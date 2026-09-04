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રૂવાડાં ઉભા કરી દે તેવી ઘટના: ભાવનગરમાં ST સ્ટેન્ડમાં પાર્ટનરે ઢોર માર્યા બાદ મહિલાનું હોસ્પિટલમાં મોત, CCTVમાં કેદ થઈ ઘટના

ગુરુવારે બપોરે ત્રણથી ચાર કલાક દરમિયાન એક મહિલાને એક શખ્સ જાહેરમાં ઢીકા પાટુનો માર મારતો હોય તેવો સીસીટીવી સામે આવ્યો છે.

ભાવનગરમાં ST સ્ટેન્ડમાં પાર્ટનરે ઢોર માર્યા બાદ મહિલાનું હોસ્પિટલમાં મોત
ભાવનગરમાં ST સ્ટેન્ડમાં પાર્ટનરે ઢોર માર્યા બાદ મહિલાનું હોસ્પિટલમાં મોત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2026 at 6:15 PM IST

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ભાવનગર: ભાવનગર શહેરના એસ.ટી બસ સ્ટેન્ડમાં ગુરૂવારના બપોરે ત્રણથી ચાર કલાક દરમિયાન એક મહિલાને એક શખ્સ દ્વારા મુંઢમાર અને ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો. જાનવરની જેમ માર મારવામાં આવ્યો હોવાનો સીસીટીવી પણ સામે આવ્યો છે. જો કે સમગ્ર ઘટના બાદ મહિલાનું સારવારમાં મૃત્યુ નીપજતા મામલો હત્યામાં પરિણમ્યો છે. આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે આરોપીને ઝડપી કાર્યવાહી કરી છે.

ભાવનગરમાં ST સ્ટેન્ડમાં પાર્ટનરે ઢોર માર્યા બાદ મહિલાનું હોસ્પિટલમાં મોત (ETV Bharat Gujarat)

શું બન્યો હતો બનાવ એસટી બસ સ્ટેન્ડમાં?
ગુરુવારે બપોરે ત્રણથી ચાર કલાક દરમિયાન એક મહિલાને એક શખ્સ જાહેરમાં ઢીકા પાટુનો માર મારતો હોય તેવો સીસીટીવી સામે આવ્યો છે. ત્યારે મહિલાનું સારવારમાં મૃત્યુ થતાં મામલો હત્યામાં પરિણમતા ગુનો નોંધાયો છે. DySP આર.આર સિંઘાલે જણાવ્યું હતું કે, નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશન હેઠળ આવતા એસ.ટી બસ સ્ટેન્ડ વિસ્તારમાં ગઈકાલે ત્રણથી ચાર કલાકનો એક આ બનાવ છે. જેની હકીકત એવી છે કે આ કામનો આરોપી છે અને મરણજનાર છે તે પતિ-પત્ની તરીકે છેલ્લા સાત વર્ષથી સાથે રહેતા હતા. જ્યાં આરોપી વિરુદ્ધ લૂંટ તથા મહાવ્યથા તેમજ બીજા ઘણા ગુના દાખલ થયેલા છે.

ભાવનગરમાં ST સ્ટેન્ડમાં પાર્ટનરે ઢોર માર્યા બાદ મહિલાનું હોસ્પિટલમાં મોત
ભાવનગરમાં ST સ્ટેન્ડમાં પાર્ટનરે ઢોર માર્યા બાદ મહિલાનું હોસ્પિટલમાં મોત (ETV Bharat Gujarat)

આરોપી જેલમાંથી છૂટીને બહાર આવતા કર્યું કૃત્ય
મહિલાનું સારવારમાં મૃત્યુ થયા બાદ નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં હત્યાનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. ડીવાયએસપી આર.આર સિંઘાલે જણાવ્યું હતું કે, આ ઘટનામાં આરોપી જ્યારે જેલમાંથી બહાર આવ્યો અને તેને જાણવા મળ્યું કે મરણજનાર કાજલબેન અને તેનો મિત્ર રવિ ઉર્ફે બાડા સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તેનું મનદુઃખ રાખી આ ત્રણેય વચ્ચે બોલાચાલી થઈ અને આરોપી મૂઢમાર મરણજનારને માર્યો અને રવિ ઉર્ફે બાડાને પણ માર માર્યો. જેમા કાજલબેનનું આજે મૃત્યુ નીપજતા હત્યાનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

ભાવનગરમાં ST સ્ટેન્ડમાં પાર્ટનરે ઢોર માર્યા બાદ મહિલાનું હોસ્પિટલમાં મોત
ભાવનગરમાં ST સ્ટેન્ડમાં પાર્ટનરે ઢોર માર્યા બાદ મહિલાનું હોસ્પિટલમાં મોત (ETV Bharat Gujarat)

આરોપી પકડાયો અને રહેતો હતો ફૂટપાથ પર
ડીવાયએસપી આર.આર.સીંઘાલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, મહિલાનું પીએમ થયા બાદ નીલમબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો હતો અને ત્યારબાદ પોલીસે આરોપી ફૈઝલ લાખાણીને ઝડપી લીધો છે અને અલગ અલગ વિસ્તારમાં જ્યાં મફત જમવાનું મળે ત્યાં જતો હતો અને ફૂટપાથ ઉપર જ રહીને પોતાનું જીવન વિતાવે છે.

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ભાવનગરમાં યુવકે મહિલાને માર માર્યો
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