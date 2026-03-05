ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં SVP હોસ્પિટલની બેદરકારીથી મહિલાનું મોત, વિપક્ષનો દર્દીઓની પ્રયોગશાળા બની ગઇ હોવાનો આક્ષેપ

અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) સંચાલિત SVP હોસ્પિટલમાં બેદરકારીને કારણે મહિલાનું મોત થયું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે.

અમદાવાદમાં SVP હોસ્પિટલની બેદરકારીથી મહિલાનું મોત
અમદાવાદમાં SVP હોસ્પિટલની બેદરકારીથી મહિલાનું મોત (ETV Bharat Gujarat)
Published : March 5, 2026 at 5:24 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) સંચાલિત SVP હોસ્પિટલમાં બેદરકારીને કારણે મહિલાનું મોત થયું હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. AMCમાં વિપક્ષે SVP હોસ્પિટલમાં દેખાવ કરી હોસ્પિટલ દર્દીઓની પ્રયોગશાળા બની ગઇ હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. જોકે, આ મામલે વિવાદ વધતા સુપ્રીટેડન્ટે તપાસના આદેશ આપ્યા છે.

શું છે સમગ્ર ઘટના?

અમદાવાદની SVP હોસ્પિટલમાં ક્ષિતિશા સોની નામની યુવતીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. વીડિયોમાં ક્ષિતિશા સોની જણાવે છે કે, તેની માતાને 21 તારીખે SVP હોસ્પિટલમાં અસ્થમા અને ડાયાબિટિસની તકલીફ હોવાથી દાખલ કરવામાં આવી હતી. જનરલ વોર્ડમાં ચાર દિવસ રહ્યા બાદ તબિયત કથળી હતી અને ડૉક્ટરોએ કફ કાઢવા માટે 'બ્રોન્કોસ્કોપી'ની સલાહ આપી હતી. સારવાર દરમિયાન મહિલાને અસ્થમાનો એટેક આવ્યો હતો અને તબિયત વધુ કથળતા ICUમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. દીકરીનો આક્ષેપ છે કે, ડૉક્ટર દરરોજ નવા કાગળ પર સહી કરાવતા હતા અને તેમાં હૃદય 50% કાર્યરત હોવાનું તો ક્યારેક લિવર કે કિડની ડેમેજ થવાનું લખેલું હતું.

અમદાવાદમાં SVP હોસ્પિટલની બેદરકારીથી મહિલાનું મોત (ETV Bharat Gujarat)

વીડિયોમાં યુવતીએ દાવો કર્યો હતો કે, હોસ્પિટલમાં સીનિયર ડૉક્ટરો પુરતો સમય આપતા નથી અને માત્ર આયુષ્યમાન કાર્ડ હોવાને કારણે દર્દી પર અવનવા અખતરા કરવામાં આવતા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે. મારી માતાનું ઓક્સિજન માસ્ક એટલું જોરથી દબાવવામાં આવ્યું કે માતાની આંખો કાળી પડી ગઇ હતી અને નસમાં હેમરેજ થયુ હતું. તે બાદ સારવાર દરમિયાન જ માતાનું નિધન થયું હતું.

વિપક્ષનો SVP હોસ્પિટલની બેદરકારીથી દર્દીના મોત બાદ વિરોધ

AMCમાં વિપક્ષના નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે SVP હોસ્પિટલમાં જઇને દેખાવ કર્યા હતા અને 'Killer SVP Hospital,SVP હોસ્પિટલ છે, કોઇ પ્રયોગશાળા નથી.' જેવા નારા લગાવ્યા હતા.

વિપક્ષ દ્વારા SVP હોસ્પિટલમાં દેખાવ કરવામાં આવ્યા હતા
વિપક્ષ દ્વારા SVP હોસ્પિટલમાં દેખાવ કરવામાં આવ્યા હતા (ETV Bharat Gujarat)

AMCમાં વિપક્ષના નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણે જણાવ્યું હતું કે, "SVP હોસ્પિટલમાં ગંભીર બેદેરકારી સામે આવી છે જેના કારણે એક મહિલાનું મોત થયું છે. હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ માત્ર મેડિકલ સ્ટુડન્ટના વિશ્વાસે ચાલી રહ્યા છે. મોટાભાગના સીનિયર ડોક્ટર રાઉન્ડ પણ ના લેતા હોવાની ફરિયાદ મળી છે. દર્દીની જવાબદારી ન રહે તે માટે અગાઉથી તમામ કાગળ પર સહી કરાવી લેવામાં SVP આગળ છે."

SVP હોસ્પિટલના સુપ્રીટેડન્ટ ડૉ. સંજય ત્રિપાઠીએ કહ્યું કે, "મહિલાને શ્વાસની તકલીફ હતી. નિમોનિયાનું નિદાન પણ કરેલું હતું. સીટી સ્કેન પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યાર બાદ બ્રોન્કોસ્કોપી દ્વારા કફ કાઢવામાં આવ્યો હતો. આ પેશન્ટ માટે HOD રાઉન્ડ લેતા હતા અને જે વીડિયો વાયરલ થયો ચે તે સાચો છે કે ખોટો તેની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

સંપાદકની પસંદ

