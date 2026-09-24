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બોટાદની ફોર્ચ્યૂન હોસ્પિટલમાં મહિલાનું પથરીના ઑપરેશન બાદ મોત, દર્દીના પરિવારે શું લગાવ્યો આરોપ?

બોટાદની યુરોલોજી સ્પેશિયાલિસ્ટ ફોર્ચ્યૂન હોસ્પિટલમાં મહિલા દર્દીના મોત બાદ પરિવારે તબીબ પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે.

બોટાદની ફોર્ચ્યૂન હોસ્પિટલમાં દર્દીના મોત બાદ વિવાદ
બોટાદની ફોર્ચ્યૂન હોસ્પિટલમાં દર્દીના મોત બાદ વિવાદ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 7:36 PM IST

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બોટાદઃ બોટાદની યુરોલોજી સ્પેશિયાલિસ્ટ ફોર્ચ્યૂન હોસ્પિટલ વિવાદમાં સપડાઈ છે. પથરીના ઓપરેશન માટે આવેલી મહિલાના મોત બાદ હોસ્પિટલની કામગીરી પર મૃતક મહિલાના પરિવારજનોએ ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે. જો કે હોસ્પિટલે દર્દીના પરિવારજનોએ લગાવેલા આરોપ ખોટા ગણાવ્યા છે.

વિંછિયા તાલુકાના વેરાવળ ગામના 34 વર્ષીય એક મહિલા પથરીની સારવાર માટે બોટાદ આવ્યા હતા. કીડનીમાં પથરીની સારવાર માટે આવેલા આ મહિલા દર્દી બોટાદની યુરોલોજી સ્પેશિયાલિસ્ટ ફોર્ચ્યૂન હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા હતા. 23 સપ્ટેમ્બરે સાંજે આ મહિલાનું પથરીનું ઓપરેશન કરવામાં આવ્યું હતું. ઓપરેશન બાદ વહેલી સવાર આ મહિલાનું મોત નીપજ્યું હતું. મૃતક મહિલાના પરિવારે આરોપ લગાવ્યો છે કે, હોસ્પિટલ સ્ટાફ અને ડોક્ટરની બેદરકારીના લીધે તેમના પોતાના સ્વજન ગુમાવવાનો વારો આવ્યો છે.

મહિલાના સગા સંજય ગોહિલના આરોપ મુજબ, તેઓ આયુષ્યમાન યોજના હેઠળ ઓપરેશન કરાવવા માટે હોસ્પિટલમાં આવ્યા હતા. સંજય ગોહિલનો એવો પણ આરોપ છે કે, હોસ્પિટલના સ્ટાફે તેમની પાસે રૂપિયાની માગણી કરી હતી. તેમના જણાવ્યા પ્રમાણે હોસ્પિટલ સ્ટાફે તેમને એવું કહ્યું હતું કે, જો તમે રૂપિયા આપશો તો ઝડપથી કામ થશે. મહિલાના મોત બાદ હોસ્પિટલ સ્ટાફે દર્દીની ફાઈલમાં કેટલાક રિપોર્ટ કાઢી લીધા હોવાનો આરોપ પણ સંજય ગોહિલે લગાવ્યો છે. મૃતક મહિલાના પરિવારે જવાબદાર સ્ટાફ અને ડોક્ટર સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.

ફોર્ચ્યૂન હોસ્પિટલમાં મહિલાના મોત બાદ પરિવારે લગાવ્યો ગંભીર આરોપ (Etv Bharat Gujarat)

"ન્યાય ન મળે તો નહીં સ્વીકારીએ મૃતદેહ"

મૃતક મહિલા જે ગામના હતા તે વેરાવળ ગામના સરપંચના પ્રતિનિધિ જેન્તી ગોહિલનું કહેવું છે કે, રૂપિયા હોય તો વારો આવે એવું સ્ટાફના માણસોએ કીધું હતું. દર્દીની કન્ડીશન શરૂઆતમાં સારી હતી. ઓપરેશન કર્યું, પથરી પણ કાઢી નાખી. તેમના આરોપ મુજબ, સ્ટાફની બેદરકારી પહેલા લાગે છે. ડોક્ટરને પહેલા મળવા નહોતા દીધા. આવા માણસો સામે કાયદાકીય કાર્યવાહી થવી જોઈએ. તેમણે એવી પણ ચીમકી ઉચ્ચારી છે કે અમને ન્યાય નહીં મળે, ત્યાં સુધી અમે મૃતદેહનો સ્વીકાર કરીશું નહીં.

દર્દીના પરિવારે લગાવેલા આરોપ ડૉક્ટરે ગણાવ્યા ખોટા

આ તરફ જેણે મૃતક મહિલાનું ઓપરેશન કર્યું હતું, તે ડૉક્ટર જયસુખ કળથીયા દર્દીના પરિવારે લગાવેલા આરોપ ખોટા ગણવ્યા છે. ડૉક્ટર જયસુખ કળથીયાનું કહેવું છે કે, દર્દીની હાલત પહેલાથી જ ખૂબ ગંભીર હતી. ડોક્ટરના કહેવા પ્રમાણે દર્દીને પેશાબની કોથળી તેમજ ડાબી અને જમણી કીડનીમાં મળીને કુલ ત્રણ પથરી હતી. આ ઉપરાંત દર્દીને ઝેરી કમળો પણ હતો. જમણી કીડનીમાં પથરીમાં ઈન્ફેક્શન એટલું વધી ગયું હતું કે તેમાં રસી પણ થઈ હતી. ડોક્ટરના દાવા પ્રમાણે આ રસી લોહીમાં ભળી જતા ઈન્ફેક્શનના કારણે દર્દીનું મોત નીપજ્યું છે.

ઉપરાંત દર્દીના પરિવારે સ્ટાફે રૂપિયા માગ્યા હોવાના આરોપ પણ ડોક્ટરટ જયસુખ કળથીયાએ ફગાવી દીધા છે. ડોક્ટરનું કહેવું છે કે, તેમણે અથવા તો તેમના કોઈપણ સ્ટાફ દ્વારા રૂપિયાની માગ કરવામાં આવી નથી.

હાલ તો સમગ્ર મામલે મૃતક મહિલાના પરિવાર દ્વારા પોલીસને રજુઆત કરવામાં આવી છે. હવે પોલીસની તપાસ બાદ જ મહિલાના મોતના કારણ અને દર્દીના પરિવારે લગાવેલા આરોપો અંગે હકીકત સ્પષ્ટત થઈ શકશે.

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ફોર્ચ્યૂન હોસ્પિટ બોટાદ
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