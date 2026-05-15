જૂનાગઢમાં પોલીસને ચકરાવે ચડાવતો કિસ્સો: મહિલાએ દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવી, સામે પુરુષની હનીટ્રેપમાં ફસાવવાની ફરિયાદ
એક યુવતીએ તેના પર જાતીય દુષ્કર્મ જે પુરુષ સામે નોંધાવી હતી તે જ પુરુષે શહેરના તે યુવતી વિરુદ્ધ તેને હનીટ્રેપમાં ફસાવવાની ફરિયાદ નોંધાવી છે
Published : May 15, 2026 at 11:08 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 11:28 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢમાં આજે અચરજ પમાડતો કિસ્સો પોલીસ ચોપડે નોંધાયો છે. શહેરના બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં એક યુવતીએ તેના પર જાતીય દુષ્કર્મ થયાની ફરિયાદ જૂનાગઢના જે પુરુષ સામે નોંધાવી હતી તે જ પુરુષે શહેરના સી ડિવિઝન વિસ્તારમાં મહિલા દ્વારા તેને હનીટ્રેપમાં ફસાવીને પાંચ લાખ રૂપિયાના તોડ કરવાની ફરિયાદ નોંધાવી છે. સમગ્ર મામલામાં જૂનાગઢ પોલીસે બંને પક્ષની ફરિયાદો દાખલ કરીને બંને કિસ્સામાં તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે
જૂનાગઢમાં અચરજ પમાડતી પોલીસ ફરિયાદ થઈ દાખલ
જુનાગઢ શહેરના બી અને સી ડિવિઝન વિસ્તારમાં એક મહિલા અને પુરુષે પોલીસ ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે. મહિલાએ પુરુષ પર જાતીય દુષ્કર્મનો આરોપ લગાવીને તેનું શોષણ કરવામાં આવ્યું છે, તેવી ફરિયાદ બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં લખાવી છે. તો મહિલાએ જે પુરુષ સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે તે પુરુષે સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં આ જ મહિલા સામે હનીટ્રેપની ફરિયાદ નોંધાવી છે. મહિલાએ પુરુષ પાસેથી પાંચ લાખ રૂપિયાના તોડ કરવાની વાત કરી હતી અને જો તે વ્યક્તિ પૈસા ના આપે તો તેના પર દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવાની ધમકી આપતા હાલ જુનાગઢ શહેરમાં આ મામલો ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે. બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં જે પુરુષ આરોપી તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યો છે તેવી જ રીતે સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં એ ડિવિઝન ની ફરિયાદી મહિલા આરોપી તરીકે નોંધવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલામાં પોલીસે બંને કિસ્સામાં ઝીણવટ ભરી તપાસ શરૂ કરી છે.
ફરિયાદી અને આરોપી મહિલા પુરુષ પરિચિત
બી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવનાર મહિલાએ અમદાવાદના મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં તેના પર જાતીય દુષ્કર્મ કરવામાં આવ્યું છે, તેવી ફરિયાદ નોંધાવી હતી તેના પર અમદાવાદ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. ત્યાર બાદ જૂનાગઢના પરિચિત વ્યક્તિ પાસેથી સમગ્ર કેસમાં સલાહ લેવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. ફરિયાદી અને આરોપી બંને એકબીજાને વર્ષ 2021 થી ઓળખી રહ્યા છે જેથી મહિલાએ અમદાવાદના કેસમાં જૂનાગઢના પુરુષની મદદ લેવા માટે બને સંપર્કમાં આવ્યા અને ત્યારબાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ પણ બંધાયો હોવાનું પોલીસ સૂત્રોમાંથી જાણવા મળે છે ત્યારબાદ આ મહિલા એ જુનાગઢના વ્યક્તિ સામે અલગ અલગ સ્થળે તેની ઈચ્છા વિરુદ્ધ જાતીય દુષ્કર્મમાં આચાર્યુ છે તેવી પોલીસ ફરિયાદ સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં નોંધાવી છે
પુરુષે હનીટ્રેપની ફરિયાદ દાખલ કરાવી
જે મહિલાએ બી ડિવિઝનમાં પુરુષ સામે જાતીય દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવી છે તે પુરુષે ફરિયાદી મહિલા સામે સી ડિવિઝન પોલીસ મથક માં હનીટ્રેપની ફરિયાદ નોંધાવી છે. વિભાગી પોલીસ અધિક્ષક હિતેશ ધાંધલીયાએ આપેલી વિગતો અનુસાર સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં બી ડિવિઝનની ફરિયાદી મહિલા સામે પુરુષે હનીટ્રેપ અને પાંચ લાખ રૂપિયાના તોડ કરવાની માંગણી ની ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે બંને કિસ્સામાં ધોરણસરની તપાસ શરૂ કરી છે. બી ડિવિઝનમાં પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવનાર મહિલા સામે ભૂતકાળમાં જામજોધપુરમાં 406 અને 420 ની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ ચૂકી છે, ત્યારબાદ જૂનાગઢ સાયબર ક્રાઇમ રેન્જ પોલીસ મથક માં પણ દુષ્કર્મની ફરિયાદ કરનાર મહિલા સામે સાયબર ક્રાઇમ અંતર્ગત પણ અગાઉ પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ ચૂકી છે. જે પુરુષ સામે મહિલાએ દુષ્કર્મની ફરિયાદ દાખલ કરાવી છે તે પુરુષ સામે અત્યાર સુધી પોલીસ મથકમાં કોઈ ગુનો દાખલ થયો નથી
