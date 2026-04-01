પતિનો ત્રાસ અને સાસરિયાનો આરોપ, મહિલાને ગુજરાત હાઈકોર્ટથી મળ્યો સહારો

Published : April 1, 2026 at 6:58 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદના ઇસનપુર વિસ્તારમાંથી એક ચોંકાવનારો અને સમાજને વિચારવા મજબૂર કરી દે એવો કેસ સામે આવ્યો છે, જેમાં એક મહિલાએ પોતાના પતિ અને સાસરિયાઓ સામે ઘરેલુ હિંસાના ગંભીર આક્ષેપો સાથે કોર્ટનો દરવાજો ખખડાવ્યો હતો. વર્ષ 2007માં રાજસ્થાનમાં હિન્દુ વિધિ મુજબ લગ્ન થયા બાદ મહિલાનું જીવન શરૂઆતમાં સામાન્ય હતું, પરંતુ સમય જતા ત્રાસ અને માનસિક યાતનાનો ચક્ર શરૂ થયો.

પરિવારમાં થયેલા એક સામાન્ય ઝઘડાએ મહિલાના જીવનને નર્ક બનાવી દીધું. પિયરના સંબંધો તોડી નાખવા માટે દબાણ, પતિ દ્વારા વારંવાર મારપીટ, અને માનસિક ત્રાસ આ બધું મહિલાએ વર્ષો સુધી સહન કર્યું. એટલું જ નહીં, એક સમયે તો પતિએ તેને રૂમમાં પૂરી દીધી અને આપઘાતનો ખોટો નાટક ઉભો કરવાનો પ્રયાસ પણ કર્યો હતો.

પરિસ્થિતિ અહીં સુધી મર્યાદિત રહી નહોતી. સાસુના કેન્સરથી નિધન બાદ મહિલાને ‘જાદુટોણા’ અને ‘તાંત્રિક વિધિ’ કરવાના આક્ષેપો સાથે સમાજમાં અપમાનિત કરવામાં આવી. આક્ષેપો એટલા ગંભીર હતા કે મહિલાને સમાજ વચ્ચે હડધૂત કરવામાં આવી અને તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવી.

આર્થિક રીતે પણ મહિલાને સંપૂર્ણ રીતે નિર્ભર બનાવી દેવામાં આવી. પતિ લાખો રૂપિયાની આવક ધરાવતો હોવા છતાં, બાળકોની ફી ભરવામાં પણ નિષ્ફળ રહ્યો. પરિણામે બાળકોને શાળામાંથી બહાર થવાની નોબત આવી. બીજી તરફ, મહિલા પિયરમાં અત્યંત મુશ્કેલીમાં જીવન જીવવા મજબૂર બની.

આ તમામ પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે, મહિલાએ અમદાવાદ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટમાં ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ એક્ટ હેઠળ અરજી દાખલ કરી. તેણીએ પોતાના સ્ત્રીધન પરત, યોગ્ય ભરણપોષણ અને માનસિક-શારીરિક યાતનાના વળતર તરીકે મોટી રકમની માંગણી કરી.

કોર્ટે તમામ સાક્ષી અને પુરાવાઓનું સઘન મૂલ્યાંકન કર્યા બાદ નોંધ્યું કે મહિલાના આક્ષેપોમાં સત્યતા છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ રીતે માન્યું કે પતિએ પોતાના વૈવાહિક કર્તવ્યો નિભાવવામાં નિષ્ફળતા દાખવી છે અને મહિલાને સતત ત્રાસ આપ્યો છે.

અંતે કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ અને કડક આદેશ આપતા જણાવ્યું કે મહિલાને તેના સસરાની માલિકીના ઘરમાં રહેવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર આપવામાં આવે. સાથે જ, પતિને દર મહિને 12,000 રૂપિયાનું ભરણપોષણ ચૂકવવાનો આદેશ કરવામાં આવ્યો. ઉપરાંત, મહિલાને ભોગવેલી શારીરિક અને માનસિક યાતનાના વળતર રૂપે 50,000 રૂપિયા ચૂકવવા પણ કહ્યું.

અરજદારના વકીલ શહેનાઝ સૈયદના જણાવ્યા મુજબ, આ કેસ બતાવે છે કે ઘરેલુ હિંસા સામે કાનૂની લડત લડવી મુશ્કેલ હોઈ શકે, પરંતુ ન્યાય મળવો શક્ય છે. આ ચુકાદો અનેક મહિલાઓ માટે પ્રેરણારૂપ બની શકે છે, જે હજુ પણ ત્રાસ સહન કરી રહી છે.

સાથે જ કોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ સુરક્ષા પગલું પણ લીધું મહિલાના સાસરિયાઓને તે રહે છે તે ઘરમાં પ્રવેશ કરવાની મનાઈ ફરમાવી. આ નિર્ણય માત્ર એક મહિલાને ન્યાય આપવાનો નથી, પરંતુ સમાજમાં મહિલાઓના અધિકારોને મજબૂત બનાવવાનો એક સશક્ત સંદેશ પણ છે.

