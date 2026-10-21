જૂનાગઢની મહિલાનો ફોન હેક કરી દોઢ લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી, અમદાવાદના બે સાઇબર ગઠિયા ઝડપાયા
જૂનાગઢમાં એક મહિલાનો ફોન હેક કરીને દોઢ લાખ રૂપિયાની ઓનલાઇન છેતરપિંડી કેસમાં અમદાવાદના બે સાઇબર ગઠિયાને જૂનાગઢ પોલીસે પકડી પાડ્યા છે.
Published : October 21, 2026 at 8:22 AM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢમાં એક મહિલાનો ફોન હેક કરીને દોઢ લાખ રૂપિયાની ઓનલાઇન છેતરપિંડી કેસમાં અમદાવાદના બે સાઇબર ગઠિયાને જૂનાગઢ પોલીસે પકડી પાડ્યા છે. આ બન્ને સાઇબર ગઠિયાઓ સામે અગાઉ પણ આ પ્રકારની ફરિયાદ નોંધાઇ ચુકી છે.
મોબાઇલ ફોન હેક કરીને દોઢ લાખની છેતરપિંડી
જૂનાગઢમાં 30 સપ્ટેમ્બર, 2026ના દિવસે સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં મહિલાના કેનરા અને બેન્ક ઓફ બરોડાના ખાતામાંથી 1,50,000ની ઓનલાઇન છેતરપિંડી થઇ હોવાની પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઇ હતી. જૂનાગઢ પોલીસને ટેકનિકલ સોર્સ અને CDR એનાલિસીસ મારફતે સાઇબર ક્રાઇમ આચરનાર આરોપીઓને શોધી કાઢવામાં સફળતા મળી છે. પોલીસ તપાસ દરમિયાન 30 સપ્ટેમ્બરના દિવસે ફરિયાદી મહિલાનો ફોન હેક કરનાર અમદાવાદના ઘાટલોડિયાના ચિરાગ પંચાલ અને સરખેજના ગણપત ચૌધરીની સંડોવણી સામે આવતા જૂનાગઢ પોલીસે બે ટીમ બનાવીને બન્ને આરોપીને પકડી પાડવા માટે અમદાવાદ મોકલી હતી જેમાં પોલીસને સફળતા મળી હતી.
આરોપીઓ સામે અગાઉ નોંધાઇ ચુકી છે ફરિયાદ
જિલ્લા પોલીસ વડા સુબોધ ઓડેદરાએ જણાવ્યું હતું કે, મહિલાની સાયબર ક્રાઇમ ફરિયાદને આધારે પોલીસે તપાસ શરૂ કરી હતી જેમાં 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ તેમનો ફોન ઘરમાં ચાર્જીંગમાં પડેલો હતો. આ સમય દરમિયાન તેમના પતિનો ફોન આવ્યો હતો પરંતુ મોબાઇલના સ્ક્રીન પર Your Phone has been Updated આવો મેસેજ લખેલો આવતા ફોન રીસીવ થયો નહતો. થોડા સમયમાં ફોન સ્વીચ ઓફ થયો હતો અને ફોન ચાલુ થતા આ સમય દરમિયાન તેમના કેનરા બેન્ક અને બેન્ક ઓફ બરોડાના એકાઉન્ટમાંથી 1.50 લાખ રૂપિયાની ઉઠાંતરી થતા મહિલાએ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરાવી હતી.
પોલીસે બે ટીમ બનાવીને તપાસ શરૂ કરી હતી જેમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 313,317 (2), 317 (4) અને IT એક્ટ 43 અને 66 મુજબ ગુનો દાખલ કરીને આરોપીની અમદાવાદ ખાતેથી અટકાયત કરી હતી. આરોપીઓની વધુ પૂછપરછ કરતા તેમની સામે રાજકોટના ઉપલેટા ગ્રામ્યમાં પણ આ જ પ્રકારનો સાયબર ક્રાઇમનો ગુન્હો નોંધાયો હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું. હાલ સમગ્ર મામલામાં જૂનાગઢ પોલીસ પકડાયેલા બન્ને આરોપીની પૂછપરછ કરી રહી છે.
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