કે માત્ર ચિઠ્ઠીઓ તરફ લોકોનું ધ્યાન નહીં જતા તેણે ચિઠ્ઠીઓની સાથે સાથે 10, 20 અને 50 રૂપિયાની ચલણી નોટો પણ ફેંકવાનું શરૂ કર્યું હતું. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આ નોટ ઉઠાવતો ત્યારે તેને ચિઠ્ઠી પણ મળતી હતી. આ ચિઠ્ઠીમાં મહિલાના ઘરનું સરનામું, મોબાઈલ નંબર સહિતની વિગતો રહેતી હતી. આવી જ ચિઠ્ઠી એક વ્યક્તિના હાથે લાગી, તો તેણે મહિલાને ફોન કરીને તમામ વિગતો જણાવી હતી. મહિલાએ પણ પોતાના પતિને સમગ્ર હકીકત જણાવી ત્યારે મામલો પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો.

કેવી રીતે ખૂલ્યો સાયકો લવરનો ભેદ?

પોલીસની તપાસમાં એવું ખૂલ્યું કે, ઓઢવ એસપી રિંગ રોડ પર આવેલા જાનવી આર્કેટના પાર્કિંગમાંથી એક શખ્સને આ ચિઠ્ઠી મળી હતી. પોલીસે જાનવી આર્કેડ તથા આસપાસના વિસ્તારોના આશરે 100 જેટલા CCTV કેમેરાના ફૂટેજ તપાસ્યા હતા. ઝીણવટપૂર્વકની તપાસ બાદ પોલીસને CCTV ફૂટેજમાં એક અજાણ્યો શખ્સ એક્ટિવા પર આવી પાર્કિંગ વિસ્તારમાં ચિઠ્ઠી મુકતો હોવાનું જોવા મળ્યું. ત્યારબાદ પોલીસે આસપાસના CCTV ફૂટેજને આધારે તપાસ આગળ વધારી હતી અને આખરે સાયકો લવર રવિન્દ્ર પંચાલનો ભાંડો ફૂટી ગયો હતો.

પરિણીતાનું ઘર તોડવા રચ્યો ખેલ!

ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનના PI ઝીંઝુવાડિયાના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી રવિન્દ્ર પંચાલ ઓઢવ વિસ્તારમાં રહે છે અને ફેબ્રિકેશનનું કારખાનું ધરાવે છે. પોલીસના દાવા મુજબ સાયકો લવર રવિન્દ્ર પંચાલ મહિલાના એકતરફી પ્રેમમાં અંધ હતો, એટલે તેણે મહિલાના દાંપત્યજીવનમાં તકરાર ઉભી થાય, મહિલાનું ઘર ભાંગે તે માટે આ પ્રકારનું કારસ્તાન રચ્યું હતું. મહિલાના પરિવાર તથા પતિ વચ્ચે અણબનાવ ઊભો થાય તેવો કથિત ઈરાદો આરોપી રવિન્દ્ર પંચાલનો હતો. ઓઢવ પોલીસે આરોપી રવિન્દ્ર પંચાલની ધરપકડ કરી લીધી છે. આરોપીએ આવી કેટલી ચિઠ્ઠી ફેંકી હતી? કેટલા વિસ્તારમાં આવી ચિઠ્ઠીઓ ફેંકવામાં આવી છે? આ કેસમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી છે કે કેમ તે દિશામાં પોલીસે હવે તપાસ હાથ ધરી છે.

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TAGGED:

WOMEN HARASSMENT
AHMEDABAD POLICE
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ODHAV AHMEDABAD
AHMEDABAD ODHAV WOMEN HARASSMENT

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